La Casa de los Famosos México: todos los ganadores desde la primera temporada

Tres temporadas, tres campeones y más de 43 millones de votos en la final más concurrida de la historia del programa. (CUARTOSCURO)

La Casa de los Famosos México, el reality producido por Televisa que se emite en Las Estrellas, ha coronado a tres ganadores desde su primera edición en 2023. El formato, basado en el encierro de celebridades bajo vigilancia constante y votaciones semanales del público, se ha mantenido con una estructura fija de 71 días de competencia y 61 episodios por temporada en sus tres primeras ediciones.

El sistema de votación es el eje que define cada campeón: semana a semana, la audiencia decide quién permanece en la casa y quién sale, hasta que una gala final revela al ganador. La tercera temporada estableció el techo más alto de participación con 43,155,107 votos en total, cifra presentada por la conductora Galilea Montijo como récord absoluto de las tres ediciones mexicanas.

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Los tres triunfadores comparten el haber sido figuras con presencia pública previa, aunque con perfiles distintos que reflejan la diversidad de elencos que se han reunido en cada edición: el mundo digital, la televisión de entretenimiento clásica y los deportes.

Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris son los tres ganadores que ha dejado el reality de Televisa desde su debut en 2023. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La primera ganadora fue Wendy Guevara, influencer y cantante, coronada el 13 de agosto de 2023. El segundo fue Mario Bezares, conductor y comediante, que se impuso el 29 de septiembre de 2024. El tercero fue Aldo Tamez de Nigris, influencer, que levantó el trofeo el 5 de octubre de 2025. Y la cuarta temporada se estrenará el 26 de julio de 2026.

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Wendy Guevara ganó la primera temporada con más de 18 millones de votos en 2023

La primera temporada arrancó el 4 de junio de 2023 con catorce concursantes y concluyó 71 días después. Guevara, de 30 años, llegó a la final sin haber sido nominada en ninguna semana de competencia.

En la gala del 13 de agosto, el público le otorgó más de 18 millones de votos. El actor peruano Nicola Porcella quedó como subcampeón y el influencer Poncho de Nigris ocupó el tercer puesto.

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El premio fue de cuatro millones de pesos mexicanos. Fue entonces que Wendy Guevara apagó las luces de la casa más famosa de la televisión mexicana al conocerse su triunfo.

La influencer se convirtió el 13 de agosto de 2023 en la primera mujer trans en ganar un reality de alta audiencia en México y Latinoamérica, tras 71 días de encierro y más de 18 millones de votos del público en la gala final. (Captura de pantalla/Vix)

Su victoria fue la primera de una mujer transgénero en un reality de alta audiencia en México y Latinoamérica. Esa condición convirtió el resultado en un referente de representación de identidades trans en televisión abierta, un espacio donde ese tipo de figuras había tenido históricamente un lugar marginal.

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Tras su triunfo, Televisa la incorporó al equipo de conducción de la cuarta temporada, junto a Galilea Montijo, Diego de Erice, Odalys Ramírez, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff.

Mario Bezares se impuso en la segunda temporada frente a Karime Pindter y Gala Montes

La segunda edición se emitió del 21 de julio al 29 de septiembre de 2024, con quince concursantes y la misma estructura de 61 episodios y 71 días de encierro.

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Bezares, conductor y comediante con décadas de trayectoria en la televisión mexicana, se convirtió en el segundo ganador de la versión local del reality. Karime Pindter finalizó en segundo lugar y Gala Montes en tercero.

El respaldo del público al conductor se notó desde las semanas previas a la final, con mensajes de fans que concentraron sus votos en él. La victoria de “Mayito” puede leerse como una revalidación de su figura ante nuevas generaciones de televidentes, en un formato que exige convivencia y exposición constante de 24 horas.

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El conductor se impuso el 29 de septiembre de 2024 en la segunda temporada del reality de Televisa, con Karime Pindter en segundo lugar y Gala Montes en tercero, tras 71 días de convivencia en la casa más famosa de la televisión mexicana. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Aldo de Nigris cerró la tercera temporada con un récord de participación en 2025

La tercera temporada corrió del 27 de julio al 5 de octubre de 2025. Aldo Tamez de Nigris, influencer, fue uno de los 15 concursantes que ingresaron a la casa.

En la gala final, Alexis Ayala fue el primero en salir como sexto lugar. Mar Contreras y Shiky Clement quedaron en cuarto y quinto puesto, respectivamente. Y Abelito se llevó el tercer puesto de la competencia.

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Finalmente Aldo de Nigris fue anunciado como ganador absoluto de La Casa de los Famosos México tras diez semanas de encierro. La diferencia de más de 8.5 millones de votos entre él y Polanco marcó la amplitud de su triunfo.

El exfutbolista se coronó el 5 de octubre de 2025 como ganador de la tercera temporada con 19,139,698 votos, en una final que acumuló más de 43 millones de votos y que Galilea Montijo presentó como récord absoluto de las tres ediciones mexicanas. (Captura de pantalla)

En la gala estuvieron presentes Wendy Guevara y Mario Bezares como invitados especiales, los dos ganadores anteriores.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

La cuarta edición de La Casa de los Famosos México tiene fecha de estreno el domingo 26 de julio de 2026 en Las Estrellas, con 16 concursantes y una duración prevista de 70 días. El equipo de conducción repite la formación de las temporadas anteriores.

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