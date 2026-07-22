Verónica Castro: las condiciones que pone para regresar a las telenovelas, según su hermano

La actriz, de 73 años, ingresó al hospital el miércoles 14 de enero, según Pati Chapoy. (Captura de pantalla / YouTube)

En medio de las especulaciones sobre el regreso de Verónica Castro a las telenovelas, José Alberto Castro reveló que, aunque no se ha concretado ningún proyecto, mantiene conversaciones para encontrar una historia adecuada.

¿Cuál es la condición para que Verónica vuelva a las telenovelas?

El productor sostuvo ante medios de comunicación que existen posibilidades abiertas, pero la decisión depende de que la actriz acepte un proyecto que le resulte atractivo, según declaraciones recogidas por Ernesto Buitrón News.

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En su encuentro con la prensa, José Alberto Castro aclaró:

“No se ha concretado, pero estamos trabajando ahorita en la historia para, para poderla poner y llevarla a cabo”.

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El también hermano de la actriz reiteró que, si bien existen ideas en desarrollo, todavía no hallan una trama que convenza a la protagonista de “Rosa Salvaje”. “El día que ella me diga que algo le gusta, sí. O sea, hemos visto ahí diferentes cosas, pero no hemos encontrado algo apropiado para ella”, puntualizó.

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Hasta el momento, el regreso de la actriz a la televisión permanece en suspenso, sujeto a que surja una propuesta que cumpla con sus expectativas profesionales.

José Alberto Castro descartó un acercamiento reciente entre Verónica y Cristian Castro

El productor fue consultado sobre la relación entre Verónica Castro y su hijo Cristian Castro, luego de los rumores de distanciamiento. En el encuentro con los medios, José Alberto aseguró:

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Verónica Castro expresa su disposición a regresar a la actuación si surge un proyecto interesante (IG)

“No sabía que estaban peleados”, al ser cuestionado sobre una posible reconciliación familiar. La respuesta ocurrió tras la insistencia de reporteros por conocer si existe un acercamiento entre madre e hijo.

¿Qué pasó entre Cristian y Verónica Castro?

La actriz confirmó en mayo que la comunicación con Cristian Castro permanecía interrumpida tras una polémica pública reciente.

“Ay, las mamás, pues no sé, yo no le he hablado, ni él tampoco. Entonces las aguas están tibias, digamos, están en stand-by”, dijo Verónica Castro al programa Ventaneando.

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La artista reconoció que las diferencias surgieron por mentiras del cantante respecto a su relación sentimental con la productora Victoria Kühne y por la falta de atención hacia ella en fechas importantes, especialmente el 10 de mayo, Día de las Madres.

En esa ocasión, Verónica Castro calificó a su hijo de “mentiroso, estúpido e inmaduro” por el manejo de su vida privada ante los medios y lamentó que la situación afectara amistades de años.

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La actriz reveló que, aunque conserva el cariño de madre, la distancia con Cristian se mantuvo: “Es mi hijo. Tengo que pasar esta y todas las que vengan. ¿Qué hago? Si soy su mamá”.

Polémica por la coronación de Verónica Castro como Reina Estrella Aliada en la Marcha LGBTIQ+

La más reciente aparición pública de Verónica Castro ocurrió el 27 de junio, cuando fue coronada como “Reina Estrella Aliada 2026” durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de México. El reconocimiento generó reacciones divididas.

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Mientras miles celebraron el nombramiento frente al Palacio de Bellas Artes, otros integrantes de la comunidad LGBTIQ+ lo rechazaron por considerar que la actriz no representa al colectivo.

La polémica se reavivó en redes sociales, donde usuarios recordaron declaraciones previas de Verónica Castro sobre su presunta relación con Yolanda Andrade y acusaciones de homofobia.

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Verónica Castro no se encontraba en Acapulco cuando el huracán Otis golpeó Captura: vrocastroficial

La conductora sinaloense afirmó en 2019 que mantuvo un romance simbólico con la actriz; Verónica respondió que “en esta vida no sería lesbiana”, lo que derivó en críticas desde entonces.

Alejandra Bogue, actriz reconocida dentro del movimiento, calificó la coronación como un error e insistió en que se priorizó la visibilidad mediática sobre la representatividad.

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José Alberto Castro evitó opinar sobre otros temas personales

Durante la conversación con la prensa, José Alberto Castro fue cuestionado sobre la coronación de su hermana en la marcha LGBTIQ+, pero señaló que no presenció el evento.

“No lo vi. No estaba en México. Yo no lo vi”, afirmó ante la insistencia de los reporteros. También fue consultado sobre rumores en torno a la vida privada de su hija Sofía Castro, sobre lo que respondió entre risas: “No sé qué es eso, si me explican. Creo que tienen que ver más telenovelas”.