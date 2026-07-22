Masacre en Zacatecas: secretario de Gobierno ve “extraño” que familias no denunciaran desaparición de las 10 víctimas

(Instagram: fer_sanchez_mx)

Ninguna de las diez familias de las víctimas de la masacre en Zacatecas presentó denuncia de desaparición antes del hallazgo de los cuerpos el pasado sábado 18 de julio, pese a que algunas personas llevaban desaparecidas desde el jueves 16.

El secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, calificó la ausencia de reportes como “un poco extraña” y reveló que la primera ausencia registrada fue la de un funcionario del municipio de Fresnillo. Hasta el momento, el operativo ha dejado tres detenidos.

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El dato agrava el panorama de una investigación que ya trabaja con dos líneas simultáneas: la posible colusión de servidores públicos del Ayuntamiento de Fresnillo y una red de extorsión. Ambas líneas, según Reyes Mugüerza, cuentan con elementos para avanzar y no se excluyen entre sí.

Los cuerpos de cuatro hombres fueron colgados del puente vehicular de la carretera 45 a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco.(Cuartoscuro)

El único antecedente formal de una denuncia data de 2024, cuando el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, denunció una extorsión relacionada con una de sus empresas mineras.

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“Se resolvió el tema y después de ese incidente no se tuvo otra denuncia de extorsión, al menos formalmente”, dijo Reyes Mugüerza en entrevista con el periodista Pepe Cárdenas en Radio Fórmula.

La Fiscalía prevé dar a conocer los detalles de ambas líneas de investigación el jueves o viernes de esta semana, según adelantó el propio secretario en esa misma entrevista.

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Nadie avisó: las desapariciones comenzaron el jueves y no hubo alerta

El bombero asesinado fue identificado como Jesús Gerardo. Crédito: Facebook - Dirección de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo

Las víctimas no desaparecieron todas al mismo tiempo. De acuerdo con la información que la Fiscalía General de Justicia del Estado compartió al secretario de Gobierno, la primera ausencia se registró el jueves 16 de julio y correspondió a un funcionario del municipio de Fresnillo, identificado posteriormente como parte del grupo de diez hombres hallados sin vida.

Castrejón Valdez fue el último en ser privado de la libertad. Según Reyes Mugüerza, el exalcalde fue secuestrado en la madrugada del sábado 18, alrededor de la 01:00, horas antes de que los primeros cuerpos fueran localizados. Tampoco en su caso hubo denuncia previa.

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“Desde el jueves hasta el sábado no hubo denuncia alguna, lo cual resulta un poco extraño, porque generalmente cuando se dan este tipo de casos y por el perfil precisamente de las personas de las que estamos hablando, se emiten las alertas inmediatas para permitir que todas las fuerzas de seguridad se puedan desplegar de manera inmediata”, señaló el funcionario.

Quiénes eran las 10 víctimas: exalcalde, funcionarios y empresarios

El hermano de Ignacio reveló que había vencido al cáncer. Crédito: Facebook - Naty Castrejón

Las autoridades confirmaron la identidad completa de los diez hombres asesinados. Ocho eran originarios de Zacatecas y dos de Durango; ocho murieron por asfixia o estrangulamiento y dos por proyectil de arma de fuego.

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Ignacio Castrejón Valdez ejerció la presidencia municipal de Sombrerete entre 2016 y 2018 y fundó Grupo CAVI, empresa con presencia en los sectores minero y de la construcción. Fue hallado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto, con signos de tortura. Su familia reveló que había vencido al cáncer antes de ser asesinado.

Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal del mismo ayuntamiento, fueron confirmados por el presidente municipal Javier Torres Rodríguez, quien los describió como “hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y la gente”. Reportes extraoficiales de medios locales los ubican entre los cinco cuerpos colgados del puente en Pánuco.

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Los siete restantes fueron identificados como Andrés Vázquez Gurrola, político originario de Durango; Juan Carlos Berumen Guerrero, empresario del sector de espectáculos; Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos, Armando Ledezma Aguirre y Jesús Daniel Rivera Sandoval, señalados como empresarios del sector de la construcción y la minería; y José Ángel Valdez Rivera, productor ganadero. Uno de los fallecidos originarios de Durango había fungido como policía municipal en esa entidad y fue identificado a través del sistema de huellas dactilares de la Fiscalía, no por familiares.

Los cuerpos fueron hallados en tres puntos distintos del estado. Cinco hombres aparecieron suspendidos con cuerdas de un costado de un puente vehicular sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco, alrededor de las 06:00 del sábado. Cuatro más fueron abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en la cabecera municipal de Morelos, y el décimo fue hallado en Sain Alto.

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Se trata de dos hombres y una mujer los detenidos, señalados como halcones el día de los hechos. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Este martes 21, personal de inteligencia del operativo detuvo a tres personas señaladas como halcones: Leonel “N”, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años, originario de Durango; y Dulce “N”, menor de edad originaria del municipio de Jerez.

El general Medina Mayoral informó que los propios detenidos declararon abiertamente a qué grupo pertenecían y qué función cumplieron durante los hechos. Afirmó que las capturas responden a integrantes de células que a su vez responden a un cártel, sin especificar cuál.

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El despliegue de seguridad en el estado suma 280 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, 120 elementos de la Guardia Nacional y 80 policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, con presencia también en los límites con Durango.

El video de amenaza al gobernador: autoridades lo califican de montaje

Este martes 21 de julio circuló en redes sociales un video en el que al menos 20 hombres encapuchados, con equipo táctico y armas largas, se identificaron como integrantes de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, comandada por “El Mayito Flaco”. En el material se adjudican el asesinato de las diez víctimas y lanzan una amenaza directa al gobernador David Monreal Ávila.

El general Arturo Medina Mayoral aseguró que buscarán sin descansar a los responsables del multihomicidio. Video: Gobierno de Zacatecas

“Le pedimos a usted señor gobernador, David Monreal, que cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización, ya que por nuestra parte estamos cumpliendo, y para muestra ahí está lo que nos encargó”, dice uno de los encapuchados en el video. El grupo advirtió además que, en caso de “traición”, irían en contra de las corporaciones de seguridad y de su “descendencia”.

Las autoridades estatales descartaron la autenticidad del material. Según Reyes Mugüerza, el video fue publicado aproximadamente media hora después de que concluyó la conferencia de prensa del lunes 20 de julio y presenta irregularidades técnicas: el audio tiene una voz hablando y otra sobrepuesta. El Centro Nacional de Inteligencia identificó su origen en una página de Facebook dedicada a publicar información falsa, y el gobierno estatal solicitó apoyo a la federación para identificar a sus autores.

“Nosotros creemos que se trata de un montaje. Independientemente de eso, simplemente se tratan de mentiras”, dijo Reyes Mugüerza al ser cuestionado. El general Medina Mayoral fue más directo: calificó el video de falso y con “tintes políticos”.