México

Jalisco gana medalla de oro en la Copa México de Clavados: Pablo Lemus reconoce a los atletas

La dupla se impone en la final de trampolín sincronizado de tres metros, por delante de China y Colombia

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Diving - World Aquatics Championships - Women 3m Synchronised - OCBC Aquatic Centre, Singapore - July 29, 2025 Mexico's Lia Yatzil Cueva Lobato and Mia Zazil Cueva Lobato in action during round 1 REUTERS/Hollie Adams
Las gemelas Lía y Mía Cueva ganaron el oro para México en la Copa México de Clavados de Jalisco. (REUTERS/Hollie Adams)

La Copa México de Clavados en Jalisco dejó para la delegación mexicana un doble foco: el brillo deportivo de las gemelas Lía y Mía Cueva en el trampolín sincronizado.

Durante este 19 de julio en Zapopan, las deportistas jaliscienses Lía y Mía Cueva alcanzaron el oro en la prueba de sincronizados tres metros, desplazando al dueto chino al segundo lugar. El marcador fue contundente: 298.65 puntos para México, 282.57 para China.

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El tercer lugar de la justa de clavados lo ocupó Colombia con 277.47 puntos y el cuarto, otra pareja anfitriona compuesta por Rut Paez y Zyanya Martin, con 268.71 unidades.

Lemus felicita y vincula el logro con la identidad jalisciense

Pablo Lemus celebró el triunfo en redes sociales y atribuyó el logro al trabajo de la familia y del cuerpo técnico. EFE/Francisco Guasco
Pablo Lemus celebró el triunfo en redes sociales y atribuyó el logro al trabajo de la familia y del cuerpo técnico. EFE/Francisco Guasco

El gobernador Pablo Lemus reaccionó en redes sociales y atribuyó el triunfo a un trabajo de equipo familiar y técnico que coloca la bandera mexicana “en lo alto del mundo”. Este reconocimiento del mandatario apareció en medio de una agenda estatal marcada por debates sobre la gestión de recursos y políticas públicas.

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La felicitación de Lemus ocurrió mientras, en paralelo, se anunciaron días de asueto por su cumpleaños y la entrega temporal del gobierno estatal a Salvador Zamora, secretario general de Gobierno.

México domina el podio en la Copa México de Clavados

La dupla marcó el ritmo desde la primera ronda en el Centro Acuático Metropolitano y sostuvo la ventaja durante todas las rondas. (Instagram/ @codejal)

La actuación de las gemelas Cueva no es el único logro mexicano en la Copa. Osmar Olvera y Juan Celaya, en la rama varonil, conquistaron la final de trampolín sincronizado tres metros con 408.39 puntos, superando a Alemania, que sumó 362.46, y a Colombia, que obtuvo 346.29. La pareja nacional mantuvo la ventaja en todas las rondas disputadas en el Centro Acuático Metropolitano.

Olvera y Celaya completaron seis clavados con alto grado de dificultad y mostraron sincronía precisa en sus ejecuciones en el trampolín de tres metros.

Esta actuación de Olvera y Celaya consolidó a ambos como referentes de los clavados nacionales. La competencia también dejó una respuesta sólida del representativo mexicano ante la ausencia de los habituales dominadores chinos.

Jesús Agúndez y Gabriel Vázquez, segunda dupla mexicana, finalizaron en cuarto lugar con 344.88 puntos, lo que reforzó la presencia local en la competencia. El triunfo representa una preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y alimenta la expectativa sobre el desempeño del equipo mexicano en el calendario internacional.

El entorno político: vacaciones del gobernador y crisis del agua

Un funcionario público, identificado como gobernador de Jalisco, ofrece una declaración a la prensa. Se le observa de pie, rodeado por múltiples micrófonos de distintos medios de comunicación, en un entorno exterior diurno. La declaración aborda la gestión de recursos hídricos en Jalisco y la interacción con la presidenta. El orador menciona la importancia de la colaboración y la coordinación federal-estatal para resolver la problemática del agua. Este contenido documenta una conferencia de prensa.

El pasado 16 de julio, Pablo Lemus Navarro comunicó que tomará vacaciones del 16 al 24 de julio, con motivo de su cumpleaños, y dejó la conducción del estado a Salvador Zamora. La noticia generó respuestas negativas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la pertinencia del descanso en un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La entidad enfrenta problemas de abasto y calidad del agua, lo que obligó a la administración local a implementar medidas inmediatas como la distribución de agua en pipas, entrega de vales y garrafones, así como la instalación de plantas potabilizadoras móviles en colonias afectadas.

El Plan Hídrico Estatal arrancó con recursos propios y contempla obras como el nuevo acueducto Chapala–Guadalajara y la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1, con una inversión cercana a 17 mil millones de pesos.

La postura de Lemus es no confrontar con la Federación, aunque sostuvo que no hay financiamiento federal para nuevas obras hidráulicas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que sí existen inversiones del Gobierno de la República en la entidad, recordando la construcción de la presa El Zapotillo y los trabajos de saneamiento en el sistema Lerma-Santiago.

El debate federal-estatal gira en torno a la responsabilidad compartida para resolver la crisis del agua. Mientras tanto, Lemus afirmó que buscará mantener la coordinación institucional y avanzar con el plan estatal sin esperar recursos adicionales de la Federación.

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