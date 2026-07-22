Mujer es descubierta con juguetes escondidos bajo el vestido en tienda departamental en Chimalhuacán

- En una sucursal de Coppel en Chimalhuacán, Estado de México, una mujer fue sorprendida cuando intentaba sustraer juguetes sin pagar. El personal de la tienda actuó de inmediato para impedir el hurto, cuyo valor se estimó en dos mil pesos mexicanos.

Un presunto intento de robo registrado en una tienda Coppel de Chimalhuacán, Estado de México, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que comenzara a circular un video donde se observa la intervención de empleados y personal de seguridad para impedir que una mujer abandonara el establecimiento con varios juguetes ocultos entre su ropa.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Jiménez, en el programa C4 en Alerta, el valor aproximado de la mercancía que la mujer pretendía sacar sin pagar era de dos mil pesos.

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Las imágenes muestran el momento en que trabajadores de la sucursal detectan la presunta irregularidad y rodean a la mujer antes de que pudiera salir del establecimiento. Mientras varios empleados permanecen atentos a la situación, una guardia de seguridad comienza a revisar visualmente a la sospechosa y le exige entregar los objetos que presuntamente llevaba escondidos.

(Captura de pantalla)

Durante el video también se escucha a la trabajadora dar instrucciones al resto del personal para evitar que la mujer escapara antes de la llegada de las autoridades.

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“Revísale bien el vestido, porque ve todo lo que trae (...) Consíganme una patrulla (...) Con quién vienes”, ordenó una guardia de seguridad mientras inspeccionaba a la mujer.

Instantes después, la mujer comienza a sacar diversos juguetes que llevaba ocultos entre sus prendas. Conforme los artículos caen al suelo, empleados del establecimiento los recogen para evitar que se dañen o desaparezcan.

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La escena ocurrió frente a varios clientes que realizaban sus compras y que fueron testigos del operativo improvisado dentro de la tienda. Algunos observaron el momento en que los trabajadores insistían en solicitar apoyo de la policía municipal para poner a disposición de las autoridades a la presunta responsable.

(Captura de pantalla)

Sin embargo, según la versión presentada por C4 en Alerta, la patrulla solicitada nunca llegó al establecimiento.

La ausencia de elementos de la Policía Municipal de Chimalhuacán impidió que se llevara a cabo una detención formal, pese a que los hechos ocurrieron presuntamente en flagrancia y fueron presenciados por trabajadores y clientes del negocio.

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Al no presentarse ninguna autoridad para hacerse cargo del caso, la mujer finalmente abandonó el lugar sin enfrentar consecuencias legales inmediatas, aunque la mercancía permaneció en poder de la tienda gracias a la intervención del personal.

(Captura de pantalla)

El caso rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron tanto sobre el intento de robo como sobre la respuesta de las autoridades municipales.

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Mientras algunos internautas reconocieron la actuación de los trabajadores por recuperar los productos sin recurrir a un uso excesivo de la fuerza, otros criticaron que una llamada de auxilio no obtuviera respuesta por parte de la corporación policiaca.

La situación también volvió a abrir el debate sobre la capacidad de reacción de las autoridades locales ante delitos patrimoniales cometidos dentro de establecimientos comerciales.

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(Captura de pantalla)

En este tipo de casos, la presencia de policías resulta fundamental para realizar las actuaciones correspondientes, recabar testimonios y, en caso de existir elementos suficientes, poner al presunto responsable a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Aunque en esta ocasión los empleados lograron evitar la pérdida económica para la tienda al recuperar la totalidad de los juguetes, la falta de intervención policial dejó inconcluso el procedimiento legal y generó cuestionamientos sobre la atención que reciben los reportes de emergencias en el municipio.

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Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si posteriormente se presentó alguna denuncia por estos hechos o si las autoridades iniciaron una investigación relacionada con el presunto intento de robo ocurrido en la sucursal de Coppel ubicada en Chimalhuacán.