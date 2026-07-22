Ernesto Laguardia, Fede o Memo Schutz: ¿quién es el habitante masculino que más cobra en La Casa de los Famosos México?

Tres hombres posan en un set de televisión con el logo del programa La Casa de los Famosos México visible en las pantallas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En La Casa de los Famosos México 2026, los nombres masculinos con mayor proyección en televisión y redes sociales integran la lista oficial de participantes, según lo informado en medios y redes sociales.

Ernesto Laguardia, Fede, Memo Schutz, Aldo Rendón, Yahir, Moisés Peñaloza y Masad Altamimi conforman el grupo de hombres confirmados para el reality de Televisa-Univisión, cuyo estreno está programado para este domingo 26 de julio de 2026, a las 8:30 PM.

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Los salarios semanales de los habitantes varían según trayectoria y alcance mediático, aunque la producción mantiene bajo confidencialidad los contratos.

Lista de hombres confirmados y los salarios filtrados

La expectativa sobre los salarios de los participantes masculinos se alimenta de filtraciones en medios y redes sociales. Aldo Rendón, stylist de moda, destaca por su presunto sueldo de 200,000 pesos semanales, cifra que lo coloca entre los mejor pagados del elenco masculino este año.

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Lista de hombres confirmados y los salarios filtrados (La casa de los famosos México)

En el caso de Yahir, cantante y actor, se reporta una remuneración aproximada de 110,000 pesos semanales, mientras que Ernesto Laguardia, primer confirmado oficial de la temporada, estaría negociando un contrato de hasta 400,000 pesos por semana, según versiones no confirmadas.

El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo y actor Moisés Peñaloza maneja cifras menores: las filtraciones sugieren que su convenio ronda los 85,000 pesos semanales, similar a lo que percibió Nicola Porcella en una edición anterior.

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Moisés Peñaloza será parte de LCDLFM 2026 (Instagram)

Masad Altamimi, creador de contenido, se ubica en el rango de 100,000 a 110,000 pesos semanales, aunque la cifra exacta no ha sido detallada en los reportes de prensa.

El influencer Masad Altamimi se presenta con los brazos cruzados ante un fondo azul brillante que lleva el nombre del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre Fede, conocido por su alcance global en YouTube, existen dos versiones: una que lo ubica como el mejor pagado y otra que reduce significativamente su salario. Algunas listas lo sitúan con un ingreso de 200,000 pesos al mes, lo que contrastaría con los montos semanales de otros habitantes con menos exposición internacional pero mayor presencia en televisión nacional.

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Fede Vigevani aparece en primer plano con el logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" al fondo, sobre un degradado de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia: trayectoria y expectativa salarial

Ernesto Laguardia, actor y conductor con décadas de presencia en la pantalla mexicana, figura como el primer confirmado para la edición 2026 del reality. Aunque su salario no se ha filtrado de manera precisa, versiones periodísticas lo ubican entre los famosos que más cobrarían esta temporada. Los reportes mencionan la posibilidad de que Laguardia alcance hasta 400,000 pesos semanales, una cantidad que superaría notablemente a otros integrantes.

El actor y conductor Ernesto Laguardia posa en el estudio de televisión de La Casa de los Famosos México, con grandes pantallas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historial de Laguardia en televisión y la relevancia de su regreso a un formato de convivencia masiva refuerzan la especulación sobre su posición como el habitante masculino mejor pagado. La producción de Televisa-Univisión mantiene bajo reserva los detalles contractuales, pero la figura de Laguardia genera expectativa tanto por su trayectoria como por el monto que podría percibir en el programa.

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Fede: el caso del influencer internacional

Fede, youtuber con alcance internacional, representa un caso atípico en la estructura salarial del reality. Al tratarse de un creador de contenido cuyo principal mercado está fuera de la televisión tradicional, fuentes en redes sociales sugieren que su contrato podría ubicarse por debajo de la media, con 200,000 pesos al mes. Esta cifra resulta baja frente a los ingresos semanales de figuras como Rendón o Laguardia, aunque no se descarta que su salario real sea superior, dada la expectativa por su participación.

El objetivo de Fede en el programa, de acuerdo con especialistas en medios, podría estar más enfocado en ganar exposición nacional que en la remuneración directa, lo que explicaría la diferencia en los montos reportados.

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Sueldos bajo estricta confidencialidad

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha confirmado oficialmente los salarios de sus participantes, debido a las cláusulas de confidencialidad incluidas en los contratos individuales. Las cifras mencionadas en medios y redes sociales derivan de filtraciones no oficiales y antecedentes de temporadas previas, donde la trayectoria, fama y alcance de cada habitante influyen en la negociación.

La lista definitiva de los sueldos podría modificarse conforme avance el reality, especialmente con la incorporación de habitantes sorpresa durante el estreno. Mientras tanto, la atención se centra en Ernesto Laguardia y la posibilidad de que encabece la tabla salarial, seguido por Aldo Rendón y el resto de los confirmados masculinos.

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