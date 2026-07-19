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En qué lugar marcha Checo Pérez en la F1 tras haber abandonado el GP de Bélgica 2026

Con el abandono en Spa-Francorchamps, el piloto mexicano no suma puntos en la fecha y se mantiene fuera de los primeros lugares del campeonato

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Sergio Pérez abandonó el Gran Premio de Bélgica este 19 de julio de 2026 por una falla en la suspensión trasera de su monoplaza (Sergio Pérez)
Sergio Pérez abandonó el Gran Premio de Bélgica este 19 de julio de 2026 por una falla en la suspensión trasera de su monoplaza (Sergio Pérez)

Sergio Pérez abandonó el Gran Premio de Bélgica este 19 de julio de 2026 por una falla en la suspensión trasera de su monoplaza. Esta situación complica el año debut del equipo Cadillac Racing y afecta el lugar que ocupa el piloto mexicano en el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El retiro de Pérez ocurrió cuando marchaba en la posición 15 tras una clasificación en la que no logró avanzar a la Q2. La escudería aprovechó el safety car para ajustar la estrategia, pero el daño en la suspensión obligó al mexicano a entrar a pits y terminar anticipadamente su participación. “Tuve una falla en la suspensión trasera interna y tuvimos que retirar el auto. Todavía estamos investigando las razones de por qué”, dijo el piloto tapatío.

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El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac
El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac (X / Sergio Pérez)

Checo Pérez queda fuera de los puntos en Spa y Cadillac sigue lejos de sus objetivos

Con el abandono en Spa-Francorchamps, el piloto mexicano no suma puntos en la fecha y se mantiene fuera de los primeros lugares del campeonato. El equipo esperaba reducir medio segundo por vuelta con una actualización del alerón delantero, pero Pérez señaló: “Luchamos mucho con la velocidad en línea recta; incluso en la carrera me faltaban un par de décimas y no pudimos pelear por más tiempo con el Haas de Esteban Ocon”, declaró Pérez.

Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en Bélgica
Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en Bélgica (X / Sergio Pérez)

Por su parte, el director técnico de Cadillac, Nick Chester, se mostró satisfecho con los datos obtenidos tras la actualización, aunque el resultado en pista para Pérez no fue el esperado. El equipo sigue investigando las causas exactas de la avería, mientras la falta de ritmo y los problemas mecánicos limitan las aspiraciones de Cadillac en su primer año en la Fórmula 1.

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El mexicano se enfoca en Hungría mientras busca recuperar posiciones

Tras el abandono en Bélgica, Pérez dirige la atención al Gran Premio de Hungría. El piloto reconoció que el fin de semana en Spa fue complicado desde la ronda del viernes y que los problemas de frenado, que ya habían afectado al equipo en Austria, serán nuevamente un reto en la siguiente fecha. “Con suerte seremos capaces de solucionarlo para Hungría. Lo estoy esperando con ansias, para regresar más fuertes allí”, expresó Checo.

Dos hombres caminan por un sendero con palmeras a los lados; uno viste camiseta azul y pantalón negro con detalles rosas, el otro camiseta negra y pantalón a juego
Colapinto con Checo Pérez en los test de la F1 en Bahréin (@alpinef1team)

Sergio Pérez ocupa el puesto 21 en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 2026, sin haber sumado puntos, después de abandonar nuevamente en el Gran Premio de Bélgica por un fallo en la suspensión de su monoplaza. La escudería Cadillac se mantiene lejos de los objetivos planteados en su año de debut, y el mexicano no logra ubicarse entre los primeros diez del campeonato.

La próxima carrera será decisiva para que el piloto mexicano retome la suma de puntos y busque escalar posiciones en la tabla general.

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