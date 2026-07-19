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Claudia Sheinbaum entrega el Balón de Oro durante la final del Mundial 2026 junto a Trump e Infantino

La presidenta mexicana participó en el cierre del torneo junto a representantes de México, Estados Unidos, Canadá y la FIFA

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La mandataria mexicana entregó uno de los reconocimientos más importantes del torneo durante la ceremonia de premiación. President Donald Trump look on REUTERS/Dylan Martinez
La mandataria mexicana entregó uno de los reconocimientos más importantes del torneo durante la ceremonia de premiación. President Donald Trump look on REUTERS/Dylan Martinez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026, donde entregó el Balón de Oro al jugador español Rodri, reconocido como el mejor futbolista del torneo.

El acto se realizó después del triunfo de España sobre Argentina por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, resultado que coronó a la selección española como campeona del mundo.

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Durante la ceremonia de cierre de la Copa del Mundo, Sheinbaum compartió escenario con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otros líderes internacionales.

La mandataria mexicana también participó en la entrega de reconocimientos a los equipos finalistas y saludó a integrantes de la delegación española, incluidos los reyes Felipe VI y Letizia.

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La presidenta estuvo acompañada por funcionarios mexicanos, entre ellos Roberto Velasco Álvarez, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante su presencia en el evento deportivo que reunió a autoridades de distintos países.

Su participación ocurrió en un contexto de encuentros diplomáticos entre líderes de América del Norte y Europa.

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