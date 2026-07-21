EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 21 de julio

En pocas líneas:
Pronóstico del clima para el martes 21 de julio: lluvias fuertes y calor extremo en varias regiones del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este martes 21 de julio se esperan lluvias muy fuertes en regiones de Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero. Además, se pronostican precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, sobre todo en el noroeste del país.
Persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California. Se prevén también temperaturas de 40 a 45 grados en entidades como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en la mayor parte del sureste y el litoral del Pacífico las máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados.
El SMN advierte que las lluvias podrían causar deslaves, desbordamientos de ríos y encharcamientos, recomendando a la población mantenerse informada y atender las alertas de Protección Civil.
Asimismo, en varias zonas del norte, occidente y sur del país habrá rachas de viento de hasta 60 km/h, lo que puede generar caída de árboles o anuncios publicitarios.
En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.