Alejandra Jaramillo, la ecuatoriana que se burló de México en el Mundial, quedó fuera de programa de Univisión

La conductora ecuatoriana compartió una imagen relacionada con Inglaterra pocas horas después de pedir perdón por celebrar la eliminación de la Selección Mexicana

La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo dejó de formar parte del elenco de Siéntese quien pueda tras varios años como panelista en el programa vespertino de Univision después de la polémica en donde arremetió contra México tras la derrota del Tri en el Mundial 2026.

El anuncio se realizó este miércoles durante la transmisión en vivo, cuando el conductor Jorge Bernal agradeció públicamente la labor de la comunicadora y reconoció su entrega y talento ante la audiencia.

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¿Cómo anunciaron su salida?

Durante la emisión, Bernal dirigió unas palabras al público:

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda! Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público”.

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Se dio a conocer oficialmente la salida de Alejandra Jaramillo (Captura de pantalla/Siéntese quien pueda)

El anuncio de Jorge Bernal marcó un cierre formal a la presencia de Jaramillo en el show, sin que se detallara la razón de su salida.

En las emisiones previas, la ausencia de Jaramillo había generado especulaciones entre la audiencia. El panel incorporó a nuevas integrantes, como Jessica Rodríguez y Kerly Ruiz, sin mencionar la situación de la ecuatoriana.

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La polémica por la eliminación de México y la reacción en redes sociales

La controversia que antecedió la salida de Jaramillo se originó tras el partido de cuartos de final entre México e Inglaterra, que terminó 3-2 a favor de los europeos.

La presentadora publicó mensajes en Instagram celebrando la derrota mexicana: “CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”. Posteriormente, agradeció a los goleadores ingleses con tono irónico y comentó: “Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”.

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Estas publicaciones fueron interpretadas por usuarios como una burla hacia la selección mexicana y sus aficionados. La reacción inmediata en redes incluyó el hashtag #BoycottUnivision y cientos de mensajes exigiendo la salida de la conductora.

Figuras del espectáculo como Laura Bozzo y Gustavo Adolfo Infante sumaron sus críticas, mientras que la presión en redes sociales creció.

En respuesta, Jaramillo ofreció una disculpa pública:

Premiere Gal y tres colegas posan en un set de televisión con vestimenta formal casual, equipados con micrófonos lavalier. (Ale Jaramillo/Instagram)

“De todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”. Expresó su respeto a México y aseguró que sus mensajes “se pudieron malinterpretar”, pero insistió en que no tuvo intención de ofender a nadie.

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Pese a la disculpa, gran parte del público consideró insuficiente su explicación y continuó pidiendo su salida.

Alejandra Jaramillo se mantuvo activa en redes pese a la controversia

Mientras su futuro en televisión quedó en incertidumbre, Jaramillo siguió activa en sus redes sociales, donde publicó mensajes de apoyo tras la muerte del hijo de la actriz Aylín Mujica y compartió información sobre un concierto benéfico para Venezuela.

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Hasta el anuncio de Jorge Bernal, la cadena no había aclarado públicamente el motivo de la salida de la ecuatoriana, pero la polémica en torno a su reacción tras el Mundial se mantuvo como telón de fondo. La noticia cerró un ciclo para Jaramillo en el programa de Univision, dejando en suspenso sus planes profesionales inmediatos.