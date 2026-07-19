Fotos al 100: las mejores imágenes que dejó el Mundial 2026 en México

La Copa Mundial 2026 llegó a su fin, luego de 39 días de futbol, emociones y goles, España se coronó en la edición 2026 que fue albergada por Estados Unidos, México y Canadá. En un recorrido visual por los momentos más importantes del juego, el Estadio Azteca fue el recinto emblemático que albergó la ceremonia de inauguración con la presentación de Maná, Los Ángeles Azules y más.

Las tres sedes mundialistas Guadalajara, Monterrey y CDMX albergaron partidos de gran importancia que definieron la fase de grupos y las rondas de eliminación. Uno de los partidos más memorables fue el México vs Inglaterra de octavos de final.

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Claudia Sheinbaum junto al presidente de la FIFA en la final del Mundial 2026 (Presidencia)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la ceremonia de clausura ( REUTERS/Brian Snyder)

Show de clausura del Mundial 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)

(AP Photo/Ashley Landis)

(REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Afición llorando la derrota de México (Photo by Claudia Rosel / AFP)

Vista aérea de la afición que vio el juego desde el Ángel de la Independencia (REUTERS/Roberto Hernandez)

Inglaterra celebrando su pase a cuartos de final (REUTERS/Daniel Becerril)

Frase que adoptó la afición mexicana durante el Mundial (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP)

REUTERS/Victor Medina

(REUTERS/Raquel Cunha)

Marcelo Bielsa dirigiendo a Uruguay ante España en el Estadio Guadalajara (REUTERS/Eloisa Sanchez)

(REUTERS/Daniel Becerril)

Festejos en el Ángel de la Independencia durante el Mundial 206 (REUTERS/Luis Cortes)

(REUTERS/Armando Vega)

Festejos en Los Ángeles por la victoria de México ante Ecuador (REUTERS/Lisi Niesner)

Partido de Sudáfrica vs Corea en fase de grupos (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)

(Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Fanático Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido como el "Lumumba Vea" durante el Colombia vs Congo en Guadalajara (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Fanático Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido como el "Lumumba Vea" (REUTERS/Eloisa Sanchez)

REUTERS/Daniel Becerril

Estadio Monterrey durante el Sudáfrica vs Corea del Sur ( REUTERS/Raquel Cunha)

Gol de Raúl Jiménez contra Sudáfrica (REUTERS/Raquel Cunha)

Afición lanzando sombreros de cartón durante la ceremonia de inauguración (REUTERS/Raquel Cunha)

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ceremonia de los himnos (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)

Pirotecnia durante la inauguración (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Estadio Azteca aspectos durante la inauguración ( REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Trofeo de la ceremonia de inauguración (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Maná durante su show en la inauguración del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Belinda y Los Ángeles Azules (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Ceremonia de inauguración (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Ceremonia de inauguración Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)