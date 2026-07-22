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México debuta con victorias en polo acuático femenil en Santo Domingo 2026

Las primeras competencias del certamen dejaron un saldo positivo para México, que ya suma buenos resultados en la fase preliminar

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La delegación mexicana comenzó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con resultados positivos en el polo acuático.

La selección femenil debutó con una amplia victoria sobre Venezuela y, horas más tarde, consiguió un segundo triunfo para mantenerse invicta en la fase preliminar.

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Mientras tanto, el representativo varonil inició su participación con una derrota frente a Puerto Rico y buscará recuperarse en su siguiente compromiso del certamen.

México domina en la rama femenil

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El equipo dirigido por Carlos Benítez abrió su participación con una contundente victoria de 24-5 sobre Venezuela en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, escenario donde comenzaron oficialmente las competencias de la justa regional.

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En su segundo compromiso, las mexicanas volvieron a imponerse, esta vez por 18-13 ante Puerto Rico, resultado que les permitió ligar dos victorias consecutivas y colocarse entre las protagonistas de la fase de grupos.

La selección está integrada por Alicia Fregoso, Anajulia Ramírez, Dulce Sánchez, Victoria Feliciano, Mercedes Feliciano, Mia Brondo, Maritza Ochoa, Rachel Heredia, Diana Guzmán, Julia Cárdenas, Luacia Carballo, Valeria Martínez, Alma Luna y Paola Sandoval.

El equipo varonil buscará reaccionar

En la rama masculina, México no pudo comenzar con el mismo paso al caer 16-8 frente a Puerto Rico en su debut dentro del torneo.

El conjunto nacional tendrá la oportunidad de recuperarse cuando enfrente a Cuba en su segundo encuentro de la competencia.

¿En qué consiste el polo acuático?

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El polo acuático, también conocido como waterpolo, enfrenta a dos equipos de siete jugadores (incluido el portero) que buscan anotar la mayor cantidad de goles posibles lanzando el balón a la portería rival.

Los encuentros se disputan en piscinas con una profundidad que impide a los jugadores apoyarse en el fondo, lo que convierte a la resistencia física y la coordinación en elementos fundamentales del deporte.

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