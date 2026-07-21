EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 21 de julio

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Pronóstico del clima para el martes 21 de julio: lluvias fuertes y calor extremo en varias regiones del país

Las lluvias no darán tregua este 24 de junio en la Ciudad de México, advierte el pronóstico oficial, con alertas activas para las zonas más vulnerables a encharcamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este martes 21 de julio se esperan lluvias muy fuertes en regiones de Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero. Además, se pronostican precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, sobre todo en el noroeste del país.

Persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California. Se prevén también temperaturas de 40 a 45 grados en entidades como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en la mayor parte del sureste y el litoral del Pacífico las máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados.

El SMN advierte que las lluvias podrían causar deslaves, desbordamientos de ríos y encharcamientos, recomendando a la población mantenerse informada y atender las alertas de Protección Civil.