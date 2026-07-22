Coreana víctima de racismo en Guadalajara por el Mundial 2026, pasa a victimaria al burlarse de país sudamericano

La influencer Yoon Su-jin, conocida en redes como Ino Cat, generó fuerte polémica al publicar un video en el que arremete contra Argentina y utiliza una camiseta de Messi para limpiar pisos y ventanas.

Hace apenas unas semanas, Ino-Cat, una creadora de contenido originaria de Corea del Sur, recibió el respaldo de miles de usuarios luego de convertirse en víctima de un acto de racismo durante el Mundial 2026 en Guadalajara. Sin embargo, ahora la historia dio un giro inesperado y la influencer enfrenta una fuerte ola de críticas en redes sociales tras publicar un video considerado ofensivo hacia Argentina y Lionel Messi.

La youtuber alcanzó notoriedad internacional durante la Copa del Mundo cuando, mientras asistía al partido entre Corea del Sur y República Checa, un aficionado mexicano fue captado realizando un gesto burlón imitando sus ojos rasgados. El hecho provocó indignación y abrió un debate sobre el racismo y la discriminación que aún persisten en eventos deportivos.

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Meses después, Ino-Cat volvió a ocupar titulares, aunque esta vez por una situación completamente distinta.

Coreana que sufrió gesto racista por parte de un mexiano le manda un mensaje al país: “Volveré a Guadalajara” (Instagram/@inocat_t)

La influencer publicó en Instagram y TikTok un video titulado “Cómo sacarle el máximo partido a una camiseta de Messi”. En la grabación aparece vistiendo una playera de Brasil mientras utiliza un jersey de la Selección de Argentina, con el nombre de Lionel Messi, para limpiar ventanas y trapear el piso de una vivienda.

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El contenido rápidamente se viralizó y dividió opiniones entre los usuarios. Mientras algunos interpretaron el video como una simple broma relacionada con la rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina, muchos otros consideraron que cruzó la línea del respeto.

Las críticas no tardaron en multiplicarse, especialmente porque numerosos internautas recordaron el episodio de discriminación que la propia creadora de contenido sufrió durante el Mundial celebrado en México.

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(Instagran / @inocat_t)

Uno de los comentarios que más se repitió en redes sociales cuestionó la contradicción entre ambos episodios.

“Considerando los insultos racistas que viviste durante el Mundial, tu conducta no es tan distinta”, señaló un usuario.

Otros mensajes también reflejaron el descontento de parte de los seguidores.

“¿Por qué harías algo así?”

“Esto es demasiado”.

Ino-Cat ofrece disculpas al pueblo argentino

(Instagran / @inocat_t)

Conforme aumentó la polémica, Ino-Cat decidió pronunciarse públicamente y ofrecer una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por la publicación.

“Me disculpo sinceramente con todas las personas que se sintieron incómodas con el video que publiqué recientemente”.

(Instagran / @inocat_t)

La influencer explicó que su intención nunca fue atacar a los aficionados argentinos, sino crear un contenido basado en el humor que suele compartir en sus redes sociales.

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“Como suelo crear contenido inspirado en culturas de distintos países y en memes humorísticos, pensé que este video también era solo un meme y lo produje bajo esa idea. Sin embargo, entendí que podía ser recibido con mucha más sensibilidad de la que imaginaba”, añadió.

Finalmente, reconoció que la experiencia le dejó una lección sobre la importancia de comprender el contexto cultural antes de publicar este tipo de materiales.

(Instagran / @inocat_t)

“no buscaba menospreciar ni atacar a nadie, pero finalmente incomodé a muchas personas y debí ser más cuidadosa. Tomando este episodio como aprendizaje, me comprometo a revisar mejor las formas de expresión y los contextos culturales al crear contenido, y a esforzarme por ser una mejor persona”.

(Instagran / @inocat_t)

La controversia ha generado un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios aceptaron las disculpas de la creadora de contenido, otros señalaron que resulta contradictorio que alguien que fue víctima de un acto de discriminación termine realizando una publicación considerada ofensiva hacia otro país y una de sus principales figuras deportivas.

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Aunque el video continúa circulando en distintas plataformas digitales y sigue acumulando millones de reproducciones, el caso también abrió una conversación sobre los límites del humor en internet y la responsabilidad que tienen los creadores de contenido cuando utilizan símbolos nacionales o personajes ampliamente reconocidos para generar reacciones entre sus seguidores.