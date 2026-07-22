Con radio y libros: cómo es la vida de “El Mayo” Zambada en la cárcel de EEEUU

El Mayo Zambada espera decisión final sobre en qué prisión cumplirá su sentencia a cadena perpetua. Crédito: Jesús Avilés/Infobae México

Desde el 14 de septiembre de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada está registrado en el Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos con el número 27102-511 y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una instalación que ha sido descrita como “el infierno en la tierra” por sus condiciones de hacinamiento, violencia y cortes de energía.

Condenado este lunes 20 de julio a cadena perpetua, aún se desconoce en qué prisión el líder cofundador del Cártel de Sinaloa pasará el resto de sus días.

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Su abogado Frank Pérez es quien ha dado los únicos detalles públicos sobre cómo vive Zambada en ese encierro. En una entrevista con el periodista Ángel Hernández de Milenio, la defensa del capo mexicano describió a un hombre de 76 años que lleva dos años en aislamiento total de 24 horas, sin interacción con otros reclusos, pero que se adapta.

Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)

“Lee libros, escucha la radio. No se ha quejado en absoluto. Habla español, pero ha aprendido a hablar un poco de inglés. Siempre tiene muy buen ánimo cuando me reúno con él. Siempre está riendo, platicando”, dijo al citado medio.

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Dos años en el MDC Brooklyn: aislamiento, deterioro físico y sin quejarse

El MDC Brooklyn, ubicado en la calle 29 del vecindario Sunset Park de Brooklyn, alberga a unos 1,218 reclusos de todos los niveles de seguridad. Sus condiciones han sido tan severas que algunos jueces se han negado a enviar personas allí. El exdirector del centro, Cameron Lindsey, lo describió ante medios locales como “una de las instalaciones más problemáticas, si no la más problemática” del BOP.

La violencia es recurrente. Entre junio y julio de 2024, al menos dos reclusos murieron en hechos violentos dentro del MDC. Uno fue apuñalado por otro detenido mientras esperaba juicio; el otro murió en una pelea.

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MDC Brooklyn. REUTERS/Angelina Katsanis

La prisión también ha enfrentado cortes de energía prolongados. El más grave ocurrió en enero de 2019 y dejó a los reclusos en casi total oscuridad durante una semana, exponiéndolos a temperaturas gélidas e inodoros que no funcionaban.

Zambada está alojado en un área de máxima seguridad dentro del MDC. La mayoría de los presos de alto perfil son ubicados en una zona separada llamada Unidad de Vivienda Especial, donde el espacio disponible para moverse es de aproximadamente 1 por 1.5 metros.

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En esas condiciones, el deterioro físico de Zambada ha sido visible. En la audiencia de sentencia del pasado lunes, el periodista Javier Risco de Grupo Fórmula, que lo vio a menos de seis metros, lo describió “mucho más desgastado” que en sus pasadas audiencias.

El Mayo Zambada tiene algunos problemas de salud. (Anayeli Tapia/Infobae)

El juez Brian Cogan señaló en tres ocasiones durante la audiencia que Zambada presenta problemas físicos y cognitivos, y citó información médica del memorándum de la defensa para indicar que el acusado se encuentra en algún punto entre mentalmente apto “y derivando hacia deterioro cognitivo”. La defensa planteó el inicio de demencia.

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Pese a todo eso, Frank Pérez ha dejado claro que su cliente no ha presentado quejas ni solicitado modificaciones a sus condiciones de confinamiento en los dos años que lleva recluido, contrastando su comportamiento con el de su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ha presentado repetidas quejas sobre sus condiciones de confinamiento en la ADX Florence Colorado.

La batalla por la prisión donde cumplirá cadena perpetua

Tras la sentencia del lunes, la pregunta que no tiene respuesta aún es dónde pasará Zambada el resto de sus días. La decisión no recae en el juez Cogan sino en la Oficina Federal de Prisiones, que tiene la autoridad para designar el lugar de reclusión considerando disponibilidad de camas, clasificación de seguridad y necesidades médicas.

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Pérez solicitó formalmente que Zambada no fuera enviado a la ADX Florence en Colorado, donde El Chapo cumple cadena perpetua en estricto aislamiento. En el memorándum de sentencia entregado al juez Cogan el 6 de julio de 2026, la defensa pidió específicamente su traslado al FMC Butner, al FMC Rochester o al MCFP Springfield, instalaciones médicas federales con capacidad para atender sus condiciones de salud.

Una ilustración de Ismael 'El Mayo' Zambada aparece en el centro, con tres prisiones médicas federales de Estados Unidos de fondo, representando sus posibles destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez Cogan aceptó recomendar a la Oficina Federal de Prisiones una instalación con atención médica adecuada, pero aclaró que esa recomendación no es vinculante. La decisión final deberá hacerse pública en las próximas horas o días tras la sentencia.

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Por otro lado, Zambada le dijo a su abogado que quiere regresar a México y cumplir su condena en su país. “Lo que me dijo fue: ‘Me declaré culpable en Estados Unidos, acepté su castigo. Ahora me gustaría ir a mi país, declararme culpable allá también, aceptar mi castigo y ser un ejemplo para las generaciones más jóvenes de que este camino solo termina mal’”, relató Pérez.