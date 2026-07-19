México

Blindan a Zacatecas con más de 400 elementos tras cuerpos hallados sin vida

Entre los fallecidos están dos servidores públicos de Fresnillo y un exalcalde de Sombrerete, en un episodio violento que las autoridades aún investigan sin confirmar vínculos entre los casos

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Un hombre en traje en un podio con un micrófono y banderas. Un militar uniformado opera una ametralladora pesada montada en un vehículo al aire libre
El gobernador de Zacatecas, David Monreal, anuncia la llegada de 400 elementos de seguridad mientras un efectivo militar monta guardia con una ametralladora. (@DavidMonreal)

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció desde su cuenta oficial en ‘X’ el despliegue de más de 400 elementos de seguridad para reforzar la seguridad en el estado, esto como respuesta ante los 10 cuerpos hallados sin vida en la jornada violenta registrada durante el sábado 18 de julio.

Monreal Ávila informó que el operativo se llevó a cabo en el Cuartel General de la 11/a. Zona Militar, tras “los hechos recientes”, con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.En su mensaje, sostuvo que la coordinación entre instituciones se mantiene como parte de las acciones de seguridad en la entidad.

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Las víctimas incluyen a funcionarios de Fresnillo y a un exalcalde de Sombrerete

Las autoridades zacatecanas identificaron a las 10 personas asesinadas y localizadas en distintos municipios de la entidad. Entre las víctimas se incluye a dos funcionarios de Fresnillo y al expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, quien fue localizado sobre la carretera federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto, con signos de tortura.

Entre los fallecidos están Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal. Las autoridades confirmaron que ambos formaban parte del servicio público en ese municipio.

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El alcalde también dedicó un mensaje a las víctimas. Crédito: Gobierno de Fresnillo
El alcalde también dedicó un mensaje a las víctimas. Crédito: Gobierno de Fresnillo

El presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, confirmó la muerte de ambos funcionarios y los describió como hombres valiosos y comprometidos con su trabajo y con la gente. Reportes extraoficiales retomados por medios locales los ubicaron entre los cinco cuerpos colgados en Pánuco, pero ninguna autoridad confirmó de manera explícita esa versión.

El bombero asesinado fue identificado como Jesús Gerardo. Crédito: Facebook - Dirección de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo
El bombero asesinado fue identificado como Jesús Gerardo. Crédito: Facebook - Dirección de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo

Rodrigo Reyes Mugüerza, quien encabeza la comunicación oficial del gobierno estatal, dijo que la Fiscalía ya trabajaba en una línea de investigación y que se dará a conocer “en el momento procesal debido”. También afirmó que un hecho de esta magnitud no se registraba en Zacatecas desde hacía mucho tiempo y aseguró que el caso no quedará impune.

Los hallazgos ocurrieron en tres municipios y no se ha confirmado si están relacionados

Las primeras víctimas fueron localizadas alrededor de las seis de la mañana sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco. Ahí aparecieron cinco hombres suspendidos con cuerdas a un costado de un puente vehicular, semidesnudos y con signos de violencia.

Los cuerpos tenían una cartulina con mensajes atribuidos a un grupo del crimen organizado. Reportes extraoficiales señalaron horas después que esos mensajes estaban dirigidos a las autoridades y aludían a presunta corrupción.

En Morelos, otros cuatro cuerpos fueron abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en la cabecera municipal. El décimo fue localizado en Sain Alto.

El secretario de gobierno del estado informó el avance de la situación. Crédito: Facebook - Rodrigo Reyes
El secretario de gobierno del estado informó el avance de la situación. Crédito: Facebook - Rodrigo Reyes

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la participación de un grupo delictivo en específico. Tampoco han confirmado que los tres hallazgos: los cuerpos colgados en Pánuco, los abandonados en Morelos y el localizado en Sain Alto, estén vinculados entre sí.

Los hechos suceden a casi ocho días después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado, donde sostuvo que el desempeño del gobernador Monreal y de su hermano, Ricardo Monreal Ávila, quien también destacó el trabajo en Zacatecas.

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