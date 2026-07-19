Fotos al 100: las mejores imágenes que dejó el Mundial 2026 en México

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey fueron las tres sedes del país que albergaron los partidos oficiales del torneo de la FIFA

Guardar
Google icon

La Copa Mundial 2026 llegó a su fin, luego de 39 días de futbol, emociones y goles, España se coronó en la edición 2026 que fue albergada por Estados Unidos, México y Canadá. En un recorrido visual por los momentos más importantes del juego, el Estadio Azteca fue el recinto emblemático que albergó la ceremonia de inauguración con la presentación de Maná, Los Ángeles Azules y más.

Las tres sedes mundialistas Guadalajara, Monterrey y CDMX albergaron partidos de gran importancia que definieron la fase de grupos y las rondas de eliminación. Uno de los partidos más memorables fue el México vs Inglaterra de octavos de final.

PUBLICIDAD

Claudia Sheinbaum junto al presidente de la FIFA en la final del Mundial 2026 (Presidencia)
Claudia Sheinbaum junto al presidente de la FIFA en la final del Mundial 2026 (Presidencia)
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la ceremonia de clausura ( REUTERS/Brian Snyder)
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la ceremonia de clausura ( REUTERS/Brian Snyder)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia
Show de clausura del Mundial 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia
(AP Photo/Ashley Landis)
(REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
(REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Rostros de tristeza la afición mexicana tras el final del sueño mundialista (5)
Afición llorando la derrota de México (Photo by Claudia Rosel / AFP)
Vista aérea de la afición que vio el juego desde el Ángel de la Independencia (REUTERS/Roberto Hernandez)
Vista aérea de la afición que vio el juego desde el Ángel de la Independencia (REUTERS/Roberto Hernandez)
Inglaterra celebrando su pase a cuartos de final (REUTERS/Daniel Becerril)
Inglaterra celebrando su pase a cuartos de final (REUTERS/Daniel Becerril)
Rostros de tristeza la afición mexicana tras el final del sueño mundialista (5)
Frase que adoptó la afición mexicana durante el Mundial (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP)
REUTERS/Victor Medina
REUTERS/Victor Medina
(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)
Marcelo Bielsa dirigiendo a Uruguay ante España en el Estadio Guadalajara (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Marcelo Bielsa dirigiendo a Uruguay ante España en el Estadio Guadalajara (REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)
Festejos en el Ángel de la Independencia durante el Mundial 206 (REUTERS/Luis Cortes)
Festejos en el Ángel de la Independencia durante el Mundial 206 (REUTERS/Luis Cortes)
(REUTERS/Armando Vega)
(REUTERS/Armando Vega)
Festejos en Los Ángeles por la victoria de México ante Ecuador (REUTERS/Lisi Niesner)
Festejos en Los Ángeles por la victoria de México ante Ecuador (REUTERS/Lisi Niesner)
Mundial 2026 - Sudáfrica - Corea
Partido de Sudáfrica vs Corea en fase de grupos (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)
Mundial 2026 - Sudáfrica - Corea
(Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
Fanático Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido como el "Lumumba Vea" durante el Colombia vs Congo en Guadalajara (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Fanático Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido como el "Lumumba Vea" durante el Colombia vs Congo en Guadalajara (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Fanático Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido como el "Lumumba Vea" (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Fanático Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido como el "Lumumba Vea" (REUTERS/Eloisa Sanchez)
REUTERS/Daniel Becerril
REUTERS/Daniel Becerril
Estadio Monterrey durante el Sudáfrica vs Corea del Sur ( REUTERS/Raquel Cunha)
Estadio Monterrey durante el Sudáfrica vs Corea del Sur ( REUTERS/Raquel Cunha)
Gol de Raúl Jiménez contra Sudáfrica (REUTERS/Raquel Cunha)
Gol de Raúl Jiménez contra Sudáfrica (REUTERS/Raquel Cunha)
Afición lanzando sombreros de cartón durante la ceremonia de inauguración (REUTERS/Raquel Cunha)
Afición lanzando sombreros de cartón durante la ceremonia de inauguración (REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
Ceremonia de los himnos (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)
Ceremonia de los himnos (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)
Pirotecnia durante la inauguración (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Pirotecnia durante la inauguración (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Estadio Azteca aspectos durante la inauguración ( REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Estadio Azteca aspectos durante la inauguración ( REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Trofeo de la ceremonia de inauguración (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Trofeo de la ceremonia de inauguración (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Maná durante su show en la inauguración del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Maná durante su show en la inauguración del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Belinda y Los Ángeles Azules (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Belinda y Los Ángeles Azules (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Ceremonia de inauguración (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Ceremonia de inauguración (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Ceremonia de inauguración Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Ceremonia de inauguración Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Temas Relacionados

Fotos al 100Mundial 2026Ciudad de MéxicoGuadalajaraMonterreymexico-deportes

Últimas noticias

Mundial 2026: 5 aspectos del juego y del evento bajo la lupa de la economía, según un estudio del Deutsche Bank

Mundial 2026: 5 aspectos del juego y del evento bajo la lupa de la economía, según un estudio del Deutsche Bank

El vestido con guiños argentinos de María Becerra: así fue el look para cantar el himno en la final del Mundial

El empresario argentino investigado por la muerte de Liam Payne quedó desvinculado del caso

El legado de Giorgio Armani se transforma con una nueva colección de su heredera: elegancia discreta en París

Murió Carlos Miguens, el empresario que presidió Quilmes durante una década y que también apostó por la minería y la energía

Infobae América

En fotos: Los salvadoreños llenan plazas para ver la final entre Argentina y España

En fotos: Los salvadoreños llenan plazas para ver la final entre Argentina y España

Panamá propone armonizar el etiquetado de alimentos y suma el respaldo del sector latinoamericano

Policía arresta en Nicaragua a un hombre buscado por Interpol acusado de homicidio en Estados Unidos

Ex viceministro guatemalteco es asesinado en su residencia e investigan un parricidio

Seguridad desplegará brigadas de control vial en Honduras para frenar accidentes que ya dejan más de mil fallecidos en 2026

TELESHOW

Wanda y Zaira Nara, juntas a minutos en la gran final de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Wanda y Zaira Nara, juntas a minutos en la gran final de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Las lágrimas de Marcelo Tinelli antes de la final: “Me pegó el llanto como a todos los argentinos”

Entre rezos, demoras y celebraciones: el minuto a minuto de las parejas de la Scaloneta antes de la final

Ropa interior rosa, peluches, uñas y looks albicelestes: las insólitas cábalas de los famosos para la Scaloneta

María Becerra llegó al estadio de la final del Mundial 2026 para cantar el Himno: “Esto es lo más lindo de mi carrera”