Rosa María Noguerón responde a la polémica por Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026: “Los niños siempre han visto el reality”

Fede Vigevani, reconocido por sus desafíos y relatos de terror, fue confirmado como participante de La Casa de los Famosos México, donde buscará cautivar a una nueva audiencia. (Fede Vigevani)

La incorporación de Fede Vigevani a La Casa de los Famosos México 2026 abrió un intenso debate en redes sociales debido a que una parte de sus seguidores son menores de edad. Ante los cuestionamientos, la productora Rosa María Noguerón defendió la decisión y sostuvo que el reality ha contado con una audiencia familiar desde sus primeras temporadas.

Al finalizar la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México 4, la productora fue cuestionada por representantes de los medios de comunicación sobre la preocupación de algunos usuarios respecto a la presencia de un influencer con fuerte impacto entre el público infantil. Su respuesta fue contundente al asegurar que el programa siempre ha reunido frente a la pantalla a personas de todas las edades.

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“Yo creo que no. Todas las temporadas hemos tenido niños siguiendo La Casa de los Famosos, familias enteras siguiendo La Casa de los Famosos, ¿no? Y vemos esa interacción en redes sociales. Vemos a niños que llegan junto con toda la familia a gritarles. A veces tenemos hasta batucadas afuera de la casa y hay muchos niños. Entonces, creo que Fede nos va a ayudar a que esos niños estén muy contentos el tiempo que dure Fede”, expresó Rosa María Noguerón.

¿Quién es Fede Vigevani?

Fede Vigevani es un youtuber uruguayo que construye una de las comunidades digitales más grandes de habla hispana. - (Instagram)

Fede Vigevani es un creador de contenido y youtuber originario de Uruguay que ha construido una de las comunidades digitales más grandes de habla hispana. Su contenido se caracteriza por retos, bromas, dinámicas de entretenimiento y colaboraciones con otros influencers, lo que le ha permitido consolidar una audiencia de millones de seguidores en distintas plataformas.

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Con el paso de los años, su presencia en redes sociales se ha fortalecido especialmente entre adolescentes y niños, quienes siguen de cerca sus publicaciones y proyectos. Esa popularidad es precisamente la que generó diversas reacciones tras confirmarse su participación en el reality.

La postura de Rosa María Noguerón fue que esa conexión con el público joven no representa un problema para el formato. Por el contrario, considera que la presencia del influencer puede fortalecer el vínculo que el programa mantiene con las familias que siguen cada temporada.

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La llegada de Fede Vigevani a La Casa de los Famosos México 2026

La confirmación de Fede Vigevani como habitante de La Casa de los Famosos México 2026 se vuelve uno de los anuncios más comentados de la presentación oficial. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación de Fede Vigevani como habitante de La Casa de los Famosos México 2026 se convirtió en uno de los anuncios más comentados durante la presentación oficial del programa. Su incorporación llamó la atención tanto de sus seguidores como de quienes cuestionaron si el perfil del creador de contenido era el adecuado para el reality.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde algunos usuarios manifestaron inquietud por la influencia que el youtuber tiene entre el público infantil. Ese debate llevó a que la producción respondiera directamente a las preguntas de la prensa una vez concluida la conferencia.

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Frente a esas críticas, Rosa María Noguerón insistió en que el programa históricamente ha sido visto por familias completas y reiteró que la llegada de Fede Vigevani puede generar entusiasmo entre los seguidores más jóvenes sin cambiar la esencia del formato.

Rosa María Noguerón defiende la decisión de la producción

Noguerón considera que la llegada de Fede Vigevani fortalece el vínculo del programa con familias y mantiene el entusiasmo del público joven. - (Instagram: Rosa María Noguerón)

La productora dejó claro que la elección de los participantes responde a una visión amplia del público que sigue el programa. En su opinión, la presencia constante de familias y niños en torno al reality demuestra que su audiencia ha sido diversa desde el inicio.

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Durante su encuentro con los medios, recordó que incluso es común ver a menores de edad acompañados por sus familiares apoyando a los habitantes desde el exterior de la casa. Esa experiencia, dijo, también se refleja en la conversación que diariamente se genera en redes sociales.

Con esas declaraciones, Rosa María Noguerón respaldó la llegada de Fede Vigevani y sostuvo que su participación contribuirá a mantener el entusiasmo de una parte del público que ya seguía el programa. “Creo que Fede nos va a ayudar a que esos niños estén muy contentos el tiempo que dure Fede”, reiteró la productora.

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