Menos mexicanos cruzan la frontera: las cifras caen a su nivel más bajo en 55 años

El análisis del Instituto de Política Migratoria ubica en 11.1 millones a las personas originarias del país en 2024, después del pico de 11.7 millones registrado en 2007, aunque siguen como el mayor grupo. EFE/ Allison Dinner

México continúa siendo el país de origen del mayor grupo de inmigrantes en Estados Unidos, aunque su población ha comenzado a disminuir tras alcanzar un máximo histórico, de acuerdo con un nuevo análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

Según el reporte, los mexicanos representan el 22 por ciento del total de 50.2 millones de inmigrantes en Estados Unidos en 2024. La población nacida en México se quintuplicó entre 1980 y 2024, al pasar de 2.2 millones a unos 11.1 millones de personas, aunque la cifra descendió ligeramente desde el máximo de 11.7 millones registrado en 2007.

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Cruces fronterizos en mínimos históricos

El documento del MPI señala que las interceptaciones de migrantes de todas las nacionalidades en la frontera sur bajaron a unas 238 mil en el año fiscal 2025, el nivel más bajo en 55 años. Esto representa un cambio importante frente a los años posteriores a 2021, cuando las cifras anuales superaban el millón de manera sistemática.

De acuerdo con el instituto, los mexicanos representaron el 47 por ciento de esos cruces no autorizados durante el año fiscal 2025, lo que refleja la diversificación de los flujos migratorios que llegan a la frontera desde principios de la década de 2000.

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EFE/ Luis Torres

¿Dónde se concentran los inmigrantes mexicanos?

El MPI detalla que, entre 2020 y 2024, los principales estados de residencia fueron:

California , con el 35% del total

Texas , con el 22%

Illinois , con el 6%

Arizona , con el 5%

Florida, con el 2%

En conjunto, estos cinco estados concentraron al 70 por ciento de los mexicanos residentes en el país. A nivel metropolitano, casi una cuarta parte de la población del área McAllen-Edinburg-Mission, en Texas, es de origen mexicano.

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Perfil socioeconómico: ingresos, educación y salud

El reporte indica que los inmigrantes mexicanos tuvieron una renta media por hogar de 68,700 dólares en 2024, por debajo del promedio de los hogares inmigrantes en general (82,400 dólares). Además, el 16 por ciento vivía en situación de pobreza y el 32 por ciento carecía de seguro médico, la proporción más alta entre los grupos comparados por el instituto.

En materia educativa, solo el 10 por ciento de los adultos mexicanos contaba con licenciatura o grado superior, frente al 36 por ciento del total de inmigrantes.

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El documento compara el monto con los USD 66,200 millones de 2023 y con los USD 22,800 millones de 2010, y calcula que los envíos equivalen a alrededor del 4% del PIB nacional. Imagen de archivo. EFE/Luis Torres

DACA y la diáspora mexicana

Según cifras citadas por el MPI, en diciembre de 2025 había 402 mil 900 beneficiarios mexicanos del programa DACA, equivalentes al 81 por ciento de los 495,300 beneficiarios activos a nivel nacional.

El instituto también estima que, si se suma a los nacidos en México con las personas de ascendencia mexicana nacidas en EE.UU. u otros países, la diáspora mexicana asciende a 40.5 millones de personas, la segunda más numerosa del mundo después de la alemana.

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Remesas: un flujo en constante crecimiento

El reporte del MPI documenta que las remesas hacia México alcanzaron 68 mil 200 millones de dólares en 2024, cifra superior a los 66,200 millones de 2023 y que triplica los 22,800 millones registrados en 2010. Estos envíos representaron alrededor del 4 por ciento del PIB mexicano el año pasado.