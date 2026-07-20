Qué es La Casa de los Famosos México: el reality, sus reglas y cómo funciona

Con participantes de diferentes ámbitos, el programa combina la estrategia, la competencia semanal y el voto de la audiencia para decidir el destino de los habitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa de los Famosos México regresa a las pantallas el 26 de julio de 2026 con su cuarta temporada, una edición que reunirá a 16 participantes y que promete replicar la fórmula que convirtió al reality en el más visto del país: encierro total, vigilancia permanente y votaciones del público como árbitro final de la competencia.

El programa es una adaptación hispana del formato internacional Big Brother VIP que coloca a celebridades —actores, cantantes, influencers y deportistas— en una casa construida exclusivamente para la producción, sin teléfonos, internet, redes sociales ni televisión, mientras más de 50 cámaras y 60 micrófonos registran cada movimiento las 24 horas del día. El ganador se lleva 4 millones de pesos.

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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arranca el 26 de julio

La edición 2026 tiene a varias personalidades del elenco ya confirmadas: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al-Tamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez y Federico Vigevani. La producción mantuvo hermetismo sobre posibles incorporaciones de último minuto, lo que alimenta la especulación sobre ingresos sorpresa en los primeros días.

La cuarta temporada del reality más visto de México arranca el 26 de julio con doce famosos encerrados sin teléfonos ni internet, sometidos a vigilancia de 50 cámaras, nominaciones internas y el veredicto semanal del público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad de perfiles es parte del diseño del formato. Generaciones distintas, trayectorias disímiles y fandoms activos en redes sociales crean desde el arranque un mapa de alianzas y rivalidades potenciales que la audiencia puede leer antes incluso de que se cierren las puertas de la casa.

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Qué es La Casa de los Famosos: aislamiento, cámaras y votaciones

Una vez dentro, los participantes quedan desconectados del exterior. No reciben información sobre lo que ocurre afuera, no pueden comunicarse con sus familias y deben asumir que cualquier conversación, incluso en los rincones más apartados de la casa, es grabada. La infraestructura incluye dormitorios, cocina, comedor, jardín con piscina y jacuzzi, gimnasio y el confesionario, la habitación donde se emiten los votos de nominación y se reciben instrucciones de La Jefa, la voz en off que representa a la producción.

Cada semana, los habitantes se nominan entre sí en el confesionario. El público vota para salvar o eliminar a los nominados a través del sitio web de la cadena y plataformas digitales. El último en permanecer en la casa gana la competencia.

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Cómo funcionan las reglas: nominaciones, liderazgo y sanciones

16 famosos entran el 26 de julio a una casa sin contacto con el exterior, donde La Jefa dicta las reglas, el público vota cada semana y el último en pie se lleva el premio. (ViX)

El reglamento prohíbe agresiones físicas, intentos de romper el aislamiento y manipulación de cámaras o micrófonos. Quien incurra en violencia física es expulsado de forma inmediata. Conductas discriminatorias también están sujetas a sanción severa. La Jefa aplica los castigos, que pueden ir desde la reducción del presupuesto semanal de alimentos hasta la eliminación directa del juego.

El liderazgo semanal, obtenido en pruebas de destreza, inteligencia o resistencia, otorga inmunidad al ganador y la capacidad de salvar a un nominado. Esta figura altera el equilibrio de poder cada semana y obliga al resto de los habitantes a recalibrar sus estrategias.

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Las dinámicas especiales que cambian las reglas semana a semana

Las temporadas anteriores de La Casa de los Famosos México mostraron que el reglamento no es estático. En la edición de 2025, la producción introdujo los “puerquitos” en la cuarta semana, la “ruleta” con valores positivos y negativos en la quinta, la “caja ciega” —que restaba cuatro puntos de nominación— en la sexta, y los “huevos de la suerte” en la séptima. Cada giro desbarató alianzas y obligó a los concursantes a adaptarse sin margen de anticipación.

Está prohibido el voto cantado o el complot abierto para coordinar nominaciones. Quien revele su voto o intente organizar una placa en conjunto puede ver sus votos anulados por La Jefa.

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Cómo ver La Casa de los Famosos México 2026 y cómo votar

16 celebridades aisladas del mundo, grabadas las 24 horas y expuestas a nominaciones, giros de reglas y votaciones que deciden semana a semana quién abandona la competencia. (Vix/La Casa de los Famosos México)

La cuarta temporada se transmite por Vix la cadena que produce el programa en México, con emisiones nocturnas de lunes a viernes y galas dominicales donde se anuncian las expulsiones. El livestream permanente permite seguir la convivencia en tiempo real desde dispositivos móviles, mientras las plataformas de streaming ofrecen los episodios completos al día siguiente.

Las votaciones se realizan a través del sitio oficial del canal y la aplicación móvil. El público puede votar para salvar a su participante favorito de la placa de nominados o, en la recta final, para elegir al ganador de la temporada.

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El livestream de la cuarta temporada estará disponible en ViX Premium .

Las galas principales se transmiten por Las Estrellas.

Y las emisiones diarias por Canal 5.