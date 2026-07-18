Histórica participación en el Mundial 2026: los 10 hitos de la Selección Mexicana durante el torneo de la FIFA

El Tri ligó cuatro triunfos en el Mundial 2026 y llenó de ilusión a todo un país. REUTERS/Raquel Cunha

La eliminación de la Selección Mexicana, en los 8vos de final a manos de su homóloga Inglaterra marcó el cierre de su participación en el Mundial 2026, pero a diferencia de otras versiones este equipo que dirigió Javier Aguirre fue una de las más sólidas que la armonía y buen ambiente no simplemente destelló en el campo, también en la tribuna.

La afición ovacionó tanto adentro como afuera de los recintos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey por la fantástica conexión pocas veces vista y percatada en nuestra nación por su histórica representación como anfitriones. Por ende, traemos para ti diez momentos que recordarán a esta Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

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Papel de México en el Mundial 2026

Inauguración histórica en la Ciudad de México

México jugó vs Sudáfrica en el arranque del torneo. REUTERS/Carlos Pérez Gallardo IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

La Selección Mexicana dio apertura al campeonato del mundo enfrentando a la Selección de Sudáfrica, después del espectáculo de bienvenida a cargo de Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin y Shakira, en el punto central del Coloso de Santa Úrsula. El Azteca se consagró como la única sede en albergar tres Copas del Mundo viendo al Tricolor ganar 2-0 con tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Récord de victorias y puntos en fase de grupos

México ligó cuatro victorias de la Copa del Mundo. REUTERS/Henry Romero

Por vez primera la Selección Nacional firmó tres triunfos seguidos en toda su historia y sin recibir un gol en su portería. México ganó sus tres partidos de la etapa grupal al derrotar a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0) para tomar la cima del Sector A con seis tantos a su favor y ninguno en contra.

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Eliminó a un equipo de Conmebol en fase de eliminación

El Tri eliminó a Ecuador en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha

México se cruzó con la sorpresiva Selección de Ecuador que venía de clasificar dramáticamente a finales por su voltereta a la tetracampeona Alemania. El Tri aprovechó su condición de local para doblegar a los sudamericanos y así avanzar a 8vos. De ese modo el equipo nacional se convirtió en el primero que deja fuera a un país de la zona de Conmebol en rondas de vida o muerte.

Ambiente latino en las sedes mexicanas y Estados Unidos

El fan mexicano se encontró en todas partes de Norteamérica. REUTERS/Daniel Cole

El apoyo a la Selección Mexicana no sólo se reflejó en cada uno de los escenarios nacionales, también fuera del país al contener un alto flujo de mexicanos, que portaron con orgullo la camiseta Tricolor en tales duelos de la Copa del Mundo como de otros deportes que no frenaron su calendario pese a la celebración del torneo.

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Récord de venta de boletos entre los mexicanos

México el tercer país con más boletos adquiridos en el Mundial 2026 REUTERS/Raquel Cunha

La afición de México siempre se destaca por acompañar al equipo Tricolor no importa la distancia. Ahora que la fiesta volvió a casa nuestro país estuvo en el top 3 de los principales en adquirir boletos, estando detrás de Estados Unidos y Canadá, que también fueron coanfitriones de esta vigésimo tercera justa de verano.

Guillermo Ochoa disputó su último Mundial con la Selección Mexicana

El portero mexicano dirá adiós al futbol tras quedar fuera del Mundial 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Franciso Guillermo Ochoa Magaña obtuvo su sexta convocatoria para formar parte de la Copa del Mundo a sus 41 años de edad. Su única participación ocurrió en el duelo de fase de grupos frente a la Selección de Chequia, entró de cambio para sustituir a Raúl Rangel delante de una oleada nacional que se rindió a él por ser un histórico del futbol mexicano.

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Julián Quiñones emparejó a los Hernández en cuota de goles

Quiñones hizo cuatro tantos en el Mundial 2026. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

El colombiano naturalizado mexicano se consagró goleador de la Selección Mexicana al anidar cuatro veces en el Mundial 2026. Julián Quiñones batió la meta de Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra para igualar la marca histórica de Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández en Copas Mundiales de futbol.

Mateo Chávez y Álvarez Fidalgo celebraron su primer gol en Copas del Mundo

Los dos futbolistas fueron reconocidos por Javier Aguirre para llevar el escudo en el corazón durante esta Copa del Mundo. Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo se unieron al tablero mundialista de goleadores aztecas tras anotar frente a Chequia, un gol cada uno en la goliza de tres por cero en el Monumental estadio de la Ciudad de México.

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Festejos masivos en el Ángel de la Independencia

Los triunfos de la Selección Azteca conglomeraron en Paseo de la Reforma a millones de mexicanos que no sentían tanta felicidad en un torneo de alta gama como se lo transmitió el Tricolor de Javier Aguirre. Registros de 400 mil , 800 mil y 1.4 millones de fanáticos reúnidos en el Monumento capitalino reflejó la unión que hubo entre jugadores y aficionados durante los meses de junio y julio.

Impacto económico en las sedes mexicanas

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey reportaron una derrama económica histórica, impulsada por la afluencia de aficionados nacionales e internacionales con motivo de la Copa del Mundo. La CDMX reportó una derrama económica de entre 44 mil a 66 mil millones de pesos y la perla Tapatía logró una derrama de entre 10,500 a 11,500 millones de pesos según cifras preliminares de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

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