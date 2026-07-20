Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 20 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,98 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,32% respecto al precio de cierre anterior de 20,04 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, los euros experimentaron un avance del 0,19%, aunque su variación interanual se sitúa en un descenso del -7,6%.
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, registrando una caída consecutiva. La volatilidad actual se sitúa en 4,41%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que sugiere un ambiente de mayor estabilidad en el mercado cambiario.
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