Tormenta tropical Fausto evolucionaría a huracán categoría 2: ¿afectará a México los próximos días?

La tormenta tropical Fausto continúa intensificándose sobre el océano Pacífico, aunque su distancia y trayectoria mantienen al sistema lejos de las costas de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante las primeras horas de este lunes 20 de julio.

A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se encontraba aproximadamente a 1,265 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, en las coordenadas 12.9 grados de latitud norte y 115.6 grados de longitud oeste.

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Fausto presentaba vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de hasta 110 kilómetros por hora y una presión mínima central de 996 hectopascales. El sistema avanzaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora, alejándose progresivamente del territorio nacional.

¿La tormenta tropical Fausto afectará las costas de México?

De acuerdo con el aviso número 6 del SMN, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tormenta tropical Fausto no provoca lluvias ni otros efectos meteorológicos en el país debido a su considerable distancia de las costas mexicanas.

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El organismo señaló que el ciclón no representa peligro para el territorio nacional. Por esta razón, no se establecieron zonas de vigilancia ni se emitieron recomendaciones especiales para la población.

La trayectoria prevista indica que Fausto mantendrá un desplazamiento general hacia el oeste-noroeste, internándose cada vez más en aguas abiertas del Pacífico. Aunque se anticipa un fortalecimiento importante durante los próximos días, el fenómeno permanecerá lejos de las costas de Baja California Sur.

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El SMN tampoco pronostica precipitaciones asociadas con la circulación del sistema dentro del territorio mexicano durante las siguientes 24 horas. Sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia de su evolución ante cualquier cambio significativo en su intensidad o recorrido.

Fausto podría convertirse en huracán categoría 2

Los modelos de pronóstico indican que Fausto se fortalecerá rápidamente mientras avanza sobre aguas del océano Pacífico. Para el mediodía de este lunes 20 de julio todavía se mantendría como tormenta tropical, con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora.

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Durante las primeras horas del martes 21 de julio, el sistema podría convertirse en un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Para ese momento se localizaría aproximadamente a 1,240 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y alcanzaría vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 160 kilómetros por hora.

Al mediodía del martes, Fausto podría aumentar sus vientos sostenidos a 150 kilómetros por hora, con rachas de 185 kilómetros por hora, mientras continúa alejándose de Baja California Sur.

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El escenario previsto por el Servicio Meteorológico Nacional señala que el ciclón alcanzaría la categoría 2 durante las primeras horas del miércoles 22 de julio. En ese punto, sus vientos sostenidos podrían ascender a 170 kilómetros por hora y las rachas llegarían a 205 kilómetros por hora.

Para el mediodía del miércoles, Fausto conservaría la categoría 2, con vientos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora. También se encontraría a unos 1,425 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

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¿Cuándo comenzará a debilitarse Fausto?

El pronóstico oficial establece que el huracán conservaría la categoría 2 hasta el viernes 24 de julio, aunque comenzaría a experimentar una disminución gradual en la velocidad de sus vientos.

Durante las primeras horas del jueves 23, Fausto se localizaría aproximadamente a 1,575 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro. Sus vientos máximos sostenidos serían de 170 kilómetros por hora y sus rachas alcanzarían los 205 kilómetros por hora.

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Para el viernes 24 de julio se encontraría a más de 2 mil kilómetros de las costas de Baja California Sur, todavía como huracán categoría 2, pero con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora.

El sábado 25, cuando se ubique aproximadamente a 2,530 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, se prevé que disminuya su intensidad a huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 170 kilómetros por hora.

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Fausto se formó a partir de la depresión tropical Seis-E

El sistema se originó como la depresión tropical Seis-E la noche del sábado 18 de julio. En ese momento se ubicaba a 990 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 1,290 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.

Durante el domingo 19 de julio, la depresión avanzó hacia el oeste-noroeste y fortaleció progresivamente su circulación. A las 15:00 horas evolucionó a la tormenta tropical Fausto, cuando sus vientos sostenidos alcanzaron los 65 kilómetros por hora y las rachas llegaron a 85 kilómetros por hora.

Horas después, el ciclón incrementó nuevamente su fuerza y llegó a registrar vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora durante la madrugada de este lunes.

Aunque Fausto podría convertirse en un huracán de categoría 2, su trayectoria prevista reduce la posibilidad de impactos directos en México. El SMN recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales, especialmente ante posibles modificaciones en el desplazamiento o intensidad del fenómeno.