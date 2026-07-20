Mikel Arriola, comisionado de la FMF, felicitó a España por el Mundial 2026 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Mikel Arriola Peñalosa, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), felicitó a España después de que su selección conquistó el Mundial 2026. El presidente ejecutivo reconoció el triunfo de La Roja, por lo que aprovechó el momento para mandarles un mensaje.

El directivo mexicano publicó en redes sociales un mensaje en el que felicitó a la Real Federación Española de Futbol (RFEF), a su presidente Rafael Louzán, así como a la selección y a sus seguidores por la obtención de su segundo título mundial. La publicación estuvo acompañada del mensaje con el que la FIFA anunció el campeonato español.

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Arriola escribió: “Felicito mucho a la RFEF, a su presidente Rafael Louzán, así como a toda la Selección y afición de España por su segunda Copa Mundial FIFA”.

España ganó el Mundial 2026 (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

El mensaje apareció poco después de que España se proclamó campeona del mundo. El resultado desató festejos entre los aficionados de La Roja y reacciones de figuras y organismos vinculados con el futbol internacional.

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España alcanzó así su segundo campeonato mundial. Su primer título llegó en 2010, cuando venció 1-0 a Países Bajos en la final disputada en Sudáfrica con un gol de Andrés Iniesta al minuto 116 de la prórroga. En esta ocasión Ferran Torres se encargó de hacer la anotación que le dio la victoria a su país.

Claudia Sheinbaum felicitó a España por ganar el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a España por ganar el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada este domingo en el estadio New York-New Jersey, en East Rutherford, Nueva Jersey, y sostuvo que el torneo dejó una muestra de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá como países anfitriones.

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La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a España por ganar el Mundial 2026 (EFE/ Octavio Guzman)

La final cerró la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países y la más grande en la historia de la FIFA, con 48 selecciones. En la premiación también se entregaron los principales reconocimientos individuales del certamen.

Sheinbaum acudió al partido en representación de México como una de las naciones sede y participó en los actos protocolarios de clausura y premiación. La mandataria asistió tras aceptar la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Al término del encuentro, la presidenta difundió un mensaje en redes sociales para reconocer el campeonato español. “Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato”, escribió.

Sheinbaum dijo que el torneo dejó cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá

Sheinbaum dijo que el torneo dejó cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá ( REUTERS/Evan Vucci)

En el mismo mensaje, la mandataria sostuvo que el Mundial 2026 mostró la capacidad de los tres países sede para coordinarse en la organización del torneo. “Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”, expresó.

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La jefa del Estado mexicano también destacó la participación de la afición y el papel de la Selección Nacional durante el campeonato. “Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”, añadió.

Ese posicionamiento respondió al sentido político y simbólico de su presencia en la final: México no solo fue sede de partidos, también estuvo representado en la ceremonia de cierre del torneo junto con los otros dos países organizadores.

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