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¿Apoya su decisión? David Faitelson envía mensaje a Memo Schutz tras unirse a La Casa de los Famosos México 2026

La publicación de Faitelson llamó la atención de sus seguidores , quienes reaccionaron al mensaje dedicado a Schutz

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Dos hombres sonriendo con brazos cruzados, frente a un fondo oscuro con el texto PA.NÓPTICA FESTIVAL y un logo de cámara.
(Especial)

La participación de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026 sigue generando reacciones dentro del medio deportivo.

Ahora fue David Faitelson quien se pronunció públicamente para expresar su apoyo al comentarista de TUDN, luego de que fuera confirmado como uno de los habitantes de la nueva temporada del reality.

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A través de su cuenta de X, el periodista deportivo dedicó un mensaje a su colega, a quien describió como un profesional y una persona íntegra, además de desearle éxito en esta nueva etapa de su carrera.

Faitelson muestra su respaldo a Memo Schutz

(Captura de pantalla / X)
(Captura de pantalla / X)

Luego del anuncio oficial de Memo Schutz como participante del programa, David Faitelson compartió un mensaje en redes sociales en el que manifestó su respaldo tanto al conductor como a su familia.

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“Mis mejores deseos para @memo_schutz en este nuevo reto de su carrera; @LaCasaFamososMx…

Memo es un gran profesional, hombre de familia, excelente amigo, buena persona. Yo sé que lo hará muy bien.

Un abrazo para él, para su esposa Vero y para sus maravillosos hijos.

Todos, de ahora en adelante, somos: #TeamSchutz…"

Memo Schutz defendió su decisión de entrar al reality

Cobertura de un evento promocional en vivo con la presentación de Memo Schutz. En la pantalla principal, se muestra al presentador como una figura dentro de una caja de juguete virtual, luego posando con ropa colorida. Posteriormente, aparece en el escenario vistiendo un traje color vino, interactuando con otros. Una audiencia numerosa asiste y un micrófono con el logo de Televisa es visible. Esta producción corresponde a la confirmación de su participación en La Casa de los Famosos México. (Marco Ruiz/Infobae)

Durante su presentación como habitante de La Casa de los Famosos México, Schutz respondió a quienes consideran que su participación podría afectar su imagen como periodista deportivo.

El comentarista explicó que uno de sus objetivos es acercarse a nuevas generaciones y aseguró que la manera de consumir el deporte ha evolucionado.

“Finalmente lo que estamos buscando todos los que trabajamos en los medios de comunicación es conectar con distintas audiencias.”

También señaló que hoy el deporte compite con múltiples opciones de entretenimiento y consideró que el reality puede convertirse en una plataforma para acercarse a públicos que tradicionalmente no siguen las transmisiones deportivas.

Memo Schutz se convirtió en el habitante número 14 confirmado para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, cuyo estreno está programado para el 26 de julio de 2026.

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