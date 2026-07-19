Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, publica video de su fallecido hijo: “Vuela alto”

El músico Osamu Menéndez compartió un video dedicado a su hijo Mauro Menéndez

El músico Osamu Menéndez compartió este domingo 19 de julio del 2026 en su cuenta de Instagram un video dedicado a su hijo Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez, quien falleció el pasado viernes 17.

La publicación, acompañada del mensaje “Vuela alto y siempre en mi corazón”, confirma el deceso del joven DJ y productor, primogénito de la actriz Aylín Mujica. La noticia fue confirmada por la televisora Telemundo, donde trabaja Mujica, y generó múltiples reacciones en redes sociales.

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Osamu Menéndez recuerda a su hijo con un video en Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Osamu Menéndez publicó un video en el que recuerda a su hijo Mauro, acompañado del siguiente mensaje: “Aquí está mi hijo Mauro (Maahez). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, enfocado en su sueño de ser un gran DJ productor y lo logró aunque no se daba cuenta. Para mí el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo”.

La publicación provocó mensajes de apoyo de seguidores y figuras del medio artístico. Por el momento, Aylín Mujica no ha emitido comentarios públicos en sus perfiles oficiales.

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Osamu Menéndez recuerda a su hijo con un video en Instagram (ig/maahez)

Detalles sobre la muerte de Mauro Menéndez

El fallecimiento de Mauro Menéndez fue reportado inicialmente por la periodista Mandy Fridmann en sus redes sociales. Según Fridmann, el joven habría estado delicado de salud por neumonía y su madre le habría pedido que no viajara. “En horas de la noche de ayer, Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se sabe mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto”, publicó la periodista.

Mauro Menéndez: trayectoria y vida personal

Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez, nació cuando la actriz tenía 19 años. Desde su infancia, Mauro creció en un entorno ligado al arte y la música, lo que influyó en su decisión de dedicarse a la producción musical.

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Bajo el nombre artístico MAAHEZ, desarrolló una carrera como DJ y productor de música electrónica, especializándose en géneros como house, tech house, latin house y moombahton. Su trabajo incluyó colaboraciones con artistas como DVBBS, Good Times Ahead, Jenn Morel y San Pacho.

Entre sus producciones destacan temas como “Tequila”, “Isla de Mujeres”, “Dirty Flow”, “Matadora” y “Safari”.

Reacciones y mensajes de apoyo a la familia

Diversas figuras del medio artístico y periodístico han expresado su pesar tras el fallecimiento de Mauro Menéndez. Matilde Obregón publicó en Facebook: “Nuestro más sentido pésame a la actriz cubana Aylin Mujica por el fallecimiento de su hijo Mauro Méndez quien tenía 30 años de edad. Aylin se encontraba grabando en Colombia Top Chef VIP cuando recibió la triste noticia. La actriz tuvo a Mauro cuando ella tenía 19 años de edad con su primer esposo Osamu quien es músico de profesión”.

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Aylín Mujica dedica un último mensaje para su hijo Mauro Menéndez (Instagram: aylinmujic)

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer detalles sobre el proceso para trasladar el cuerpo ni fechas para servicios funerarios. La prioridad, según los mensajes difundidos, es respetar la privacidad de la familia y permitirles vivir el duelo en intimidad.