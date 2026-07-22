David Failtelson sale en defensa de Ricardo Lavolpe tras decir que los mexicanos son unos vendidos: “Muy injusto el linchamiento”

David Faitelson calificó como injusto el linchamiento público contra Ricardo Antonio Lavolpe(X@DavidFaitelson_)

David Faitelson calificó como injusto el linchamiento público contra Ricardo Antonio Lavolpe, después de que el exentrenador argentino generara esta semana controversia por una frase dirigida a los mexicanos.

Faitelson reaccionó en redes sociales, señalando que hubo una confusión en lo que Lavolpe intentó expresar, tras la viralización de un video en el que el técnico afirmó que “los únicos que se venden son ustedes los mexicanos”. La declaración, realizada en un aeropuerto al ser consultado sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, desató críticas y abrió un debate nacional sobre su presencia en el país.

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La polémica estalló el 19 de julio, cuando el video con el comentario de Lavolpe circuló ampliamente en plataformas como X y Facebook. Diversas figuras del medio deportivo, como Jorge Pietrasanta, exigieron que el técnico abandonara México y lo calificaron de malagradecido. El episodio expuso la relación profesional y personal que Lavolpe ha mantenido con México, donde ha trabajado durante más de cuatro décadas.

El periodista David Faitelson calificó como injusto el linchamiento público contra Ricardo Antonio Lavolpe (Captura de pantalla)

Cabe señalar que en redes sociales, el debate se amplió con referencias a episodios previos de la carrera de Lavolpe, como su relación con la prensa y la exclusión de Cuauhtémoc Blanco del Mundial de 2006. La controversia reavivó la discusión sobre el papel de los entrenadores extranjeros en el futbol mexicano y el respeto hacia la afición.

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Lavolpe aclara que su declaración fue sacada de contexto

Ante la presión y la viralización del comentario, Ricardo Lavolpe recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer su explicación. El técnico argentino afirmó que la frase se malinterpretó, ya que respondió de manera espontánea a una pregunta sobre su apoyo en la final del Mundial 2026 y reiteró su identificación con Argentina. Aclaró que su respuesta surgió en un ambiente informal, sin intención de agredir.

El video muestra un estadio de fútbol lleno de aficionados. La mayoría de los espectadores visten camisetas de franjas celestes y blancas. Un hombre de cabello blanco, que lleva una camiseta verde con el escudo de México, se destaca en la tribuna. Este aficionado se le observa sosteniendo una tarjeta roja y, en otro momento, ondeando un objeto verde. La secuencia captura su interacción con otros asistentes, presumiblemente hinchas argentinos. El contenido parece ser la cobertura de un evento deportivo.

Lavolpe insistió en que la conversación completa no fue difundida y pidió escuchar todo el contexto antes de emitir un juicio. Subrayó que su objetivo estaba enfocado en el futbol y que no buscaba ofender a la afición mexicana. La aclaración, sin embargo, no logró detener el flujo de críticas en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron el contenido y el tono de sus declaraciones.

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Trayectoria de Lavolpe en México

A lo largo de su carrera en los banquillos, se distinguió por un estilo ofensivo, la utilización de línea de cuatro defensores, salida con balón controlado y un alto rigor táctico. Inicia su trayectoria con Atlante, donde conquistó el campeonato de liga en la temporada 1992-1993. Más tarde, dirigió a Guadalajara en su primer ciclo y transforma a Atlas en un equipo protagonista, impulsando el desarrollo de jóvenes jugadores y alcanzando la final del torneo Verano 1999.

El entrenador argentino Ricardo La Volpe. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Posteriormente, tomó el mando de Toluca y dejó una base sólida para el título que el club obtiene después. Su paso por Monterrey le permitió llevar al equipo a la liguilla, y en Chiapas logra campañas destacadas al frente de Jaguares. También dirigió a América, donde llega a la final del torneo Apertura 2016, y concluyó su experiencia en la Liga MX con una última etapa en Toluca en 2019.

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