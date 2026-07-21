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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 21 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

06:13 hsHoy

Pronóstico del clima para el martes 21 de julio: lluvias fuertes y calor extremo en varias regiones del país

Avenida urbana de noche bajo la lluvia con relámpagos en el cielo, carros circulando y peatones con paraguas frente al Ángel de la Independencia y edificios.
Las lluvias no darán tregua este 24 de junio en la Ciudad de México, advierte el pronóstico oficial, con alertas activas para las zonas más vulnerables a encharcamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este martes 21 de julio se esperan lluvias muy fuertes en regiones de Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero. Además, se pronostican precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, sobre todo en el noroeste del país.

Persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California. Se prevén también temperaturas de 40 a 45 grados en entidades como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en la mayor parte del sureste y el litoral del Pacífico las máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados.

El SMN advierte que las lluvias podrían causar deslaves, desbordamientos de ríos y encharcamientos, recomendando a la población mantenerse informada y atender las alertas de Protección Civil.

Asimismo, en varias zonas del norte, occidente y sur del país habrá rachas de viento de hasta 60 km/h, lo que puede generar caída de árboles o anuncios publicitarios.

06:12 hsHoy

Clima hoy en México: temperaturas para Ciudad de México este 21 de julio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

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