¿Brianda Deyanara o Bellakath? Las pistas de la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Video promocional para La Casa de los Famosos México que revela pistas sobre su decimotercer habitante. La secuencia muestra una máquina de garra de color rosa con múltiples objetos como teléfonos móviles, cámaras, anillos de luz, una camioneta miniatura de color rosa y elementos de belleza. Una mano con pulsera manipula la palanca de control. También se observa la espalda de una figura con un corsé iridiscente frente a una pared rosa con esferas de discoteca.

Este domingo 19 de julio se revelaron las pistas de la decimotercera habitante de La Casa de lo Famosos México 2026, que será anunciada el próximo lunes 20; y los fans han reducido las opciones a dos personajes: Brianda Deyanara o Bellakath.

De acuerdo con las pistas reveladas, sólo la cantante de reggaeton y la creadora de contenido son las únicas que encajan en el perfil, aunque una de ellas cumple prácticamente con todas las pistas.

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Las nuevas pistas salieron poco después de que se confirmara al habitante número 12 este mismo domingo, y se trató del youtuber uruguayo Fede Vigevani.

¿Cómo fue la revelación de Fede Vigevani como el decimosegundo habitante de La Casa de los Famosos México?

Fede Vigevani. (Instagram)

Fue este domingo previo al inicio de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, cuando la producción hizo oficial la llegada de Fede Vigevani como el decimosegundo habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

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El creador uruguayo llega al reality con una comunidad de más de 75 millones de suscriptores en YouTube, una cifra que explica parte de la expectativa alrededor de su ingreso, y cómo se desenvolverá en el encierro del reality show que dará inicio el próximo domingo 26 de julio.

Las pistas de la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026: Brianda Deyanara o Bellakath

Un par de horas después de que se revelara al nuevo habitante de La Casa de los Famosos, la producción compartió el video con las pistas del nuevo integrante que será confirmado este lunes 20 de julio, y en él aparecen varios elementos que indican que se tratará de una mujer.

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Íconos de redes sociales, maquillaje, luces, celulares y elementos principales de un creador de contenido son las pistas que se pueden ver en el video, mientras que el elemento más importante es una camioneta rosa, lo cuál ha despertado dudas de quién será la nueva habitante.

La cantante Bellakath y la influencer Brianda Deyanara posan para una fotografía dividida, cada una en ambientes distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los internautas aseguran que sólo hay dos opciones que cumplen con las características y las pistas reveladas, debido principalmente por el elemento de la camioneta, ya que la influencer Brianda Deyanara y la cantante Bellakath cuentan con un vehículo así.

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Brianda Deyanara sería la decimotercera integrante de la Casa de los Famosos México 2026

Pese a que el nombre de Bellakath ha surgido en redes sociales, debido a la camioneta rosa y que apareció en las supuestas listas filtradas, la influencer Brianda Deyanara es la que cumple más con el perfil, por lo que todo apunta a que será ella quien sea revelada el próximo lunes.

La razón principal es que los elementos de luces, tripie, íconos de redes sociales, celulares y cámaras son pistas que encajan con el perfil de creadora de contenido, y no hay cosas de cantantes, que es la actividad principal de Bellakath.

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Brianda Deyanara posa con un vestido de gala en una alfombra roja y sentada sobre una camioneta Jeep de color rosa brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Brianda Deyanara?

Brianda Deyanara es una popular influencer, modelo y creadora de contenido mexicana de 29 años de edad, originaria de Tijuana, Baja California. Con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, saltó a la fama durante la pandemia por sus videos de moda, belleza y estilo de vida.

Hace un par de meses Brianda Deyanara fue vinculada románticamente con el influencer peruano Nicola Porcella, quien aseguró que estaban saliendo y conociéndose, sin embargo, nunca se ha confirmado que tengan una relación formal.

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¿Cuándo se revela a la nueva habitante de La Casa de los Famosos México?

Pistas de la decimotercera habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura/@LaCasaFamososMx)

Será este próximo lunes 20 de julio cuando se revele a la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026, en punto de las 20:28 horas del centro de México. Y será transmitido a través de Canal 5, Las Estrellas, Vix y las redes sociales del reality show.