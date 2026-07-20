Pepe Aguilar reveló que Antonio Aguilar enfermó del corazón por la final del mundial de futbol 1978

Pepe Aguilar habló sobre su vínculo con el futbol y la selección. (Facebook Pepe Aguilar / CUARTOSCURO)

Pepe Aguilar confesó en el programa conducido por Jessie Cervantes, que su padre sufrió problemas cardíacos desde aquel Argentina-Holanda —nombre con el que se conoció popularmente en México el duelo ante Países Bajos, nombre oficial del país— y que la emoción del partido lo marcó para siempre. La declaración se produjo días después de que Pepe Aguilar asistiera a tres partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, incluyendo el México vs. Ecuador en el Estadio Ciudad de México, donde fue captado llorando de emoción junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El cantante sorprendió a los conductores del programa de radio Amigos sin Derechos al revelar que su padre, el famoso intérprete Antonio Aguilar, habría desarrollado una afección cardíaca a raíz de la final del Mundial de fútbol de 1978.

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“Mi padre desde entonces se enfermó del corazón. En un mundial se enfermó del corazón y al final no murió de eso, pero desde 1978 estuvo mal del corazón por la emoción de la final de Holanda-Argentina”, declaró el músico zacatecano durante la entrevista.

El cantante zacatecano contó que Antonio Aguilar "desde entonces se enfermó del corazón" tras ver la final de Argentina 1978. (FOTO: PEDRO VALTIERRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

La final a la que se refiere Pepe Aguilar es el partido disputado el 25 de junio de 1978 en Buenos Aires, en el que Argentina derrotó a Países Bajos —conocida popularmente como Holanda en aquella época— para coronarse campeón del mundo por primera vez en su historia.

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Según el relato del cantante, aquella noche marcó la salud de su padre de forma permanente. Antonio Aguilar, uno de los intérpretes de corridos más prolíficos de la historia de la música mexicana, vivió con esa condición durante décadas sin que fuera la causa directa de su muerte.

Pepe Aguilar en el Mundial 2026

La confesión llegó en un contexto muy particular. Pepe Aguilar había asistido a tres encuentros de la selección mexicana durante el Mundial 2026, entre ellos el partido de octavos de final entre México y Ecuador, celebrado en el Estadio Ciudad de México.

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En ese juego estuvo acompañado por su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal, y un video donde aparece llorando de emoción tras la victoria del Tri se volvió viral en redes sociales. La escena desató una ola de críticas de internautas que le recordaron al cantante que nació en San Antonio, Texas, y que posee nacionalidad estadounidense.

El cantante asistió por tercera vez al Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y documentó la victoria del Tri sobre Ecuador con un emotivo videoclip que desató el debate sobre su identidad nacional en redes sociales. (@pepeaguilar_oficial)

Ante esas críticas, Pepe Aguilar fue contundente en el programa: “Hay muchos güeyes que ahorita han de estar diciendo: ‘Nah, pues ese ni mexicano es. Nació en San Antonio’. Sí, güey, yo no escogí dónde nacer. Mis papás andaban de gira haciendo mexicanidad en todos lados, enseñando nuestra bandera y enseñando nuestras costumbres. Y ahí me echó la cigüeña y yo quedé fregados. Pero me crié en Zacatecas. Desde que tengo uso de razón, mi cultura pues es mexicana cien por ciento”.

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Lejos de esquivar el tema de su identidad, el artista lo abordó y respondió. Para él, haber nacido en una familia mexicana y haberse criado en Zacatecas no deja margen para la duda.

“Para mí, el ser de un país como México y tener la cultura y sangre mexicana, es como si me hubiera sacado la lotería cósmica. Por Dios, te juro, más orgullo no puedo sentir por mi México, por la charrería, por sus tradiciones, por el mariachi, por el tequila, por los tacos, por la danza, por el folclor, por nuestras sesenta y tantas lenguas. ¿Qué país puede decir eso?”, afirmó.

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El cantante también reflexionó sobre el efecto unificador que tuvo el torneo en la sociedad mexicana: “Las mismas personas que vimos en los partidos gozando, que nos hermanamos, que nos abrazamos, que con desconocidos hicimos química tremenda... somos los mismos ahorita que ya no está México”.