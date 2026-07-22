México

Homicidios en Edomex disminuyen históricamente: 2026 es el año en el que menos delitos diarios se han reportado desde 2017

Se mostró una reducción del 58% en el delito de homicidio doloso en el periodo comprendido entre 2024 y 2026

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En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy este miércoles 22 de julio, se destacaron las cifras de baja en incidencia delictiva en el Estado de México así como los programas de vivienda, colectores de agua, entre otros.

Marcela Figueroa Franco, secretaria Ejecutiva del itular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que al 30 de junio de 2026 la entidad ha ejecutado una estrategia sustentada en inteligencia, coordinación y presencia territorial. En este marco, se implementó el mando unificado y el plan Intefla específicamente en la zona oriente, abarcando 15 municipios.

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Los resultados derivados de estas acciones muestran una reducción del 58% en el delito de homicidio doloso en el periodo comprendido entre 2024 y 2026.

Además, Figueroa destacó la reducción en los delitos de alto impacto en un período entre 2025 y 2026.

“En las cifras consolidadas al 30 de junio de este 2026 en el Estado de México se ha priorizado una estrategia basada en la inteligencia la coordinación y la presencia territorial en la entidad, en marzo de 2025 en coordinación con el gobierno del estado se implementó el mando unificado del plan integral de la zona oriente en diversos municipios, el cual ha tenido un gran impacto en la reducción de la incidencia delictiva en este estado.En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de los homicidios dolosos en el Estado de México, esto desglosado de forma mensual desde septiembre de 2024, es decir desde el inicio de la administración de la doctora Sheinbaum a junio de 2026, el mes que acaba de concluir. Como se puede visualizar en la gráfica existe una disminución del 58%en promedio diario en los los homicidios dolosos, pasando de 6.6 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 2.8 en 2026″.

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