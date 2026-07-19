Karina Torres, segunda confirmada de la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos México‘, reveló que no vio la primera edición del reality porque estaba internada en un centro de rehabilitación.

Durante una entrevista en el pódcast Cómplices del desmadre, conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella, la influencer explicó que el internamiento coincidió con la transmisión que impulsó la carrera de su amiga.

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La confesión de Karina Torres desata conversación sobre las adicciones

En el pódcast, Karina sorprendió a Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’ en 2023, al revelar que no vio la participación de su amiga en el reality show porque se encontraba en rehabilitación:

“La verdad te quiero confesar algo, hermana. Es que no sé cómo decírtelo. Lo que pasa que cuando tú estabas dentro de la casa de los famosos, pues ya sabes que yo estaba en el centro de rehabilitación y estaba bien metida en el centro de rehabilitación y a veces mucha gente me pregunta: ‘oye, pero si viste’… ¡no la vi!“, confesó la influencer y estilista.

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La declaración de Karina Torres generó revuelo inmediato en redes y desplazó la atención de la competencia televisiva hacia su historia personal, que se volvió tema de conversación entre seguidores y medios.

Más adelante, Wendy Guevara abordó el tema de las comparaciones que espera entre su participación y la de Karina, y señaló que, aunque ambas pertenecen al grupo de Las Perdidas, cada una tiene una trayectoria diferente.

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“Lo hablamos solas y sí va a haber mucha comparación. Siempre nos van a estar comparando y lo que dijo Karina en una entrevista: ‘Ya sé que van a empezar que esa historia ya se contó, pero no. Tenemos muchas cosas en común todas las de nuestro grupo de las perdidas”, explicó Wendy Guevara.

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Una amistad marcada por trayectorias opuestas

Karina y Wendy forman parte de Las Perdidas, colectivo de creadoras de contenido trans que se hizo viral tras un video en carretera.

El grupo alcanzó notoriedad en plataformas digitales y presentaciones en vivo, consolidándose entre el público LGBT+ de México.

Wendy fue la primera ganadora del reality, mientras Karina vivía su proceso de rehabilitación.

Años después, la estilista aceptó la invitación para integrarse a la cuarta temporada, tras rechazar una oferta anterior por no sentirse lista para la exposición mediática.

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Torres declaró que, pese a la cercanía con Wendy, estuvo completamente ajena al fenómeno televisivo por su situación personal.

Wendy fue la primera ganadora del reality, mientras Karina vivía su proceso de rehabilitación. (IG: @soywendyguevaraoficial)

Karina Torres: su historia de adicción y recuperación

En una reciente entrevista, la influencer originaria de León, Guanajuato, relató que su problema con las adicciones comenzó cuando tenía tan solo 15 años y se extendió por más de una década.

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“Durante 14 años estuve consumiendo drogas. Caí en la psicosis y mi familia decidió internarme para salvarme la vida”, afirmó, sobre su ingreso al centro Casa Gratitud.

Sus familiares tomaron la decisión de internarla de manera forzada debido a las crisis de psicosis, intentos de suicidio y la pérdida de su hogar.

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La influencer precisó que, dentro del centro, inició sus primeras transmisiones en vivo y, tras salir, se convirtió en figura pública y referente para la comunidad LGBT+.

La influencer originaria de León, Guanajuato, relató que su problema con las adicciones comenzó cuando tenía tan solo 15 años. (Karina Torres/ X)

Trayectoria y desafíos personales

Karina Torres, nacida el 4 de agosto de 1990, es estilista profesional y activista.

Su apodo, “La Licenciada”, se originó como una broma entre seguidores tras graduarse en la Academia de Belleza y Cosmetología de León.

Actualmente dirige su propia estética y utiliza sus redes para promover temas de salud mental, derechos LGBT+ y realidades del trabajo sexual.

Antes de alcanzar notoriedad, vivió en situación de calle y ejerció el trabajo sexual, etapa en la que enfrentó extorsiones, abusos policiales y discriminación por su identidad.

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Karina recuerda que la policía la trataba como delincuente por ser mujer trans, y que los maltratos y amenazas fueron parte de su día a día.

El proceso de recuperación incluyó enfrentar múltiples enfermedades mentales asociadas al consumo de sustancias y a la discriminación vivida, como síndrome de dependencia, trastorno psicótico residual y trastorno de inestabilidad emocional de personalidad.

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“Hoy puedo decir que superé mi adicción y que sigo luchando todos los días para ser la persona que quiero ser”, afirma Karina sobre su presente.

Karina lleva más de seis años en sobriedad y continúa en terapia psicológica, enfocada en el activismo y la creación de contenido.

El debut de la influencer en ‘La Casa de los Famosos México’ está programado para el 26 de julio de 2026, fecha que marca un nuevo capítulo tanto en su vida personal como en su trayectoria como influencer.