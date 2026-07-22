Harry Styles en CDMX: puntos de hidratación gratuita en el Estadio GNP Seguros para sus conciertos

Se anunciaron puntos de hidratación sin costo dentro del Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

Los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México tendrán puntos de hidratación gratuita dentro del Estadio GNP Seguros, según anunció la promotora Ocesa a través de sus redes sociales. Los asistentes podrán rellenar botellas reutilizables en las estaciones dispuestas dentro del recinto durante las cinco fechas confirmadas: 31 de julio y 1, 4, 7 y 8 de agosto de 2026. Las entradas para todas las presentaciones están agotadas.

Habilitan estaciones de agua gratuita en el Estadio GNP Seguros

La promotora publicó el anuncio con el mensaje: “En los conciertos de Harry Styles encontrarás puntos gratuitos de hidratación dentro del Estadio GNP Seguros para que puedas rellenar tu botella cuando lo necesites. Trae una botella reutilizable”. La iniciativa responde a una tendencia creciente en la industria del entretenimiento en vivo: reducir el consumo de plástico de un solo uso en eventos masivos.

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El llamado de Ocesa sintetiza la propuesta en una frase: “Menos plástico, más música, más hidratación”.

(Ocesa)

Cinco noches de Harry Styles con boletos agotados en CDMX

Las fechas forman parte de Together, Together, la gira global de Styles promovida por Live Nation, que comprende 50 presentaciones en siete ciudades: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, entre mayo y diciembre de 2026.

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La Ciudad de México concentra cinco noches en el Estadio GNP Seguros, una cifra que supera a la mayoría de los mercados de la gira. En otras plazas, el artista divide las fechas entre distintas ciudades; en México, todas se celebran en un mismo recinto.

La gira incluye artistas invitados

Together, Together incluye 30 presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York, las únicas fechas de Styles en Estados Unidos durante 2026, y una residencia de seis noches en el Wembley Stadium de Londres. Entre los artistas invitados confirmados para fechas seleccionadas figuran Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman.

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El famoso se presentará en CDMX (Jovani Pérez/Infobae)

La gira llega tras el lanzamiento de Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el cuarto álbum de estudio del cantante, publicado el 6 de marzo de 2026. Styles ganó el Premio Grammy antes de este ciclo de presentaciones.

El Estadio GNP Seguros, sede de más de 350 mil asistentes

Las cinco noches de Harry Styles en la Ciudad de México representan más de 350 mil personas en el Estadio GNP Seguros. El recinto se ha posicionado como una de las sedes de conciertos de gran formato más activas de América Latina, con capacidad para producciones de escala internacional.

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El fenómeno trasciende el espectáculo musical. Durante los días de los conciertos, la ciudad registra ocupación hotelera elevada, afluencia de fans provenientes de otras regiones del país y de América Latina, y una presencia masiva en redes sociales que convierte cada presentación en un evento cultural de alcance regional.

El tour en la Ciudad de México va del 31 de julio al 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros; Jorja Smith abre desde la tercera función y el Metro Línea 9 es la ruta más directa para llegar al recinto. REUTERS/Isabel Infantes

Los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros darán inicio el 31 de julio y cierran el 10 de agosto de 2026, con funciones también el 1, 4, 7 y 8 de ese mes. Las puertas del recinto abren a las 19:00 horas y el espectáculo comienza a las 21:00 horas.

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La cantante británica Jorja Smith se suma como acto de apertura desde la tercera presentación, el 4 de agosto, y acompañará al artista en el resto de las fechas. El espectáculo se divide en cinco actos y tiene una duración aproximada de dos horas y media, de acuerdo con los registros de las presentaciones europeas de la gira.

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros en transporte público

El Estadio GNP Seguros se ubica en Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La ruta más directa en transporte público es la Línea 9 del Metro CDMX, con bajada en la estación Ciudad Deportiva, a pocos minutos a pie del acceso principal. El Metrobús también cuenta con parada en la estación Iztacalco.

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