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A una semana de que acabe el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro se mete como tercero en la clasificación general

El mexicano se perfila para cerrar la competencia con uno de los resultados más destacados para el país

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Isaac del Toro subió al podio y ya es tercero general del Tour de Francia (REUTERS)
Isaac del Toro subió al podio y ya es tercero general del Tour de Francia (REUTERS)

A una semana de que acabe el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro ocupa el tercer lugar en la clasificación general y se posiciona como el mejor joven de la competencia, tras una jornada en la que también se produce el abandono de uno de los principales favoritos. El pedalista mexicano, integrante del UAE Team Emirates, se consolida entre los protagonistas del ciclismo internacional.

Del Toro concluyó la etapa 15 en tercer sitio, un resultado que lo catapulta al podio provisional y le permite recuperar el maillot blanco. El recorrido de este domingo sumó 183.9 kilómetros y superó los 4,000 metros de desnivel acumulado. El ascenso final al Plateau de Solaison, un puerto de categoría especial con 11.3 kilómetros al 9 por ciento de pendiente, define la jornada. En ese tramo, Del Toro resistió el ritmo de los escaladores más experimentados y se mantuvo cerca de los líderes hasta el cierre.

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Cycling - Tour de France - Stage 15 - Champagnole to Plateau de Solaison - Plateau de Solaison , France - July 19, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro celebrates on the podium wearing the white jersey after stage 15 REUTERS/Stephanie Lecocq
Cycling - Tour de France - Stage 15 - Champagnole to Plateau de Solaison - Plateau de Solaison , France - July 19, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro celebrates on the podium wearing the white jersey after stage 15 REUTERS/Stephanie Lecocq

La victoria de la etapa correspondió al belga Remco Evenepoel, quien atacó en los últimos metros y superó a Tadej Pogačar y a Del Toro. El mexicano cruzó la meta solo seis segundos detrás de su compañero de equipo. Ese margen mantiene la pelea abierta en la cima del Tour, a solo una semana del final.

El abandono de Vingegaard sacude la carrera

El accidente de Jonas Vingegaard marcó el desarrollo de la competencia. El danés abandonó la carrera tras una caída a 20 kilómetros de la meta, incidente en el que también se ve involucrado Del Toro. Sin embargo, el mexicano logró reincorporarse y enlazar con el grupo de favoritos antes de asegurar un lugar en el podio del día.

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Al cierre de la etapa 15, la clasificación general indica que Tadej Pogačar lidera con un tiempo acumulado de 55:41:31. Evenepoel se ubica segundo, a cinco minutos, mientras que Del Toro está a cinco minutos con 58 segundos del líder. El resto del top cinco lo conforman Paul Seixas y Florian Lipowitz.

Cycling - Tour de France - Stage 15 - Champagnole to Plateau de Solaison - Plateau de Solaison , France - July 19, 2026 Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel celebrates with UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro after winning stage 15 Pool via REUTERS/Guillaume Horcajuelo
Cycling - Tour de France - Stage 15 - Champagnole to Plateau de Solaison - Plateau de Solaison , France - July 19, 2026 Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel celebrates with UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro after winning stage 15 Pool via REUTERS/Guillaume Horcajuelo

Clasificación general del Tour de Francia

  1. Tadej Pogačar – 55:41:31
  2. Remco Evenepoel – a 5 minutos
  3. Isaac del Toro – a 5 minutos con 58 segundos
  4. Paul Seixas – a 6 minutos con 23 segundos
  5. Florian Lipowitz – a 6 minutos con 48 segundos

Del Toro, nacido en Ensenada, Baja California, ha reafirmado su condición de mejor joven y se convirtió en el primer mexicano en décadas que pelea el podio en la carrera más exigente del ciclismo mundial.

Del Toro, protagonista mexicano rumbo a París

El regreso de Del Toro al maillot blanco lo distingue como el ciclista sub-25 más sólido de la edición 2026. El respaldo de su equipo, encabezado por Pogačar, ha sido clave para sostener el ritmo en las etapas de alta montaña y afrontar los ataques de sus rivales directos.

Cycling - Tour de France - Stage 15 - Champagnole to Plateau de Solaison - Plateau de Solaison , France - July 19, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro reacts after crossing the finish line after stage 15 REUTERS/Stephanie Lecocq
Cycling - Tour de France - Stage 15 - Champagnole to Plateau de Solaison - Plateau de Solaison , France - July 19, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro reacts after crossing the finish line after stage 15 REUTERS/Stephanie Lecocq

Las posibilidades del mexicano de conservar el tercer puesto dependen del rendimiento en las próximas etapas, que incluyen nuevos ascensos de categoría especial y la contrarreloj final. El desempeño de Del Toro ya representa una de las mejores actuaciones para un ciclista nacional en la historia del Tour de Francia.

En las redes sociales del Tour, la imagen de Del Toro cruzando la meta en tercer lugar se comparte como símbolo de la nueva generación de ciclistas latinoamericanos. El mexicano se perfila para cerrar la competencia con uno de los resultados más destacados para el país.

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