México le saca seis meses de ventaja a Canadá en la renegociación del T-MEC con EEUU

(Infobae-Itzallana)

Las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) llevan un avance de seis meses respecto a las conversaciones informales entre Washington y Ottawa, de acuerdo con un funcionario mexicano familiarizado con las pláticas, citado por Reuters.

Un tratado que sigue vigente, pero bajo revisión anual

El presidente estadounidense Donald Trump decidió el pasado 1 de julio no extender el T-MEC por 16 años más. Esto mantiene el acuerdo vigente, pero obliga a revisiones anuales hasta que las tres naciones acuerden su renovación o hasta que expire en 2036.

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Bajo este esquema, cada país negocia por separado con Washington:

México inicia esta semana su tercera ronda formal de pláticas bilaterales.

Canadá no ha sostenido negociaciones formales, aunque su ministro a cargo del comercio con EU, Dominic LeBlanc, mantiene llamadas y reuniones ocasionales con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa este miércoles que Washington descarta una ampliación por 16 años y que el acuerdo se evaluará cada año durante la próxima década, tras una reunión virtual trilateral

Coincidencias entre México y EEUU

Según el funcionario mexicano, ambos gobiernos coinciden en varios de los problemas centrales que buscan atender:

La caída del empleo manufacturero en Estados Unidos.

El creciente uso de componentes asiáticos en vehículos producidos en Norteamérica.

El transbordo de mercancías provenientes de fuera de la región.

“Mexico y Estados Unidos están de acuerdo en los objetivos”, señaló el funcionario. “Lo que estamos discutiendo es cómo alcanzarlos”.

México, de acuerdo con la fuente citada, ya ha tomado medidas para atender reclamos estadounidenses, entre ellas la imposición de aranceles a países sin tratado de libre comercio, el endurecimiento de reglas aduaneras y acciones en materia de propiedad intelectual.

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Presión arancelaria sobre Canadá

Mientras tanto, la relación entre Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney enfrenta mayor tensión. El lunes, Trump impuso aranceles del 50% a una amplia gama de productos canadienses, en respuesta —según su administración— a políticas de Canadá sobre autos, lácteos y restricciones provinciales al alcohol. Los aranceles entrarían en vigor el 19 de agosto.

Carney afirmó el martes que él y Trump acordaron intensificar las conversaciones.

El presidente estadounidense cuestionó el equilibrio comercial con sus socios norteamericanos y dejó abierta la posibilidad de modificar el acuerdo regional

Diferencias políticas entre ambos países

De acuerdo con el exnegociador comercial mexicano Juan Carlos Baker, la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con mayor margen político que Carney, ya que ha podido presentar sus concesiones —como mayor seguridad fronteriza y control sobre el fentanilo— como logros propios.

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Carney, en cambio, ganó la elección prometiendo una postura firme frente a Trump, lo que limita su flexibilidad negociadora.

Voceros canadienses, sin embargo, rechazan la idea de estar rezagados. Gabriel Brunet, portavoz de LeBlanc, indicó que Canadá está lista para agilizar las pláticas y que ha presentado propuestas que calificó como equilibradas para la región.

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El riesgo de negociar por separado

Especialistas advierten que las conversaciones bilaterales podrían convertirse en el modelo que un tercer país tenga que aceptar o cuestionar más adelante, lo que pone a prueba el esquema trilateral que ha regido el comercio norteamericano durante 32 años.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Economía de México ni la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) han respondido a solicitudes de comentario sobre el estado de las negociaciones.

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