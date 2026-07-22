México

Semarnat endurece reglas para la minería: permisos ambientales serán obligatorios para concesiones 

La medida fue publicada el pasado lunes 20 de julio en el Diario Oficial de la Federación

Guardar
Google icon
Pica de madera y metal oxidado, casco de minero amarillo sobre rocas y tierra, dos vagonetas oxidadas sobre rieles, túnel de mina con soporte de madera.
La reforma a la Ley Minera de mayo de 2023 modificó el panorama: las concesiones, que antes abarcaban cualquier material y el control del agua, ahora se limitan a un solo mineral y están sujetas a controles hídricos estrictos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México anunció nuevas restricciones para la actividad minera privada mediante la publicación de un acuerdo presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La medida, publicada el 20 de julio en el Diario Oficial de la Federación, establece que ninguna empresa o individuo podrá disponer de una concesión del sector minero si no cuenta con el permiso de impacto ambiental correspondiente.

A partir de este cambio normativo, se detalla que las autorizaciones son procesos administrativos aparte de los permisos de explotación. Esta disposición afecta incluso a quienes obtuvieron sus títulos antes del 9 de mayo de 2023, obligando a todos los propietarios a presentar una solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental para cualquier proyecto que implique actividades en áreas naturales protegidas federales.

PUBLICIDAD

Las disposiciones recientes marcan un cambio radical en la regulación de esta industria, asegurando que toda obra de exploración o beneficio de minerales en zonas resguardadas deba ser evaluada con criterios estrictos. Asimismo, el esquema fortalece el papel de la autoridad ambiental y limita significativamente la intervención de particulares en sitios ecológicos.

Cambios en el otorgamiento de concesiones mineras

La reforma a la Ley Minera de mayo de 2023 modificó el panorama: las concesiones, que antes abarcaban cualquier material y el control del agua, ahora se limitan a un solo mineral y están sujetas a controles hídricos estrictos. Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló esta reforma, las personas físicas y morales solo pueden recibir una aprobación tras demostrar que poseen el documento de conservación vigente.

PUBLICIDAD

En la práctica, esto significa que el Estado mexicano retoma el control principal en la exploración y explotación de los recursos minerales. Solo cuando las autoridades no realicen estas actividades, se permite la participación del sector privado, siempre bajo supervisión y con obligaciones estrictas para proteger el entorno natural.

Vista aérea de un río tropical. Las aguas muestran secciones azules claras y otras turbias con burbujas. Hay árboles verdes densos en las orillas y un cielo cálido.
Impacto ambiental por trabajos de minería (Imagen Ilustrativa Infobae)

El máximo tribunal del país ha ratificado que la tenencia de una concesión no confiere un derecho automático a explotar los recursos. El proceso exige la obtención previa de las autorizaciones, que constituyen un trámite independiente y necesario para iniciar cualquier proyecto minero.

Dentro de esta iniciativa también se impone la elaboración de programas de restauración ambiental. Estos deben implementarse antes, durante y después de las actividades de minería, con el objetivo de minimizar los daños y restaurar los ecosistemas afectados.

Reglas estrictas para proteger áreas naturales y aguas nacionales

Las autoridades de la Semarnat tienen la obligación de notificar de inmediato a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) cualquier solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental relacionada con trabajos en zonas protegidas. La dependencia, a su vez, debe emitir un informe técnico que será determinante en la evaluación del impacto ambiental.

No se permiten permisos en sitios cuya relevancia ecológica ha sido reconocida oficialmente. El acuerdo prohíbe autorizar la disposición final de residuos mineros y metalúrgicos en áreas de conservación, humedales, cauces y territorios federales de aguas nacionales, debido al riesgo que representan para la salud.

Estas normativas tiene el objetivo es garantizar el cumplimiento estricto de las prohibiciones dictadas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El artículo cuarto del acuerdo delega en la titular de la Conanp la responsabilidad de supervisar y vigilar la aplicación de estas prohibiciones. Para ello, puede solicitar apoyo a otras áreas del sector ambiental, quienes deberán colaborar en la entrega de información y recursos necesarios para asegurar la protección de los ecosistemas.

Temas Relacionados

mineríaSemarnatmedio ambienteecosistemasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

Un conductor de aplicación de transporte denunció un nuevo esquema delictivo en Chapala, Jalisco, tras ser interceptado por motociclistas y un auto gris mientras llevaba a un pasajero

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Durante la conferencia de prensa después del partido, Huiqui destacó que la incorporación de Jeremy en la lateral cubrió una de las posiciones pendientes

Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Tras fallecimiento de mexicanos bajo custodia del ICE, Gobierno de México anuncia acciones legales sin reportar avances

Estas medidas fueron anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de julio

Tras fallecimiento de mexicanos bajo custodia del ICE, Gobierno de México anuncia acciones legales sin reportar avances

Acusan a estadounidense por proporcionar armas a miembros del Cártel de Sinaloa y asesorarlos para evadir a las autoridades

El Departamento de Justicia de Estados Unidos refiere que durante dos años mantuvo relación con integrantes de la organización criminal en Chihuahua

Acusan a estadounidense por proporcionar armas a miembros del Cártel de Sinaloa y asesorarlos para evadir a las autoridades

Verónica Castro: las condiciones que pone para regresar a las telenovelas, según su hermano

José Alberto Castro habló sobre su situación familiar y retomó la polémica de su hermana con Cristian Castro

Verónica Castro: las condiciones que pone para regresar a las telenovelas, según su hermano
MÁS NOTICIAS

NARCO

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

Acusan a estadounidense por proporcionar armas a miembros del Cártel de Sinaloa y asesorarlos para evadir a las autoridades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: suman 5 detenidos en Zacatecas por multihomicidio

Masacre en Zacatecas: secretario de Gobierno ve “extraño” que familias no denunciaran desaparición de las 10 víctimas

Aseguran casi 3 mil máquinas tragamonedas vinculadas al CJNG y decomisan 5 millones de pesos en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Las redes sociales estallan tras cambio de look de Belinda a rubia platinada en medio de polémica con fans de Kenia Os

Las redes sociales estallan tras cambio de look de Belinda a rubia platinada en medio de polémica con fans de Kenia Os

Verónica Castro: las condiciones que pone para regresar a las telenovelas, según su hermano

Rosa María Noguerón responde a la polémica por Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026: “Los niños siempre han visto el reality”

Óscar Maydon le da la vuelta a las polémicas de los corridos tumbados y regresa con ‘Música En Mi Jetsky’

Continúa conflicto entre Ana Sinclair y Gabriel Soto: trató de mantener su relación en secreto

DEPORTES

Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Atlante vs América EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 2 del Apertura 2026

Muere ‘Rizado Ruiz’, leyenda de la lucha libre en México

¿Apoya su decisión? David Faitelson envía mensaje a Memo Schutz tras unirse a La Casa de los Famosos México 2026

México debuta con victorias en polo acuático femenil en Santo Domingo 2026