Forrajes El Barrio se deslinda de las 3 toneladas de metanfetamina halladas en cargamento de su producto en Sonora

Las imágenes muestran el proceso del hallazgo y aseguramiento de múltiples paquetes en los que se ocultaba metanfetamina.

La empresa sinaloense Forrajes El Barrio negó cualquier responsabilidad tras el aseguramiento de más de 3,000 kilogramos de metanfetamina ocultos entre bultos de alimento para ganado con su producto, decomisados este martes por autoridades federales en la carretera Sonoyta–Puerto Peñasco, en Sonora. La droga tenía como destino Tijuana, Baja California.

Martha Reyes Zazueta, propietaria de la empresa y presidenta de Coparmex Sinaloa, salió a dar la cara horas después del anuncio del decomiso.

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Afirmó que la responsabilidad de la compañía termina en el momento en que la mercancía sale de sus instalaciones y que ni el personal ni los vehículos de Forrajes El Barrio están vinculados al traslado.

“Nosotros realmente no podemos hacernos responsables de nuestros productos cuando salen de la fábrica para afuera”, dijo Reyes Zazueta al medio El Sol de Sinaloa. “Ni es nuestro personal de Forrajes del Barrio, ni son los vehículos de Forrajes”.

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Forrajes El Barrio apunta a una alianza camionera y a sus propios clientes

(Crédito: X | @OHarfuch)

Según la empresaria, el esquema de distribución funciona así: los clientes llegan a las instalaciones, compran el producto y contratan por su cuenta el servicio de una alianza camionera. Esa alianza es la que recoge la mercancía y la traslada. Forrajes El Barrio, dijo, entrega carta porte, factura y pedimentos legales en cada operación.

La empresaria también señaló que los costales en los que venía escondida la droga no corresponden a los de su empresa. “Las drogas que traía no vienen con nuestro logo. Los sacos que traían la droga venían en blanco”, afirmó.

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Agregó que la fotografía difundida por las autoridades muestra el interior del tractocamión, donde el alimento de Forrajes El Barrio sí estaba presente, pero que los recipientes con metanfetamina venían en costales sin identificación.

Reyes Zazueta también ofreció una comparación para explicar su postura: “Es como cuando ocurre una balacera en un restaurante; el establecimiento no tiene la culpa de quién llegó al lugar”. Agregó que si el aseguramiento hubiera ocurrido dentro de las instalaciones de la empresa, la situación sería distinta.

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Señaló además que los responsables probablemente eligieron costales de alimento para ganado por tratarse de un producto de amplia distribución, lo que facilitaría ocultar la droga durante el traslado.

Para respaldar su versión, Reyes Zazueta ofreció poner a disposición de las autoridades las grabaciones de entrada, carga y salida de cada unidad en sus bodegas. “Tenemos todo eso disponible para aclarar las cosas”, dijo.

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El decomiso: 60 costales, 3,025 kilos y un conductor detenido

(Crédito: FGR)

El aseguramiento ocurrió en el kilómetro 91+000 de la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco. Elementos de la SSPC y la FGR marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca porque circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron 60 costales con recipientes de plástico que contenían una sustancia con características de metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado. El peso total del cargamento fue de aproximadamente 3,025 kilogramos de droga, según informó el Gabinete de Seguridad.

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El operador, un hombre de 49 años, fue detenido en el lugar. Le fueron leídos sus derechos constitucionales y quedó a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga asegurada. La FGR integrará la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica del detenido, además de establecer la procedencia del cargamento.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que el decomiso fue resultado de labores coordinadas de inteligencia entre su dependencia y la FGR.

Reyes Zazueta, quien se ha posicionado públicamente como una voz crítica del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, anticipó que habrá intentos de vincularla al caso por esa razón. “Yo he sido una voz muy fuerte de exigencia hacia la corrupción que se vive en el gobierno. Yo estoy tranquila porque espero que el mismo gobierno, la misma seguridad pública, cumpla con su deber y haga las investigaciones pertinentes”, dijo al medio antes citado.

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