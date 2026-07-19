México

Marina del Pilar rechaza acuerdos con intermediarios de EEUU y afirma que colaborará con las autoridades mexicanas

La gobernadora de Baja California presentó una cronología de los contactos y negó haber negociado acuerdos o sostenido reuniones en Panamá

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Comunicado oficial.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió a pronunciarse sobre la controversia derivada de la difusión de audios en los que presuntamente sostiene conversaciones con intermediarios relacionados con autoridades estadounidenses para gestionar la recuperación de su visa.

La mandataria aseguró que las conversaciones corresponden exclusivamente a un asunto de carácter personal y negó haber alcanzado acuerdos o compromisos que comprometieran la seguridad nacional.

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A través de un mensaje público, Ávila afirmó que las grabaciones difundidas fueron sacadas de contexto y sostuvo que únicamente buscó conocer las vías legales para atender el procedimiento migratorio tras la cancelación de su visa de turista.

“Escuchar no significa negociar”, enfatizó, al asegurar que nunca entregó información sensible ni aceptó condiciones que afectaran la soberanía de México.

Presenta cronología de los contactos y niega reunión en Panamá

Como parte de su explicación, la gobernadora presentó una cronología de los hechos relacionados con el caso.

Marina del Pilar explica audios filtrados, rechaza reunión en Panamá y ofrece colaborar con autoridades.
Marina del Pilar explica audios filtrados, rechaza reunión en Panamá y ofrece colaborar con autoridades.

Indicó que el primer contacto con un supuesto gestor ocurrió el 18 de junio de 2025 mediante mensajería instantánea; posteriormente recibió llamadas telefónicas el 2 y el 22 de agosto del mismo año.

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Finalmente, señaló que el 15 de diciembre de 2025 sostuvo una reunión con quien se presentó como gestor y una llamada con un supuesto agente.

Según su versión, una de las personas que ofreció orientación la engañó haciéndole creer que podía facilitar el procedimiento migratorio.

Cronología presentada por Marina del Pilar:

  • 18 de junio de 2025: primer contacto por mensajería instantánea.
  • 2 de agosto de 2025: primera llamada telefónica.
  • 22 de agosto de 2025: segunda llamada.
  • 15 de diciembre de 2025: reunión con un supuesto gestor y llamada con un supuesto agente.

Asimismo, rechazó las versiones que apuntan a una reunión con autoridades estadounidenses en Panamá y aseguró que dicho encuentro nunca ocurrió.

Conolodía del caso.
Conolodía del caso.

Sheinbaum considera que corresponde a la gobernadora explicar el caso

La polémica aumentó luego de que se difundieran nuevas grabaciones en las que presuntamente se escucha a la gobernadora planear un encuentro con autoridades de Estados Unidos para abordar el tema de su visa.

Al ser cuestionada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no había hablado con la mandataria estatal y sostuvo que corresponde a Marina del Pilar ofrecer las explicaciones necesarias sobre los hechos.

La presidenta evitó profundizar en el contenido de las grabaciones y reiteró que la gobernadora debía aclarar públicamente la situación.

La visa estadounidense de Marina del Pilar y de su esposo, Carlos Torres, fue revocada en mayo de 2025, situación que desde entonces ha generado diversas versiones y cuestionamientos públicos.

Sheinbaum pide a Marina del Pilar aclarar públicamente los señalamientos por los audios filtrados.
Sheinbaum pide a Marina del Pilar aclarar públicamente los señalamientos por los audios filtrados.

Gobernadora asegura disposición para colaborar con las investigaciones

En su posicionamiento, la mandataria afirmó que está dispuesta a colaborar con cualquier autoridad mexicana que requiera información relacionada con el caso y aseguró que responderá con transparencia ante las instituciones.

También reiteró que las gestiones relacionadas con su situación migratoria siempre se realizaron por canales institucionales y sostuvo que nunca ha tomado decisiones que comprometan la independencia de su cargo como gobernadora.

Ávila insistió en que su prioridad continúa siendo la administración de Baja California y aseguró que seguirá atendiendo los asuntos públicos mientras se desarrollan las investigaciones o aclaraciones correspondientes.

Marina del Pilar Ávila afirmó que colaborará con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos relacionados con los audios difundidos. REUTERS/Jorge Duenes
Marina del Pilar Ávila afirmó que colaborará con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos relacionados con los audios difundidos. REUTERS/Jorge Duenes

El caso mantiene la atención política y mediática

La difusión de los audios ha provocado reacciones tanto en el ámbito político como en la opinión pública, al surgir versiones sobre presuntos contactos con autoridades estadounidenses y posibles implicaciones legales.

La gobernadora ha rechazado dichas interpretaciones y ha sostenido que fue víctima de un engaño por parte de personas que aseguraban poder orientarla en el trámite de su visa.

Mientras tanto, el caso permanece bajo el escrutinio público. Marina del Pilar reiteró que defenderá la soberanía nacional y afirmó que continuará colaborando con las autoridades competentes, al tiempo que mantiene sus actividades al frente del gobierno de Baja California.

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