Tras fallecimiento de mexicanos bajo custodia del ICE, Gobierno de México anuncia acciones legales sin reportar avances

Agente del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las autoridades continúan dando seguimiento a las medidas legales anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de julio, tras el fallecimiento de 17 personas mexicanas en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, casos registrados desde mayo de 2025.

Estas acciones tiene el objetivo de frenar la violencia reportada contra migrantes mexicanos en territorio estadounidense, quienes han sido afectados con la política migratoria implementada por el mandatario Donald Trump.

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De acuerdo con la información brindada por la dependencia, hasta el momento no existe una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses, pero se espera que en las próximas semanas se presenten avances.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la cancillería acudirá al Departamento de Justicia y a fiscalías estatales para exigir indagatorias y garantías, tras una serie de fallecimientos en operativos migratorios

México presenta acciones legales contra el ICE en EEUU

El 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia remitida por la Fiscal General de la República respecto de los 17 casos, con la solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes y de emitir una respuesta sobre su curso. El 13 de julio, el Embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias (8 ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado) en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. En reuniones sostenidas la semana pasada con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, el Embajador Lazzeri transmitió las preocupaciones del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas, y solicitó el esclarecimiento de cada caso. El 14 de julio, el secretario Roberto Velasco dirigió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, remitida por conducto de la Misión Permanente de México en Ginebra, para informar los hechos y solicitar que considere recabar información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, analice su compatibilidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos y formule recomendaciones técnicas para prevenir hechos de esta naturaleza. La red consular brinda asistencia y protección a las familias de los connacionales fallecidos, incluidos el acompañamiento jurídico, el apoyo para el traslado de restos y las gestiones que ellas soliciten.

Migrantes detenidos por el ICE.

Migración de mexicanos hacia EEUU cae a su nivel más bajo en 55 años

El flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo en más de medio siglo, según un reporte del Instituto de Política Migratoria (MPI). En 2024, la cifra de personas nacidas en el país residentes en EEUU se ubicó en 11.1 millones, por debajo del máximo histórico de 11.7 millones alcanzado en 2007. A pesar de la reducción, los connacionales continúan siendo el grupo más numeroso en territorio estadounidense, representando el 22% del total de extranjeros.

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Las detenciones en la frontera norte de México descendieron a 238 mil en el año fiscal 2025, la cifra más baja registrada en 55 años. De ese total, el 47% correspondió a mexicanas y mexicanos, lo que indica una diversificación de los flujos migratorios en las últimas décadas. La mayoría de estas personas reside en cinco estados: California, Texas, Illinois, Arizona y Florida, agrupando al 70% de la comunidad.

El informe también destaca retos socioeconómicos persistentes: el ingreso promedio de los hogares nacionales en EEUU fue de 68,700 dólares en 2024, por debajo del promedio general de migrantes. Además, el 16% vive en condiciones de pobreza y el 32% carece de seguro médico, la proporción más alta entre los grupos analizados. Por otro lado, las remesas enviadas a territorio mexicano alcanzaron los 68,200 millones de dólares, representando alrededor del 4% del PIB nacional.

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