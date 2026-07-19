Fede Vigevani revela el trastorno que padece y su preocupación antes de entrar a La Casa de los Famosos México

Fede Vigevani se suma como participante a La Casa de los Famosos México 2026 y comparte un tema personal antes de entrar al reality. - (Instagram)

La llegada de Fede Vigevani a La Casa de los Famosos México 2026 no solo estuvo marcada por la emoción de sus millones de seguidores, también reveló un aspecto personal que llamó la atención del público. Durante la presentación como nuevo participante del reality, el creador de contenido uruguayo habló sobre un problema relacionado con el sueño que, según explicó, le genera cierta preocupación antes de entrar a la competencia.

El influencer contó durante la transmisión que tiene episodios de insomnio y relató una situación que considera extraña: ha llegado a levantarse durante la noche e incluso caminar mientras duerme, sin recordar después lo ocurrido. La confesión generó sorpresa entre quienes seguían el anuncio de su participación.

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Entre bromas, Fede Vigevani reconoció que le inquieta la posibilidad de que sus compañeros se burlen de esa situación dentro de la casa. Sin embargo, aclaró que no se trata de algo peligroso y que no significa que vaya a realizar actividades fuera de control mientras duerme.

Fede Vigevani cuenta su experiencia y Diego de Erice reacciona al comentario

El creador de contenido uruguayo dice que vive episodios de insomnio y que a veces despierta sin recordar lo que ocurrió en la noche. - (Instagram)

Durante la conversación previa a su ingreso al reality, el creador explicó que su situación le parece poco común porque algunas veces ha despertado sin saber qué ocurrió durante la noche.

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El influencer también bromeó sobre lo que podría pasar dentro del programa, pues sabe que la convivencia con otros participantes puede convertir cualquier detalle personal en motivo de conversación. Aun así, insistió en que no considera que sea algo alarmante y pidió tomarlo con humor.

Ante la revelación, Diego de Erice reaccionó con una frase que provocó risas al señalar que Fede podría convertirse en “el primer sonámbulo de La Casa de los Famosos”. El comentario se sumó al ambiente relajado del anuncio, aunque el tema despertó curiosidad entre los seguidores del reality.

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¿Qué es el sonambulismo y por qué ocurre durante el sueño?

Una persona sonámbula avanza descalza por el pasillo de una casa mientras la luna ilumina la escena a través de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información de Mayo Clinic, el sonambulismo es un trastorno del sueño en el que una persona puede levantarse y caminar mientras continúa dormida. Aunque suele presentarse con mayor frecuencia en niños, también puede ocurrir en adultos y, en algunos casos, relacionarse con otros problemas del descanso.

Los episodios generalmente aparecen al inicio de la noche, aproximadamente entre una y dos horas después de quedarse dormido. Pueden durar pocos minutos o extenderse por más tiempo, y algunas personas no recuerdan lo ocurrido al despertar.

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Entre las características del sonambulismo se encuentran levantarse de la cama, caminar, sentarse con los ojos abiertos, tener una mirada perdida, no responder claramente a otras personas y presentar confusión durante un breve periodo después de despertar. En algunos casos también pueden existir terrores nocturnos u otros comportamientos relacionados con alteraciones del sueño.

La expectativa por Fede Vigevani crece rumbo al estreno del reality

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inicia el 26 de julio de 2026 y se transmirá por ViX, con Fede Vigevani como figura con 75 millones de suscriptores en YouTube. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026 ha generado gran interés debido a su trayectoria como uno de los creadores digitales más reconocidos de habla hispana. Con más de 75 millones de suscriptores en YouTube, el uruguayo llega al programa con una comunidad que sigue de cerca cada uno de sus movimientos.

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Su carrera comenzó con el proyecto Dosogas, conocido por bromas y retos virales, y posteriormente desarrolló contenido propio con historias, desafíos y producciones relacionadas con temáticas de terror. También ha incursionado en la música y espectáculos en vivo en distintos países de Latinoamérica.

Ahora, además de enfrentar la convivencia y las estrategias del reality, Fede llegará con un tema personal que ya generó conversación antes de entrar a la casa. La cuarta temporada del programa iniciará el 26 de julio de 2026 y será transmitida por ViX, donde los espectadores podrán conocer una faceta diferente del creador detrás de las cámaras.

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