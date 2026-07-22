México

Aseguran casi 3 mil máquinas tragamonedas vinculadas al CJNG y decomisan 5 millones de pesos en Edomex

La Fiscalía mexiquense desplegó operativos en 56 municipios

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tragamonedas Edomex cateos FGJEM 5 mdp
tragamonedas Edomex cateos FGJEM 5 mdp (especial)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó los resultados de la “Operación Dos de Bastos”, un amplio despliegue de seguridad que permitió desmantelar una presunta red dedicada a la operación, fabricación y distribución de máquinas tragamonedas ilegales en diversos municipios mexiquenses.

Como resultado de las acciones, las autoridades aseguraron alrededor de más de dos mil máquinas tragamonedas, decomisaron cinco millones de pesos en efectivo y confiscaron materiales con un valor estimado de 50 millones de pesos, en uno de los operativos más importantes realizados contra este tipo de actividades ilícitas en la entidad.

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La estrategia comenzó el pasado 13 de julio y contempló cateos y acciones simultáneas en 56 municipios del Estado de México, con el objetivo de combatir delitos relacionados con el funcionamiento de estos aparatos de juego, considerados por las autoridades como parte de estructuras utilizadas para la obtención de recursos de origen ilícito.

Operativos se concentraron en plazas comerciales del Edomex

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tragamonedas Edomex cateos FGJEM 5 mdp (especial)

La FGJEM detalló que las acciones se enfocaron principalmente en seis plazas comerciales identificadas como puntos prioritarios para la operación de estas máquinas.

Los inmuebles intervenidos fueron:

  • Plaza San Miguel, en Cuautitlán Izcalli.
  • Plaza Arcana Norte, en Cuautitlán Izcalli.
  • Plaza Centella, en Cuautitlán.
  • Plaza del Lago, en Tultitlán.
  • Plaza Santín, en Toluca.
  • Plaza Aragón, en Ecatepec.

Durante los cateos, elementos de la Fiscalía aseguraron aproximadamente dos mil 700 máquinas tragamonedas, muchas de ellas con dinero en su interior. En total, se contabilizaron más de cinco millones de pesos en efectivo, recursos que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público como parte de las investigaciones.

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La dependencia informó además que ocho de cada diez máquinas aseguradas ya fueron abiertas para realizar el conteo del dinero y recabar indicios que fortalezcan las carpetas de investigación.

Muchas de las máquinas confiscadas, tenían el logo de la Familia Michoacán (FM) y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cinco personas fueron detenidas

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tragamonedas Edomex cateos FGJEM 5 mdp (especial)

Como parte de la “Operación Dos de Bastos”, la Fiscalía confirmó la detención de cinco personas.

De acuerdo con la información oficial:

  • Tres personas fueron arrestadas por su probable participación en el delito de extorsión.
  • Dos personas más fueron detenidas por el delito de resistencia durante el desarrollo de los operativos.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en la operación de esta red y establecer posibles vínculos con otros grupos delictivos.

Investigan delitos de alto impacto

La Fiscalía mexiquense señaló que las investigaciones derivadas de este operativo están relacionadas con diversos delitos, entre ellos:

  • Receptación.
  • Apología del delito.
  • Extorsión.
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades indicaron que las máquinas tragamonedas ilegales representan una fuente de ingresos utilizada por organizaciones criminales, además de generar ganancias fuera del marco legal y sin los permisos correspondientes.

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Uno de los principales resultados de la operación fue el aseguramiento de la fábrica Lucky, ubicada en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con la FGJEM, este inmueble era presuntamente utilizado para la fabricación y distribución de máquinas tragamonedas ilegales, las cuales posteriormente eran instaladas en establecimientos comerciales de distintos municipios del Estado de México.

El aseguramiento del inmueble permitirá ampliar las investigaciones para identificar a los responsables de la producción y comercialización de estos equipos, así como rastrear la red de distribución que operaba en territorio mexiquense.

Material asegurado tendría un valor de 50 millones de pesos

Además del efectivo localizado en las máquinas tragamonedas, las autoridades aseguraron dos mil 579 bolsas con diversos materiales, cuyo peso total asciende a cinco mil 392 toneladas, con un valor estimado cercano a 50 millones de pesos, según informó la Fiscalía.

Todo el material asegurado quedó bajo resguardo del Ministerio Público como parte de las diligencias periciales que buscan fortalecer las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Con la “Operación Dos de Bastos”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México busca debilitar las estructuras financieras relacionadas con la explotación de máquinas tragamonedas ilegales, así como combatir delitos como la extorsión y las operaciones con recursos de procedencia ilícita que presuntamente derivan de este tipo de actividades en diversos municipios de la entidad.

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