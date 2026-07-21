Dafne Zapata Quintos: videos de hace 18 años revelan maltratos en la Academia Militarizada de Marina Doenitz

Patadas, zapes y sumersión de cabeza en inodoros: eso muestran videos grabados hace 18 años dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (YouTube: ExDoenitz)

Tras la muerte de Dafne Zapata Quintos en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, comenzaron a circular en redes sociales videos grabados dentro de las instalaciones del plantel que datan de hace entre 16 y 18 años; en ellos se observa a alumnos recibiendo patadas, zapes e incluso se les ve con la cabeza metida en inodoros.

Las grabaciones, en baja calidad por la época en que fueron hechas, permanecían en un canal de YouTube llamado ExDoenitz desde 2008 y acumulan cientos de miles de reproducciones. Nadie las había investigado.

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El canal tiene 7 videos y 2,350 suscriptores. Los títulos hablan por sí solos: “patadas a julian”[sic],“patada a abundiz”[sic],“no te la jales abundiz”[sic],“1, 2, 3!!! ZAPE!!!”,“bienvenida de los alumons de la doenitz parte 3”[sic],“y laaa de pilooon”[sic] y“Vergiza” [sic] .

El video con más vistas acumula 210,000 reproducciones.

Un canal de YouTube llamado ExDoenitz acumula 7 videos de hace hasta 18 años en los que se observa a alumnos de la Academia Militarizada de Marina Doenitz siendo agredidos. (Captura de pantalla)

El canal tenía vinculado un sitio web con el nombre de la academia ( academiamilitarizadadoenitz.com) dirección que ya no existe pues al ingresar la página está caída.

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Lo que muestran los videos

En uno de los videos titulado “patadas a Julián”, se observa a un joven pateando en reiteradas ocasiones a otro alumno a la altura de los glúteos. La descripción del video, escrita por el usuario que lo subió, señala que se trataba de “una bienvenida por las buenas, imaginen por las malas”.

Otros videos muestran a alumnos siendo sorprendidos por la espalda con patadas en la espalda baja, sometidos a zapes y con la cabeza hundida en inodoros. Las grabaciones fueron subidas por un usuario anónimo que, en las descripciones, asegura que se trata de maltratos que sufrían los estudiantes a manos de compañeros de grados superiores.

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Patadas, zapes y sumersión de cabeza en inodoros: eso muestran videos grabados hace 18 años dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (YouTube: ExDoenitz)

Los videos resurgieron tras la muerte de Dafne y ya han comenzado a viralizarse en las redes sociales. El canal ExDoenitz también se ha llenado de comentarios recientes en los que se muestra la indignación por lo hechos.

“Graben los videos, no tardan en eliminarlos.”

“No sé quién sea el que subió los videos, pero basado en la descripción es obvio que querías que todo saliera a la luz. Tristemente dimos con tu canal después del homicidio de Dafne, pero tu evidencia de hace 18 años los está hundiendo. Solo queda decirte: bien hecho, soldado.”

“Esto dice en la descripción del dueño del canal: ‘Aquí varios que estuvimos en la escuela militarizada de Marina Doenitz. Ahora que estamos afuera vamos a mostrarles cómo es en realidad. Ahí en la mili encontré varios videos que les tenían los alumnos y otros que descargué de YouTube. No creo que sea tan militar como dicen. Bueno, aquí les dejo los videos’.”

“Decir que eran simples novatadas minimiza conductas que hoy están siendo señaladas como posibles actos de violencia sistemática. Que algo haya ocurrido hace 17 años o que todos hacíamos tonterías no lo convierte en normal ni elimina sus consecuencias.”

“¿Dónde están los encargados? Solo veo noticias de denuncia, nada de detenidos. Pruebas tienen de 16 años, estos facilitaron su chamba. ¡Justicia!”

“Como exalumna de la academia, lo más normal entre nosotros era llevarnos bien con nuestros compañeros, pero no pasaba de unos zapes entre varones y algún que otro castigo. Eran puros alumnos los que teníamos más rango. Si haces caso, nadie te molestaba. Yo no podría hablar mal de la escuela donde estudié. Esos videos son de entre compañeros. No defiendo a nadie, pero tampoco puedo decir que lo que pasó fue culpa de la escuela.”

“A mi compañero lo amarraban y lo colgaban”: los testimonios de exalumnos

Academia Militarizada Marina Doenitz (X/@PandadelAmorXXI)

Los videos no llegaron solos. Junto con ellos, exalumnos de la Academia Militarizada de Marina Doenitz comenzaron a dar la cara y a relatar lo que vivieron dentro del plantel.

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Diego, exalumno, describió lo que le ocurrió a un compañero de nombre Raymundo, de 12 años, quien tenía déficit de atención e hiperactividad. “A mi compañero lo amarraban en una ternera y a veces muchos compañeros los amarraban también y los colgaban de patas”, declaró a Imagen Televisión.

Esperanza, exalumna, describió una dinámica de control sobre las alumnas mujeres. “Éramos muy pocas niñas, estábamos dominadas. No nos dejaban expresarnos mucho, no nos dejaban hacer todas las actividades, teníamos que hacer lo que ellos quisieran y no había ningún respeto, porque incluso si llegábamos a sufrir acoso por parte de compañeros, hacían caso omiso”, relató al mismo medio.

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El caso de Pablo Esparza también circuló en redes sociales. Pablo narró que a los 13 años, mientras cursaba la secundaria en el plantel, sufría bullying por sus compañeros y regresaba a casa con un moretón en el cuerpo todos los días. Detalló que en una ocasión, mientras estaba en el baño con uno de sus compañeros, policías navales del nivel preparatoria le aventaron agua con excremento. “No podía decir nada porque nos iba peor”, escribió.

Academia Militarizada de Marina Doenitz (Google Maps)

Pablo también mencionó a una figura identificada como Cabo Prieto, a quien acusó de pisarle los dedos y golpearlo frente a otros estudiantes mientras hacía lagartijas en suelo caliente como parte de un castigo.

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Una exalumna identificada como Claudia Patricia fue más lejos: acudió directamente a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes para declarar. Señaló que durante su estancia presenció gritos, humillaciones y castigos físicos, y que compañeros le relataron presuntos abusos que ocurrían de noche, de acuerdo con el medio Hoy Tamaulipas. Acusó además a un profesor de box de realizar tocamientos indebidos a alumnas bajo el argumento de efectuar ejercicios de estiramiento.

Un exalumno identificado en Facebook como Charlie King publicó un mensaje en el que afirmó que lo ocurrido con Dafne no le sorprendía. “Como ex alumno de esta supuesta institución debo decir que no me sorprende que haya pasado algo así. Lamento mucho lo sucedido, es muy triste, pero también invito a todos los ex alumnos a que platiquen los malos tratos físicos y psicológicos que recibieron”, escribió.

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En su publicación señaló a personas identificadas como los hermanos Ponce y aseguró que usaban objetos para golpear a los estudiantes. “Esas barras y paletas que usaban eran más un disfraz similar a los de un payaso”, escribió.

También cuestionó el nombre de la academia al señalar que hace referencia al almirante alemán Karl Dönitz, quien sucedió a Adolf Hitler durante los últimos días del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial.

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“¿Por qué nunca metieron la denuncia?”: la respuesta del director ante las acusaciones

Jorge Luis Ponce, director de la academia. (X/@PandadelAmorXXI)

Ante la avalancha de testimonios y la circulación de los videos, el director de la academia Jorge Luis Ponce Ortega salió a responder. Su argumento fue uno solo: si algo ocurrió, nadie lo denunció a tiempo.

“Todo mundo se le hace fácil decir cosas atrás de un celular mediante nombres ficticios. Si realmente creen que alguien les hizo algo alguna vez en la escuela, ¿por qué nunca metieron la denuncia?”, declaró a medios de comunicación.

Ponce afirmó que en 30 años de operación la academia no había tenido ningún problema. Esa versión contrasta con los videos subidos a YouTube desde 2008, con los testimonios de exalumnos que describen maltratos sistemáticos y con las denuncias que, según la madre de Dafne Alejandra Quintos, ya habían sido presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos sin que prosperaran.

Marchan por Dafne Zapata Quintos

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Este lunes 20 de julio, familiares, exalumnos y ciudadanos marcharon por calles de Ciudad Madero para exigir justicia por la muerte de Dafne. El contingente portó pancartas con mensajes como “Dafne no murió, a ella la mataron” y “¿Y si un día soy yo?”, hizo una parada frente a las instalaciones clausuradas de la academia y continuó hacia el Palacio Municipal, donde colocaron carteles con sus exigencias, de acuerdo con Animal Político.

Alejandra Quintos difundió un video en el que exigió a las autoridades agilizar las investigaciones. “Hago un llamado a la Procuraduría, a Américo Villarreal, a Claudia Sheinbaum, a todos los que nos compete el caso. Yo ya metí mi denuncia. Agilicen el proceso, no se esperen. Que vacaciones, que puentes, que no hay personal… Que no, agilícenme el caso, pero ya”, exigió.

(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

En el mismo mensaje, Quintos pidió prisión preventiva para las encargadas del área femenil identificadas como Yemima y Estrellita, y para el director Ponce.

“No están detenidos. Cerraron y clausuraron, evacuaron a todos los niños que quedaban, ya desalojaron muebles, pero ellos siguen libres, gozando de la vida, caminando, respirando, abrazando a sus seres queridos. Y mi hija ahorita está en un ataúd”, afirmó.

El inmueble, ubicado en la colonia Primero de Mayo, permanece custodiado por la Guardia Estatal, con veladoras, flores y pintas rojas en sus muros que exigen justicia para Dafne.