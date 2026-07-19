Acoso, desvíos y malas prácticas: sanciona gobierno a 34 funcionarios públicos. Facebook/Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionaron a 34 servidores públicos de 14 dependencias federales con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas que superan 1.8 millones de pesos, por faltas que incluyen acoso sexual, desvío de recursos y falsificación de licencias médicas, según información compartida por la secretaria.

Las sanciones se dividen en dos bloques según la gravedad de las faltas. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las correspondientes a infracciones graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno resolvió las no graves, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

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Las sanciones más severas, caso por caso

La inhabilitación más larga del paquete recayó sobre José L., docente de la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata” en la Ciudad de México: 20 años fuera del servicio público por acoso sexual a dos estudiantes en 2020, según informó la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Acoso, desvíos y malas prácticas: sanciona gobierno a 34 funcionarios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Secretaría de Economía (SE), María G., funcionaria de la Dirección General de Recursos Humanos, recibió una inhabilitación por 15 años y una multa de 1.5 millones de pesos por autorizar 10 licencias con goce de sueldo sin contar con las facultades para hacerlo, en 2022.

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) concentró cuatro sanciones graves vinculadas a un mismo hecho: el pago de 119 apoyos del Programa de Producción para el Bienestar sin que existieran expedientes de los beneficiarios, entre 2019 y 2020. María H. fue inhabilitada por 15 años y multada con 140 mil pesos; Leticia L., por 10 años y 58 mil pesos; Irving F. e Irving M., por un año cada uno, con multas de 26 mil y 3 mil pesos respectivamente.

En la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Araceli D., de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Toluca, fue destituida e inhabilitada por 10 años, además de recibir la orden de pagar una indemnización de 79 mil pesos por asignarse a sí misma y a otras dos personas servidoras públicas viáticos que no se destinaron a actividades del servicio, en 2021.

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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) sancionó con un año de inhabilitación a Juan C. y Manuel R., de la Aduana de Ciudad Juárez, por intentar obtener un beneficio económico de un usuario durante la revisión de mercancías en 2022. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Edgar O., José D. y Oscar M. recibieron tres meses de inhabilitación por no ejecutar correctamente el procedimiento de verificación de un medidor en 2021.

Más suspensiones, destituciones y amonestaciones en 14 dependencias

El segundo bloque de sanciones abarca 14 instituciones y comprende desde suspensiones de días hasta destituciones. En Petróleos Mexicanos (Pemex), Saúl R. fue suspendido 30 días por provocar un accidente vial con un vehículo oficial en 2024, y Marlyn C. recibió 15 días de suspensión por aplicar descuentos salariales a dos trabajadoras sin respaldo normativo en 2025.

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En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ernesto A., médico de la Unidad de Medicina Familiar número 40 en la Ciudad de México, fue inhabilitado por un año tras realizar tocamientos de carácter sexual a dos derechohabientes durante procedimientos ginecológicos, sin la presencia de asistente médico o familiar, en 2022 y 2023.

Un medico fue inhabilitado por un año tras realizar tocamientos de carácter sexual a dos derechohabientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional (GN) aplicó destitución a dos elementos: Nayra M. y Josué P., ambos por presentar licencias médicas sin validez para justificar inasistencias, en 2022 y 2024 respectivamente.

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En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Jesús M., del Plantel Venustiano Carranza II en la Ciudad de México, fue destituido e inhabilitado por tres meses por acoso sexual a una estudiante en 2024.

Otras dependencias registraron faltas vinculadas a irregularidades administrativas y conductas de irrespeto. En la Financiera para el Bienestar (Finabien), Julio G. fue suspendido 29 días y recibió amonestación pública por grabar videos con lenguaje sexista en instalaciones de la entidad en 2025. En el Banco del Bienestar (BaBien), Brian L. fue suspendido 15 días por autorizar un retiro de 16 mil pesos sin verificar la identidad del titular en 2024.

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El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) sancionó con 15 días de suspensión a Diego F. por aplicar criterios de evaluación distintos a los previstos en la normatividad durante la licitación de un contrato para el Libramiento Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, en 2024.

En Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Hugo H. fue suspendido 22 días por firmar el finiquito de trabajos de obra fuera del plazo establecido en 2025. El Servicio Postal Mexicano (Sepomex) aplicó amonestación pública a Edgar I. por entregar correspondencia a una persona no autorizada sin consentimiento de la destinataria, en 2025.

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Derecho de impugnación y mecanismo de denuncia

Todas las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que, de hacerlo, defenderá cada resolución “con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.