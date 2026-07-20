México

Embajada de España agradece felicitación de Sheinbaum y a México por felicitación a la selección: “Han sido una gran sede mundialista”

La presidenta participó en la premiación del torneo junto con Donald Trump, Mark Carney y Gianni Infantino, en una ceremonia que cerró la Copa organizada por tres países de Norteamérica

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Claudia Sheinbaum relató este lunes, desde Palacio Nacional, cómo participó en la ceremonia de premiación del Mundial (EFE)
Claudia Sheinbaum relató este lunes, desde Palacio Nacional, cómo participó en la ceremonia de premiación del Mundial (EFE)

La Embajada de España en México expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su felicitación a la selección española tras su victoria en el Mundial 2026:

“Agradecemos también a todo el pueblo mexicano el apoyo que ha mostrado nuestra selección. ¡México ha sido una gran y excelente sede mundialista! “Enhorabuena”, publicó el cuerpo diplomático desde su cuenta oficial en ‘X’.

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Esto luego de que Sheinbaum reconociera el triunfo de La Furia Roja frente a Argentina, con un marcador de 1 a 0 en la final de la Copa del Mundo en el estadio Nueva York, en Estados Unidos.

Rodri recibió el Balón de Oro de las manos de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó el Balón de Oro en la final del Mundial 2026 y se integró al cierre protocolario de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, un acto que la colocó junto a Donald Trump, Mark Carney y Gianni Infantino en la ceremonia de premiación.

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Durante la premiación, Sheinbaum fue la encargada de entregar el Balón de Oro al mediocampista español Rodri, distinguido como el mejor jugador del torneo. El reconocimiento es uno de los premios individuales más altos que entrega la FIFA al final de cada Copa del Mundo.

(Presidencia)

El organismo concede ese galardón desde España 1982 al futbolista más destacado del certamen. El proceso contempla una propuesta inicial del Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA y una votación final de representantes de la prensa deportiva internacional.

En esta edición, el premio recayó en Rodri después de que España conquistó su segundo título mundial. Además del Balón de Oro, la FIFA distribuyó otros reconocimientos individuales y colectivos en una ceremonia en la que Infantino y Trump entregaron medallas a los planteles de España y Argentina, mientras Mark Carney reconoció al portero Unai Simón con el Guante de Oro.

Claudia Sheinbaum participó en la ceremonia de premiación del Mundial 2026 y entregó el Balón de Oro al jugador español Rodri.
Claudia Sheinbaum participó en la ceremonia de premiación del Mundial 2026 y entregó el Balón de Oro al jugador español Rodri.

Después de entregar el trofeo, Sheinbaum saludó a varios futbolistas que estuvieron en la final, entre ellos Lamine Yamal y Lionel Messi. La ceremonia buscó representar la colaboración institucional entre México, Estados Unidos y Canadá en la organización del torneo.

Sheinbaum dijo que líderes internacionales felicitaron a México y al Tri

Este lunes 20 de julio, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum reveló que distintos líderes internacionales felicitaron a México y a la Selección mexicana por su actuación en el Mundial 2026. Entre quienes mencionó estuvieron Trump, el rey de España y el primer ministro canadiense.

La presidenta sostuvo que las personas con las que habló después del torneo elogiaron al equipo nacional, a la afición mexicana y a la organización de la justa. También afirmó que recibió reconocimientos por el trato dado a turistas y delegaciones internacionales y por el ambiente familiar que se vivió durante los partidos y actos oficiales.

Dos personas con sombreros de fútbol y camisetas deportivas. Detrás, una bandera de México con el texto "¿Y si sí?"
Dos aficionados con camisetas y sombreros de fútbol con los colores de México se muestran frente a una bandera nacional que exhibe la frase "¿Y si sí?". (Zurisaddai Gonzalez | Infobae México)

Sheinbaum añadió que ese entusiasmo deja una tarea para la Federación Mexicana de Futbol y los clubes: ampliar el acceso al futbol para niñas y niños en todo el país. Puso como referencia a La Masía, la academia juvenil del FC Barcelona, y planteó que el legado del tercer Mundial celebrado en México debe traducirse en una expansión de la formación deportiva en las escuelas.

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