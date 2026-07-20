México

La ciencia confirma lo que nadie creía: las cucarachas sí se pueden matar, y con agua caliente basta

Científicos y autoridades confirman la eficacia de una técnica casera contra cucarachas

Guardar
Google icon
Ilustración de una mujer en una cocina que lanza agua caliente de una olla mientras cucarachas corren por el suelo y el refrigerador.
El agua caliente, vertida sobre cucarachas o en desagües, logra la eliminación inmediata de los insectos, según protocolos de la EPA y el NPIC, que recomiendan este método como parte de un manejo integral de plagas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cucarachas pueden ser eliminadas con agua caliente vertida de forma directa durante varios minutos, según protocolos de la EPA y el NPIC publicados este 2026.

Este método responde a la necesidad de controlar infestaciones en ambientes urbanos donde estos insectos, considerados de alta resistencia, representan un riesgo sanitario.

Los tratamientos recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Centro Nacional de Información sobre Plaguicidas sitúan el uso de agua hirviendo como parte de estrategias integradas para reducir la presencia de estos insectos en hogares, hospitales y escuelas.

PUBLICIDAD

Agua caliente: mecanismo letal confirmado por la EPA y el NPIC

La EPA y el NPIC instruyen que el agua hirviendo, al superar los 100 °C, elimina a las cucarachas por choque térmico y deshidratación severa.

El procedimiento consiste en verter el líquido sobre los insectos o en desagües donde suelen ocultarse, logrando la muerte inmediata de los ejemplares en contacto.

PUBLICIDAD

Ambas instituciones señalan que este método aprovecha la baja tolerancia térmica de las especies urbanas y no deja residuos químicos.

El uso de agua caliente está documentado en guías oficiales para el control de plagas en puntos críticos, con énfasis en la seguridad del usuario.

El Departamento de Salud de Long Beach lo incluye en sus protocolos para reducir alérgenos y controlar la presencia de cucarachas en espacios vulnerables.

Las instrucciones indican aplicar el agua lentamente sobre desagües, rejillas y superficies infestadas, evitando quemaduras y daños a instalaciones.

Infografía con olla virtiendo agua en desagüe, cucarachas, termómetro indicando 51 y 100 grados Celsius, casa con escudo y dibujos de limpieza.
Método del agua caliente para eliminar cucarachas y recomendaciones de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tolerancia térmica de la Blattella germanica

Investigaciones como la revisión de Gondhalekar et al. (2021) reportan que la cucaracha alemana muere al mantenerse a 44 °C durante 120 minutos o al exponerse a 51 °C por 25 minutos.

Estos datos, citados por la EPA, confirman que el agua hirviendo sobrepasa por amplio margen los umbrales letales.

El mecanismo de acción se basa en el daño irreversible a tejidos y la deshidratación aguda, efectos que estos insectos no resisten por periodos prolongados.

Los estudios avalan la eficacia del calor en especies urbanas, aunque advierten que la intensidad y el tiempo de exposición pueden variar entre tipos de cucarachas.

El método se recomienda en situaciones donde la aplicación directa es factible y el riesgo para personas o instalaciones es bajo.

Límites físicos y operativos del método de agua hirviendo

La EPA y el NPIC advierten que el agua caliente solo actúa sobre ejemplares en contacto directo.

Refugios secos, grietas profundas y ootecas protegidas no se ven afectados.

El procedimiento no sustituye a una estrategia integral de manejo de plagas, sino que reduce poblaciones en puntos identificados como críticos.

Las guías oficiales priorizan eliminar fuentes de alimento y humedad, sellar accesos y mantener la higiene diaria para evitar recolonizaciones.

El agua hirviendo tiene valor como medida puntual, pero no erradica infestaciones amplias ni destruye huevos ocultos en zonas inaccesibles.

Infografía de agua hirviendo contra plagas, con una olla, insectos, grietas en pared, casa, cocina, un hombre sellando y una lista de limpieza y sellado.
Eficacia, limitaciones y las recomendaciones oficiales para el uso de agua hirviendo en el control de plagas domésticas, según la EPA y el NPIC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación en hospitales, escuelas y protocolos de saneamiento

En hospitales, escuelas y restaurantes, el control de cucarachas es parte de los protocolos de salud pública.

La EPA señala que estos insectos pueden transportar bacterias y agravar problemas respiratorios como el asma.

Por eso, el uso de agua caliente en la limpieza de desagües y superficies forma parte de las medidas recomendadas en áreas de manipulación de alimentos y ambientes escolares.

El Departamento de Salud de Long Beach sugiere combinar agua hirviendo con bicarbonato y vinagre para mantener libres de cucarachas los desagües, minimizando la exposición a alérgenos.

Esta acción se suma al almacenamiento hermético de alimentos, la ventilación y la limpieza constante de superficies.

Manejo integrado: complementariedad con cebos y exclusión física

El agua caliente figura en las guías de la EPA y el NPIC como alternativa o complemento a cebos en gel, polvos de ácido bórico y reguladores de crecimiento.

Los insecticidas solo se recomiendan cuando los métodos físicos y de saneamiento no controlan la plaga.

El valor del agua caliente radica en su inmediatez, la ausencia de residuos y la posibilidad de repetir el tratamiento sin riesgos ambientales.

Este método es útil en entornos donde los productos químicos están restringidos por normativas o salud, y en tareas de limpieza preventiva.

La recomendación institucional es sumar el agua caliente a un programa de manejo integrado que contemple exclusión, monitoreo y saneamiento continuo.

Ilustración de un chorro de agua caliente cayendo sobre cucarachas, hormigas y chinches. Infografía con texto sobre ventajas y recomendaciones.
El agua caliente figura en las guías de la EPA y el NPIC como alternativa o complemento a cebos en gel, polvos de ácido bórico y reguladores de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones federales documentan la eficacia y límites del método

Las guías de la EPA, el NPIC y revisiones científicas como la de Gondhalekar et al. sostienen que el agua caliente elimina cucarachas expuestas de manera directa.

El procedimiento requiere contacto efectivo y se limita a zonas accesibles.

La recomendación oficial es integrar el uso de agua hirviendo en programas de manejo de plagas junto con limpieza, exclusión y monitoreo sistemático.

El dato coincide en todas las instituciones: el calor es letal para las cucarachas, pero el control total exige constancia y acciones complementarias.

Temas Relacionados

CucarachasPlagasPlagaAlimanasHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 20 de julio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 20 de julio

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 20 de julio

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 20 de julio

Precio de la gasolina en Jalisco hoy lunes 20 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Precio de la gasolina en Jalisco hoy lunes 20 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este lunes 20 de julio

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este lunes 20 de julio

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este lunes 20 de julio

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este lunes 20 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

El clan Zambada: la dinastía detrás de “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa que está por ser sentenciado en EEUU

El clan Zambada: la dinastía detrás de “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa que está por ser sentenciado en EEUU

“El Mayo” Zambada, la columna vertebral del Cártel de Sinaloa: los hechos que marcaron cinco décadas de narcotráfico

Sentencia de “El Mayo” Zambada: lista de los narcos mexicanos condenados a cadena perpetua en EEUU

La última aparición pública de “El Mayo” Zambada: qué pasará hoy en su audiencia de sentencia en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: certificado de defunción de Dafne Quintos revela “homicidio” y “asfixia por sumersión”

ENTRETENIMIENTO

FICUNAM 16 anuncia a Julie Delpy como invitada de honor: detalles del festival y actividades en CDMX

FICUNAM 16 anuncia a Julie Delpy como invitada de honor: detalles del festival y actividades en CDMX

“Te extraño como si fuera una eternidad”: el desgarrador mensaje de Aylín Mujica a tres días de la muerte de su hijo Mauro

Pepe Aguilar confesó que se hizo americanista por “Chespirito” y relató su intentó por cambiarle el himno al América

Pepe Aguilar reveló que Antonio Aguilar enfermó del corazón por la final del mundial de futbol 1978

Qué es La Casa de los Famosos México: el reality, sus reglas y cómo funciona

DEPORTES

Mexicano y argentino protagonizan polémica discusión durante la Final del Mundial 2026 | VIDEO

Mexicano y argentino protagonizan polémica discusión durante la Final del Mundial 2026 | VIDEO

Ricardo La Volpe aclara sus dichos contra México: “En ningún momento fue mi intención faltar al respeto”

Pepe Aguilar confesó que se hizo americanista por “Chespirito” y relató su intentó por cambiarle el himno al América

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, felicitó a España por el Mundial 2026

Festejos de españoles por el Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia CDMX desata polémica