Óscar Maydon le da la vuelta a las polémicas de los corridos tumbados y regresa con ‘Música En Mi Jetsky’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Óscar Maydon regresa a la escena musical con el lanzamiento de Música En Mi Jetsky, un álbum que marca su retorno tras las polémicas que han rodeado a los corridos tumbados en México.

El artista decide volver a los escenarios este 2026 luego de experimentar con nuevos géneros y estilos, como comparte en entrevista con Infobae México. La producción incluye colaboraciones internacionales y refleja la influencia de su estancia temporal en Miami, ciudad que sirve de inspiración principal para este proyecto.

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Miami y Baja California, los nuevos puentes creativos de Óscar Maydon

La grabación de Música En Mi Jetsky se realiza entre las playas y el clima cálido de Miami, donde Óscar Maydon encuentra la energía costera que define el disco. El cantante, originario de Baja California, decide trasladarse a Florida para explorar sonidos frescos y plasmar en su música la libertad y el movimiento vinculados al ambiente tropical. “El océano y la vibra de Miami me abrieron la mente para hacer cosas distintas”, afirma Maydon a Infobae México.

Esta nueva etapa representa el inicio de un viaje sonoro que busca alejarse de los corridos tumbados tradicionales. En lugar de centrarse solo en el género regional mexicano, Maydon apuesta por una fusión de reggaetón, dancehall y música tropical, con influencias de afrobeat y letras más personales.

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Miami y Baja California, los nuevos puentes creativos de Óscar Maydon (Foto: Instagram / oscar_maydonn)

Colaboraciones internacionales y sorpresas en el álbum

El álbum Música En Mi Jetsky cuenta con la participación de artistas invitados de países como Chile y Colombia, además de otras colaboraciones aún no reveladas por el propio Maydon. Entre los nombres confirmados se encuentran Jere Klein, Omar Camacho, Dani Zepoll, Víctor Mendivil, El Bogueto, Joel Nuñez, Standly, Noize y J Balvin.

Maydon explica en entrevista que estas colaboraciones responden al deseo de experimentar con diferentes sonidos y perspectivas: “Quise invitar a colegas de otros países para crear algo que se sintiera fresco y global”, señala. El disco incluye 20 canciones, entre ellas “Sinaloka”, “Musa”, “Ella Baila”, “¿Será el Alcohol?”, “Enséñame a Bailar”, “Poema” y el tema principal “Música en Mi Jetsky”.

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Polémicas de los corridos tumbados y la decisión de reinventarse

En los últimos años, los corridos tumbados han generado controversia en México por sus temáticas y su impacto en la cultura popular. Maydon reconoce la influencia del género en su carrera, pero también la necesidad de evolucionar ante las críticas y los cambios en la industria musical. “Fue un momento complicado, pero decidí darle la vuelta y buscar nuevos caminos”, relata a Infobae México.

El regreso con un álbum completo representa para Maydon una oportunidad de reconectar con su público y demostrar su capacidad de adaptación. “Me gusta la idea de que mis fans puedan descubrir otras facetas de mi música”, comenta.

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El sonido y la energía de ‘Música En Mi Jetsky’

La propuesta sonora de Música En Mi Jetsky se caracteriza por la mezcla de ritmos latinos, caribeños y urbanos. El disco transmite una sensación de libertad, velocidad y verano, alineada con la vida en Miami y la inspiración en el mar. Las letras exploran historias aspiracionales y experiencias personales, con un enfoque más íntimo que en trabajos anteriores.

Maydon describe el álbum como “el retrato musical de un mexicano viviendo los mejores momentos de su vida en Miami”. El artista apuesta por canciones que invitan a bailar y compartir, pero también por temas más introspectivos que abordan relaciones, fiestas y la búsqueda de nuevos horizontes.

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La medida impuesta a Maydon forma parte de una estrategia para detener la popularidad los narcocorridos en el país del norte. (Foto: @oscar_maydonn, Instagram)

Lista de canciones y géneros presentes en el álbum

El tracklist de Música En Mi Jetsky incluye títulos como “La Cachorra”, “Úsala”, “Mezcalita”, “Archivados”, “Culiacán”, “Gangster”, “Tenerte”, “Don Juan”, “Día y Noche”, “T de Torbellino”, “Dónde Me Dejaste”, “Tú y Yo”, “BBP” y “Las Más Rika”. La presencia de géneros como reggaetón, dancehall y música tropical marca la diferencia frente a los proyectos previos de Maydon.

El propio cantante detalla que la dirección creativa del álbum busca transmitir “energía costera y espíritu veraniego”, sin perder la actitud urbana que lo caracteriza desde sus inicios. “Quise que este disco se sintiera como un viaje en jetski: rápido, emocionante y con paisajes nuevos en cada canción”, dice Maydon a Infobae México.

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