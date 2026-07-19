Los mejores memes en México que dejó la final España vs Argentina del Mundial 2026

Los mejores memes que dejó la final Argentina vs España del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terminó la Copa Mundial 2026, edición que organizó Estados Unidos, México y Canadá. Este domingo 19 de julio se jugó la final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey entre Argentina y España, después de 39 días de partidos, concluyó oficialmente la participación de México como país anfitrión.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió al juego de la final y participó en la ceremonia de premiación, una vez que el árbitro pitó el final del partido, en México empezaron a surgir una serie de memes y reacciones al respecto. A lo largo del partido, la afición mexicana se mostró participativa en redes sociales con las emociones que surgieron en el partido.

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Una de las principales burlas fue con la participación de Shakira en el show de medio tiempo, pues empezaron a comparar las imágenes de la ceremonia de inauguración que hubo en el Estadio Ciudad de México y aseguraron que la que se presentó en la capital mexicana fue una “imitadora”.

Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

Los mejores memes y reacciones en México por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (Captura redes sociales)

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO