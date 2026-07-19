EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: sentencian a adolescente por feminicidio en Monterrey, recibió la pena máxima de tres años de internamiento

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Sentencian a adolescente por el feminicidio de Britany Nahomi en Monterrey: recibió la pena máxima de tres años de internamiento

Un juez especializado sentenció a José “N” a tres años de internamiento por el feminicidio de Britany Nahomi, una adolescente de 15 años asesinada entre el 27 y 28 de enero de 2026 en la colonia Barrio La Industria, en Monterrey, Nuevo León. El responsable, quien tenía 14 años al momento del crimen y mantenía una relación sentimental con la víctima, recibió la pena máxima prevista por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para su grupo de edad, además de ser condenado al pago de la reparación del daño y los gastos funerarios.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el adolescente disparó contra Britany dentro de un domicilio y posteriormente trasladó el cuerpo en una carretilla para enterrarlo de forma clandestina en otro punto de la colonia. La investigación determinó que el caso debía perseguirse como feminicidio por la relación de confianza entre ambos, la violencia ejercida, las lesiones de carácter infamante y el ocultamiento del cadáver. La sentencia se emite en medio del reconocimiento oficial de un aumento de los feminicidios en Nuevo León durante junio y julio de 2026.