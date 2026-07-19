La presidenta de Morena destaca presencia de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial: “Representa a México con dignidad”

Ariadna Montiel afirmó que la presencia de Sheinbaum en la final del Mundial proyectó a México con liderazgo internacional. Crédito: X/@A_MontielR

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respaldó la presencia de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026 y consideró que este acto proyectó a México como un país con liderazgo y reconocimiento internacional.

Montiel difundió su postura este 19 de julio a través de redes sociales, después de que Sheinbaum apareciera en el palco presidencial del Estadio Nueva York, para presenciar el partido entre España y Argentina.

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La presencia de Sheinbaum en el evento futbolístico más importante del año no pasó desapercibida, pues fue invitada directamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también estuvo presente en el estadio.

Ariadna Montiel, como dirigente nacional de Morena, sostuvo que la asistencia de Sheinbaum fue una muestra de que México cuenta con voz propia en el escenario internacional y reiteró su apoyo a la jefa del Ejecutivo federal.

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Un Mundial con presencia mexicana en el palco principal

Este video documenta la salida de la presidenta Claudia Sheinbaum de un hotel en Nueva York. Rodeada por una multitud de personas, la mandataria sonríe y levanta los brazos, interactuando con quienes la reciben. Varios individuos registran el momento con sus teléfonos móviles en la vía pública.

La jornada de la final del Mundial 2026 quedó marcada por la aparición de Sheinbaum en compañía de figuras internacionales como Trump, la primera dama Melania Trump, el primer ministro de Canadá Mark Carney, el presidente de la FIFA Gianni Infantino y los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Ésta fue la segunda ocasión en que Sheinbaum y Trump coincidieron en un acto público, tras haberse encontrado en diciembre de 2025 durante el sorteo del Mundial en Washington.

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El arribo de Sheinbaum a Nueva York estuvo rodeado de contratiempos logísticos, ya que su vuelo comercial fue cancelado debido al mal clima. Ante ello, la presidenta optó por viajar en un avión militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A su llegada a la ciudad, fue recibida por un grupo de mexicanos residentes, quienes la saludaron con música de mariachi, pancartas y cánticos de apoyo, un momento que fue registrado y compartido en sus redes sociales.

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Antes de su ingreso al estadio, Sheinbaum fue captada descendiendo de una camioneta, escoltada por personal de seguridad y rodeada de simpatizantes. Su llegada, tanto a la ciudad como al recinto deportivo, generó interés en redes sociales y en medios de comunicación.

El contexto de la invitación y la agenda diplomática

La presidenta de México acudió al partido España-Argentina por invitación directa de Donald Trump. Crédito: X/@A_MontielR

La invitación para asistir a la final partió de una comunicación directa de Donald Trump, como confirmó la propia Sheinbaum días antes de su viaje. Al aceptar, la presidenta buscó reforzar la relación bilateral y mostrar disposición al diálogo con los países sede del torneo.

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El peso diplomático del Mundial 2026 quedó reflejado por los invitados al palco presidencial, con la presencia de líderes de los tres países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá.

Según el cronograma oficial, Sheinbaum tuvo previsto regresar a México la noche del mismo domingo, una vez concluidas las actividades relacionadas con la final. Paralelamente, se anunció que una delegación estadounidense viajaría a México para continuar con las revisiones del T-MEC, en el marco de la agenda bilateral.

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La decisión de no acudir a la inauguración

Ni Trump ni Carney acudieron a las ceremonias iniciales del torneo en sus países. REUTERS/Evan Vucci

A diferencia de la final, Sheinbaum no asistió a la ceremonia inaugural del Mundial el pasado 11 de junio, cuando la Selección Mexicana enfrentó a Sudáfrica. La presidenta argumentó en ese momento que el costo de los boletos, que alcanzó hasta 120 mil pesos, resultó inaccesible para la mayoría de la población.

Cabe señalar que ni Trump ni Carney estuvieron presentes en las ceremonias de inauguración en sus respectivos países. Esta ausencia fue explicada por Sheinbaum como un acto de congruencia, al priorizar eventos de mayor impacto diplomático, como la final.

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La final entre España y Argentina marcó el cierre del Mundial más grande en la historia de la FIFA, con 104 partidos disputados en tres países a lo largo de casi seis semanas. El estadio Nueva York fue el escenario del partido decisivo y reunió a líderes internacionales que dieron relevancia política al evento deportivo.