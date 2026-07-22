Altair Jarabo enfrenta la prensa tras especulaciones sobre su matrimonio: “Hay que verificar fuentes”

Altair Jarabo y su esposo Frédéric García han sabido consolidar una relación que desde el inicio fue tema de conversación en redes sociales. (Crédito: @altairjarabo, Instagram)

En medio de rumores sobre una posible crisis matrimonial, Altair Jarabo enfrentó a la prensapara hablar por primera vez sobre los comentarios en redes sociales que pusieron en entredicho la solidez de su relación con Frédéric Garcia.

¿Qué dijo Altair Jarabo?

En el encuentro, Altair insistió en que los rumores carecían de fundamento y subrayó que su matrimonio seguía fuerte después de cinco años.

La conversación con los reporteros se dio en el contexto de una serie de publicaciones que, según la actriz, no fueron verificadas por los medios antes de replicarse.

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Durante la charla, Jarabo enfatizó que ninguna de las versiones difundidas había sido confirmada por ella o por su entorno, y criticó la rapidez con la que los medios amplificaron el rumor.

Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan rumores de separación. (Instagram: Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan rumores de separación)

“A los medios les sugeriría verificar fuentes, porque de todo lo que circuló no recibí ni una llamada para ver si sí o si no”, dijo.

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La intérprete subrayó que la información no verificada puede dañar a las personas involucradas, especialmente cuando se basa en especulaciones.

La villana de telenovelas destacó que su relación con Frédéric Garcia atraviesa un momento estable.

“Estoy enamorada, súper feliz, plena. Increíblemente, con un hombre maravilloso, al que admiro, del que estoy orgullosa, con el que cumplo cinco años, felizmente”, afirmó Jarabo.

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La famosa añadió que ambos celebraron el aniversario “muertos de risa”, y explicó que su esposo se tomó con tranquilidad los rumores. “Es muy inteligente y muy seguro de sí mismo”, recalcó.

Altair Jarabo y Frédéric García celebraron su aniversario de bodas en Francia. (Imágenes: Instagram/altairjarabo) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Altair Jarabo pidió a la prensa verificar fuentes tras rumores de separación

Al ser cuestionada sobre el origen de los rumores, Jarabo respondió que no tenía claro de dónde provenían, pero reiteró que la difusión de información sin confirmar puede afectar a las personas.

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“Ahora sí, perdón, pero como borregos, solo copiando y replicando y dando eco a lo que dijo un señor por ahí, juran que es verdad y como: ¿por qué?”, expresó. La actriz agradeció la oportunidad de aclarar la situación y aseguró que su matrimonio continuaba sin cambios.

En la conversación, Jarabo también habló sobre el apoyo que recibe de Garcia en el ámbito profesional y personal.

“Él es mi principal aliado, protector, mi mejor compañero posible, lo continúa siendo y espero que lo siga siendo mucho tiempo”, declaró la actriz al medio Infobae.

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Jarabo insistió en que ambos compartían la intención de mantener su relación a largo plazo:

“Obviamente que esa es la intención. Le estoy echando todo el corazón y las ganas y todos los problemas que el amor puede solucionar. Ambos lo estamos haciendo por muy buen camino, porque han sido cinco años maravillosos”.

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Los rumores surgieron por publicaciones no verificadas sobre la pareja

Los rumores sobre una supuesta separación entre Altair Jarabo y Frédéric Garcia circularon intensamente en redes sociales y algunos portales de espectáculos, alimentados en parte por la diferencia de edad entre ambos y la escasa presencia pública del empresario francés.

Ninguna de las versiones tuvo confirmación directa por parte de los involucrados antes de ser replicada en medios de comunicación, lo que generó molestia en la actriz.

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Altaír Jarabo y Frédéric García celebran cinco años de matrimonio, poniendo fin a los rumores de una supuesta separación (Captura de pantalla: Instagram/altairjarabo)

A lo largo de los cinco años de matrimonio, la pareja ha estado bajo escrutinio mediático, especialmente por la naturaleza reservada de Garcia y el perfil público de Jarabo.

La actriz mencionó que, pese a las especulaciones, su esposo es su principal apoyo y ambos continúan enfocados en fortalecer su relación. “Celebramos cinco años de feliz matrimonio”, reiteró la actriz a la prensa.

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En la misma conversación, Jarabo fue consultada sobre su regreso a las telenovelas y explicó que nunca dejó del todo la pantalla.

“No me fui tanto tiempo. Felizmente de la mano de Silvia Cano, de Marco Cano y de un superequipo con el que ya había trabajado”, comentó.

La actriz aseguró que se mantiene enfocada en su trabajo y en los aspectos positivos de su vida. “El público me da mucho amor, mucha atención y eso es lo que yo me llevo”, concluyó.