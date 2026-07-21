Felipe Calderón reacciona al arresto de Ernesto Ruffo y Morena le recuerda críticas al exgobernador

Felipe Calderón acusó que Morena usa “la justicia para reprimir políticamente” tras la detención de Ernesto Ruffo. (Europa Press)

El expresidente Felipe Calderón acusó este 21 de julio que Morena usa “la justicia para reprimir políticamente”, tras la detención de Ernesto Ruffo.

En un tuit, Calderón escribió: “Gobierno autoritario y déspota. Se han quitado la máscara, para eso querían jueces a modo, para usar la justicia para reprimir políticamente. Morena recurre a la cárcel”.

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La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió poco después en redes sociales y cuestionó la postura de Calderón: “¡Qué poca memoria tienes!”

Montiel recordó que en 2017 Calderón acusaba a Ernesto Ruffo de “haber entregado Baja California al crimen organizado”. (CUARTOSCURO)

Montiel sostuvo que en 2017 Calderón acusaba a Ruffo de “haber entregado Baja California al crimen organizado” y que ahora “pretendes convertirlo en un héroe perseguido”.

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Acusó que “para la mafia del poder hay Estado de Derecho cuando se persigue a sus adversarios, pero “autoritarismo” cuando una investigación alcanza a uno de los suyos."

En su mensaje, la presidenta de Morena afirmó que “se investiga la red de contrabando de combustible más grande descubierta hasta ahora” y concluyó: “En México se acabaron los intocables. Nadie está por encima de la ley, por más poder, apellido o complicidades que haya acumulado”.

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Morena afirma que el PAN y el PRI intentan victimizar a Ernesto Ruffo por el caso de presunto huachicol fiscal

Morena afirmó que la oposición busca victimizar a Ernesto Ruffo Appel y desviar el debate del presunto huachicol fiscal. (@A_MontielR )

Acusó Morena que la oposición busca victimizar a Ernesto Ruffo para desplazar del debate la investigación por presunto huachicol fiscal, un caso que, según la dirigencia del partido, se concentra en delitos de contrabando e impuestos y no en una persecución política.

El expediente que rodea al exgobernador de Baja California incluye el aseguramiento de 129 ferrotanques con más de 15 millones de litros de combustible irregular en Coahuila durante 2025. A partir de ese caso, la FGR lo investiga por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

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Ariadna Montiel sostuvo el pasado 20 de julio en redes sociales que el PAN, el PRI y sus aliados intentan presentar a Ruffo Appel como “preso político” para evitar discutir las acusaciones. “Quieren hablar de persecución para no hablar de corrupción”, afirmó.

La dirigente morenista aseguró que las indagatorias apuntan a un mecanismo en el que presuntamente se simulaba el cruce de ferrotanques vacíos por la frontera para ingresar gasolina de forma ilegal y evadir el pago de impuestos. Según su dicho, el daño al erario sería superior a 4 mil millones de pesos.

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Autoridades aprehendieron a Ruffo el 16 de julio y una jueza le dictó prisión preventiva

La FGR investiga a Ruffo Appel por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

La FGR detuvo a Ernesto Ruffo Appel el pasado 16 de julio en Ensenada. Después, una jueza federal dictó prisión preventiva contra él y otros implicados mientras avanza el proceso penal.

De acuerdo con Montiel, la investigación federal se ha desarrollado durante aproximadamente un año. La dirigente añadió que el caso podría exhibir una estructura más amplia de presuntas irregularidades vinculadas con la importación de combustibles.

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Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio, habría importado combustible al declarar mercancías distintas o volúmenes menores para evadir impuestos aduanales. La compañía fue constituida en 2018 y que el exgobernador entró como accionista en 2021.

Las indagatorias refieren que después comenzaron a detectarse inconsistencias en operaciones de importación. Peritajes de la FGR y del SAT concluyeron que varios ferrotanques ingresaban cargados con gasolina, aunque la documentación indicaba otro tipo de productos o residuos.

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Jorge Romero califica la detención de Ernesto Ruffo como una presunta “cacería de brujas”

El presidente del PAN pidió que las autoridades también actúen sobre personajes de Morena con señalamientos. Crédito: Facebook/Ernesto Ruffo Appel

Claudia Sheinbaum dijo el mismo 20 de julio que el proceso se apoya en pruebas reunidas durante más de un año y rechazó que tenga motivaciones políticas.

En contraste, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó la detención de Ruffo como una presunta “cacería de brujas” contra la oposición. También pidió que las investigaciones alcancen a funcionarios de Morena que enfrentan señalamientos.

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Romero sostuvo que el exgobernador deberá responder ante la justicia por las acusaciones que enfrenta, pero insistió en que el debido proceso debe respetarse y que la ley debe aplicarse sin distinción de partidos.