México

Las redes sociales estallan tras cambio de look de Belinda en medio de polémica con fans de Kenia Os

La edición de la revista incluye prendas de Levi’s, Chanel y diseñadores mexicanos, con accesorios verde bandera y estilos vaqueros que marcan las preferencias de moda que se esperan para la próxima temporada en el país

Guardar
Google icon
Mujer rubia de cabello ondulado y corto con blazer negro, su peinado es ajustado por una mano. Rostro de un hombre barbudo y pared de madera al fondo
La cantante y actriz protagoniza la edición de agosto de Vogue Latinoamérica en dónde participará con una doble portada que marca su regreso a los tonos claros (belindapop/historias Instagram)

Belinda cambia a un look bob platinado para su colaboración en dos portadas de Vogue Latinoamérica. La artista documentó el proceso de su cambio de look a través de sus historias donde se puede ver el espectacular resultado de manos de su estilista.

La cantante y actriz protagoniza la edición de agosto de la revista en dónde participará con una doble portada que marca su regreso a los tonos claros, tras meses de cabello castaño por su papel como Carlota de Habsburgo en una producción de Sony Pictures y HBO Latinoamérica.

PUBLICIDAD

belindapop/Instagram

Reacciones positivas en medio de una polémica inesperada

Mujer de cabello rubio, corto y ondulado, recibe un peinado de un estilista con brazos tatuados. Viste chaqueta negra y top blanco
al hablar de su dueto con Danna, afirmó que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos” (belindapop/historias Instagram)

Las fotografías de la portada fueron bien recibidas por fans de la cantante elogiaron su versatilidad y destacaron su capacidad para reinventar su imagen en cada nueva etapa profesional.

La polémica llegó por una declaración de Belinda en la misma entrevista: al hablar de su dueto con Danna, afirmó que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”.

PUBLICIDAD

Fans de Kenia Os interpretaron el comentario como un desaire a la cantante sinaloense, con quien Belinda ya había colaborado en “Jackpot” en 2025. La tensión se amplificó cuando ambas artistas asistieron al mismo partido de la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, en el marco del Mundial 2026, sin ser fotografiadas juntas.

“Reinaaaa”, “todo le queda divino”: así reaccionaron sus fans

Las imágenes se hicieron notar de inmediato. En X, la cuenta @paosoprano resumió el sentir de miles de seguidores: “Belinda no solo cambia de color de cabello: cambia de narrativa, de época, de piel. Y en ese proceso, nos recuerda que la verdadera reinvención está en atreverse a ser alguien distinto, sin perder la esencia que la hace única”.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar. “ICONIC!!!”, “Reinaaaa” y “Todo le queda divino” fueron algunas de las frases que se repitieron en las publicaciones. Usuarios como @SalasS35723 y @lanavarro57 la calificaron de “divina” y “una reina”, respectivamente.

De Carlota de Habsburgo al platinado

Selfie de Belinda con pelo largo y gesto divertido, al lado de una mujer con vestido histórico y sombrero conversando con un hombre en uniforme militar
La reconocida artista Belinda comparte detalles de su próximo proyecto como Carlota de Habsburgo, la emperatriz de México. (RS)

El castaño que Belinda lució durante la primera mitad del año respondía a las exigencias de su personaje en una serie biográfica sobre Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México, producida por Sony Pictures y HBO Latinoamérica.

Para el papel, la artista modificó su imagen con ondas suaves y una propuesta mucho más sobria. Parte de las grabaciones se realizaron en Madrid.

Con las filmaciones concluidas, Belinda recuperó los tonos rubios que la caracterizan, aunque con un estilo completamente renovado: el bob estructurado y el platinado intenso representan una de las transformaciones más notorias de su carrera reciente.

Belinda comparte el detrás de cámaras de su sesión fotográfica belindapop/Instagram

Belinda aclara y defiende a Kenia Os

Una mujer rubia de cabello corto mira a cámara mientras un hombre detrás le peina con un instrumento, con una pared de madera de fondo
Una mujer con cabello rubio corto y ondulado, y vestida con una chaqueta negra, es peinada por un estilista en un interior, evocando la imagen de Marilyn Monroe. (belindapop/historias Instagram)

Ante la ola de críticas, Belinda salió a desmentir cualquier conflicto a través de sus plataformas digitales. Explicó que su comentario en Vogue aludía exclusivamente a la enemistad ficticia que los medios construyeron durante años entre ella y Danna, no a otras artistas.

“Pido que dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms”, señaló, y reafirmó su vínculo con Kenia Os: “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”.

Para respaldar sus palabras, dejó un comentario en una publicación de Instagram de Kenia Os: “Qué bonita, te quiero”.

El dueto con Danna y la “trinidad del pop” en pausa

En la misma edición de Vogue, Belinda confirmó su colaboración musical con Danna. El videoclip del tema se grabó el 5 de julio de 2026 en la Ciudad de México.

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música”, declaró Belinda en la revista.

El proyecto que reuniría a las tres cantantes —Belinda, Danna y Kenia Os, conocido como la “trinidad del pop”— permanece pausado. Kenia Os indicó que el retraso se debe a “problemas administrativos”.

Temas Relacionados

BelindaVogueModaKenia OsDanna PaolaCambio de Lookmexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Homicidios en Edomex disminuyen históricamente: 2026 es el año en el que menos delitos diarios se han reportado desde 2017

Se mostró una reducción del 58% en el delito de homicidio doloso en el periodo comprendido entre 2024 y 2026

Homicidios en Edomex disminuyen históricamente: 2026 es el año en el que menos delitos diarios se han reportado desde 2017

México le saca seis meses de ventaja a Canadá en la renegociación del T-MEC con EEUU

El mecanismo se activa luego de que Donald Trump decide no prorrogar el pacto por 16 años

México le saca seis meses de ventaja a Canadá en la renegociación del T-MEC con EEUU

Rechazan centrales eléctricas flotantes en Quintana Roo: la disputa entre atender la crisis energética y proteger al ambiente

CEMDA y organizaciones ambientales destacan la importancia de apostar por opciones sustentables que no afecten al medio ambiente

Rechazan centrales eléctricas flotantes en Quintana Roo: la disputa entre atender la crisis energética y proteger al ambiente

Altair Jarabo enfrenta la prensa tras especulaciones sobre su matrimonio: “Hay que verificar fuentes”

Recientemente surgieron rumores de que su relación con Frédéric Garcia podría estar en peligro

Altair Jarabo enfrenta la prensa tras especulaciones sobre su matrimonio: “Hay que verificar fuentes”

Onda tropical 20 se desplazará sobre el sureste mexicano, tormenta tropical Bertha continúa su trayecto sin tocar costas nacionales

Por su parte, el huracán Fausto permanece en la categoría 1 sobre el océano Pacífico

Onda tropical 20 se desplazará sobre el sureste mexicano, tormenta tropical Bertha continúa su trayecto sin tocar costas nacionales
MÁS NOTICIAS

NARCO

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

Acusan a estadounidense por proporcionar armas a miembros del Cártel de Sinaloa y asesorarlos para evadir a las autoridades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: suman 5 detenidos en Zacatecas por multihomicidio

Masacre en Zacatecas: secretario de Gobierno ve “extraño” que familias no denunciaran desaparición de las 10 víctimas

Aseguran casi 3 mil máquinas tragamonedas vinculadas al CJNG y decomisan 5 millones de pesos en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Esta es la razón por la que Memo Schutz aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la razón por la que Memo Schutz aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Altair Jarabo enfrenta la prensa tras especulaciones sobre su matrimonio: “Hay que verificar fuentes”

Verónica Castro: las condiciones que pone para regresar a las telenovelas, según su hermano

Rosa María Noguerón responde a la polémica por Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026: “Los niños siempre han visto el reality”

Óscar Maydon le da la vuelta a las polémicas de los corridos tumbados y regresa con ‘Música En Mi Jetsky’

DEPORTES

¿Qué sigue para los clavadistas mexicanos? Fernando Platas lo explica tras Zapopan 2026

¿Qué sigue para los clavadistas mexicanos? Fernando Platas lo explica tras Zapopan 2026

Atlante vs América: ¿Cuántas veces ha enfrentado el Piojo Herrera a las Águilas y cuál es su saldo?

Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Atlante vs América EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 2 del Apertura 2026

Muere ‘Rizado Ruiz’, leyenda de la lucha libre en México