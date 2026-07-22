Continua conflicto entre Ana Sinclair y Gabriel Soto: trató de mantener su relación en secreto

El conflicto entre la cantante y conductora y el actor de telenovelas escaló en semanas de un romance discreto a una disputa pública con amenaza de acciones legales incluida. (Composición fotográfica/Gabriel Soto/Ana Sinclair/Instagram)

Ana Carla Sinclair confirmó en el matutino Sale el Sol que Gabriel Soto le pidió mantener su relación en secreto durante año y medio para proteger su carrera, y que tras la ruptura el actor la redujo públicamente a “solo una amiga” — una postura que ella califica como violencia emocional.

El conflicto entre la cantante y conductora y el actor de telenovelas escaló en semanas de un romance discreto a una disputa pública con amenaza de acciones legales incluida.

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Cómo comenzó la relación

Según la conductora, Soto incluso cubrió los gastos de su divorcio para formalizar el vínculo, y le exigió exclusividad: “A mí me vendió fidelidad, a mí me pidió exclusividad”.(Instagram)

Sinclair y Soto se conocieron en 2011, pero no fue sino hasta finales de 2024 que retomaron contacto a través de Instagram. El noviazgo formal arrancó en noviembre de ese año.

Durante el año y medio que duró, Soto convivió con el hijo de la conductora y ambos se hicieron un tatuaje con las iniciales de sus apellidos entrelazadas. Sinclair declaró a TVyNovelas que el actor le propuso una relación seria: “Me decía que era el amor de su vida, obviamente sí me dijo que era su novia. Estábamos construyendo algo como pareja”.

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Según la conductora, Soto incluso cubrió los gastos de su divorcio para formalizar el vínculo, y le exigió exclusividad: “A mí me vendió fidelidad, a mí me pidió exclusividad”.

Por qué lo mantuvieron en secreto

Una imagen compuesta muestra a Gabriel Soto sonriendo y a Ana Carla Sinclair tomándose una selfi en un espejo. (Composición fotográfica/Redes sociales Gabriel Soto, Ana Sinclair)

Ante Sale el Sol, Sinclair fue directa sobre el origen de la discreción: fue una petición del propio Soto. “Él me lo pedía por su carrera. Quería que el enfoque fuera para su carrera, tenía que limpiar su imagen; le fue bien, el año y medio juntos le fue muy bien”, declaró.

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El actor, que venía de una ruptura pública con Irina Baeva, confirmó ante Hoy y Televisa Espectáculos que sí pidió mantener la relación fuera de los reflectores, pero ofreció una razón adicional: que Sinclair seguía casada legalmente.

“La razón más importante por la cual nos detuvimos, creo que ambos, fue que ella a pesar de que era una mujer separada, seguía casada. Ella tenía el riesgo de que el papá de su hijo, al tener una relación sin haber firmado un divorcio, le quitara la pensión alimenticia”, explicó.

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La actriz acusó a su expareja de infidelidad y presunta violencia YT: Unicable / Montse&Joe

La ruptura y la nueva novia

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La relación terminó el 1 de junio de 2026, según Sinclair, al regresar de un viaje de playa. El desenlace fue abrupto: “Llegamos de la playa y de repente él me dijo: ‘Tenemos que hablar. Ojalá podamos seguir siendo amigos, te deseo lo mejor’”, relató la conductora.

Solo 13 días después, Soto presentó públicamente a Colibrí Jiménez — descrita como su exterapeuta y nutrióloga — como nueva novia, al ser captados juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Sí, ella es mi novia”, confirmó el actor ante los medios.

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Sinclair asegura haber visto señales de acercamiento entre Soto y Jiménez desde noviembre de 2025. “Me di cuenta de que estaba subiendo fotos con Colibrí, y a mí me empezaron a llegar los screenshots de que ellos estuvieron juntos, coqueteando a mis espaldas, desde noviembre. Aunque me lo nieguen, tengo las capturas de pantalla de todo”, declaró a Sale el Sol.

Las declaraciones de Soto: negó la infidelidad y anunció demandas

Ante su abogado, el actor formalizó dos demandas: una por difamación y otra por uso indebido de imagen. “Ella está dando fotos mías que yo no autoricé dar y eso es un delito”, advirtió en Hoy. (@eslamascara)

El actor negó haber engañado a Sinclair. “Eso es total, absoluta mentira. Es una historia que ella se hizo”, respondió ante las cámaras de Hoy. Describió a Sinclair como “una persona que yo quise mucho, que yo consideraba que era una buena amiga” con quien “empezamos a intentar tener una relación”.

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Soto también reveló que cubrió gastos de la conductora — supermercado, gasolina y tratamientos médicos — porque el padre del hijo de ella no pagaba la pensión completa. Y fue más lejos: acusó a su expareja de haberle pedido “más y más dinero” como uno de los factores que deterioraron el vínculo.

Ante su abogado, el actor formalizó dos demandas: una por difamación y otra por uso indebido de imagen. “Ella está dando fotos mías que yo no autoricé dar y eso es un delito”, advirtió en Hoy.

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La respuesta de Sinclair desde Sale el Sol

Desde el matutino de Grupo Imagen, Sinclair le dirigió un mensaje directo al actor: “Gabriel, estoy muy decepcionada de ti. No eres el Gabriel que yo conocía. Éramos realmente una pareja increíble”.

Cuestionó además la lógica de la demanda: “¿Y querer demandarme, la verdad, sabiendo cómo está mi situación y sabiendo cuánto te apoyé, cuánto estuve contigo en las buenas y en las malas desde tu momento más bajo?”.

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La conductora sostuvo que su único propósito al hablar es defender su reputación: “Tú en tu corazón y tu consciencia sabes exactamente cuánto te amé y cómo tuvimos nuestra relación”.

Voces externas al conflicto

El conflicto trascendió la esfera de la expareja. Giovanni Medina, pareja actual de Irina Baeva — exprometida de Soto —, opinó públicamente sobre el caso con una postura crítica hacia el actor, al ser consultado por los medios.

Soto, por su parte, exhortó a Sinclair a “ponerse a hacer cosas productivas, a trabajar” y la acusó de cobrar por entrevistas para hablar mal de él y de Colibrí Jiménez.