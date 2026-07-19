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Los mejores memes en México que dejó la final España vs Argentina del Mundial 2026

La afición mexicana reaccionó con humor a los mejores momentos de la final de la Copa Mundial de la FIFA

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Cuatro capturas de pantalla de publicaciones de redes sociales con textos y memes: un gato, Shakira, un hombre bebiendo té, carne al pastor y un trofeo.
Los mejores memes que dejó la final Argentina vs España del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terminó la Copa Mundial 2026, edición que organizó Estados Unidos, México y Canadá. Este domingo 19 de julio se jugó la final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey entre Argentina y España, después de 39 días de partidos, concluyó oficialmente la participación de México como país anfitrión.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió al juego de la final y participó en la ceremonia de premiación, una vez que el árbitro pitó el final del partido, en México empezaron a surgir una serie de memes y reacciones al respecto. A lo largo del partido, la afición mexicana se mostró participativa en redes sociales con las emociones que surgieron en el partido.

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Una de las principales burlas fue con la participación de Shakira en el show de medio tiempo, pues empezaron a comparar las imágenes de la ceremonia de inauguración que hubo en el Estadio Ciudad de México y aseguraron que la que se presentó en la capital mexicana fue una “imitadora”.

Captura de pantalla de un tuit que muestra dos videos de Shakira en diferentes actuaciones con bailarines, junto a texto comparativo sobre presupuestos
Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)
Captura de pantalla de una publicación de X con texto, un video de un hombre en traje con bigote que sostiene una taza, y contadores de interacción
Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)
Una captura de pantalla de un tuit que muestra a once jugadores de fútbol del equipo Pumas posando con uniformes azules y dorados en una cancha
Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)
Gato con cabello largo y rizado, con camiseta de fútbol roja de la selección española, logo Adidas y escudo, en el césped de un estadio
Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)
Dibujo animado de dos hombres, uno con gorro verde y bandera de España, camiseta roja; el otro con bigote y expresión triste, sujeta un globo terráqueo. Texto: Te van a robar chavito
Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)
Captura de pantalla de un tuit de Roberto Haz con un video. El video muestra a un hombre en un traje gesticulando y gritando de alegría en un estadio
Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)
Imagen dividida con un trompo de carne al pastor a la izquierda y el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a la derecha, en una publicación de red social
Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)
Lionel Messi, con camiseta argentina número 10, y un jugador de la selección española, con camiseta roja número 19, en una cancha de fútbol
Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)
Jugadores de España y Argentina en un partido de fútbol, con un jugador argentino número 10 pateando el balón hacia la portería; marcador España 1, Argentina 0
Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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