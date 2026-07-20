La ciencia confirma lo que nadie creía: las cucarachas sí se pueden matar, y con agua caliente basta

El agua caliente, vertida sobre cucarachas o en desagües, logra la eliminación inmediata de los insectos, según protocolos de la EPA y el NPIC, que recomiendan este método como parte de un manejo integral de plagas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cucarachas pueden ser eliminadas con agua caliente vertida de forma directa durante varios minutos, según protocolos de la EPA y el NPIC publicados este 2026.

Este método responde a la necesidad de controlar infestaciones en ambientes urbanos donde estos insectos, considerados de alta resistencia, representan un riesgo sanitario.

Los tratamientos recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Centro Nacional de Información sobre Plaguicidas sitúan el uso de agua hirviendo como parte de estrategias integradas para reducir la presencia de estos insectos en hogares, hospitales y escuelas.

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Agua caliente: mecanismo letal confirmado por la EPA y el NPIC

La EPA y el NPIC instruyen que el agua hirviendo, al superar los 100 °C, elimina a las cucarachas por choque térmico y deshidratación severa.

El procedimiento consiste en verter el líquido sobre los insectos o en desagües donde suelen ocultarse, logrando la muerte inmediata de los ejemplares en contacto.

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Ambas instituciones señalan que este método aprovecha la baja tolerancia térmica de las especies urbanas y no deja residuos químicos.

El uso de agua caliente está documentado en guías oficiales para el control de plagas en puntos críticos, con énfasis en la seguridad del usuario.

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El Departamento de Salud de Long Beach lo incluye en sus protocolos para reducir alérgenos y controlar la presencia de cucarachas en espacios vulnerables.

Las instrucciones indican aplicar el agua lentamente sobre desagües, rejillas y superficies infestadas, evitando quemaduras y daños a instalaciones.

Método del agua caliente para eliminar cucarachas y recomendaciones de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tolerancia térmica de la Blattella germanica

Investigaciones como la revisión de Gondhalekar et al. (2021) reportan que la cucaracha alemana muere al mantenerse a 44 °C durante 120 minutos o al exponerse a 51 °C por 25 minutos.

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Estos datos, citados por la EPA, confirman que el agua hirviendo sobrepasa por amplio margen los umbrales letales.

El mecanismo de acción se basa en el daño irreversible a tejidos y la deshidratación aguda, efectos que estos insectos no resisten por periodos prolongados.

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Los estudios avalan la eficacia del calor en especies urbanas, aunque advierten que la intensidad y el tiempo de exposición pueden variar entre tipos de cucarachas.

El método se recomienda en situaciones donde la aplicación directa es factible y el riesgo para personas o instalaciones es bajo.

Límites físicos y operativos del método de agua hirviendo

La EPA y el NPIC advierten que el agua caliente solo actúa sobre ejemplares en contacto directo.

Refugios secos, grietas profundas y ootecas protegidas no se ven afectados.

El procedimiento no sustituye a una estrategia integral de manejo de plagas, sino que reduce poblaciones en puntos identificados como críticos.

Las guías oficiales priorizan eliminar fuentes de alimento y humedad, sellar accesos y mantener la higiene diaria para evitar recolonizaciones.

El agua hirviendo tiene valor como medida puntual, pero no erradica infestaciones amplias ni destruye huevos ocultos en zonas inaccesibles.

Eficacia, limitaciones y las recomendaciones oficiales para el uso de agua hirviendo en el control de plagas domésticas, según la EPA y el NPIC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación en hospitales, escuelas y protocolos de saneamiento

En hospitales, escuelas y restaurantes, el control de cucarachas es parte de los protocolos de salud pública.

La EPA señala que estos insectos pueden transportar bacterias y agravar problemas respiratorios como el asma.

Por eso, el uso de agua caliente en la limpieza de desagües y superficies forma parte de las medidas recomendadas en áreas de manipulación de alimentos y ambientes escolares.

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El Departamento de Salud de Long Beach sugiere combinar agua hirviendo con bicarbonato y vinagre para mantener libres de cucarachas los desagües, minimizando la exposición a alérgenos.

Esta acción se suma al almacenamiento hermético de alimentos, la ventilación y la limpieza constante de superficies.

Manejo integrado: complementariedad con cebos y exclusión física

El agua caliente figura en las guías de la EPA y el NPIC como alternativa o complemento a cebos en gel, polvos de ácido bórico y reguladores de crecimiento.

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Los insecticidas solo se recomiendan cuando los métodos físicos y de saneamiento no controlan la plaga.

El valor del agua caliente radica en su inmediatez, la ausencia de residuos y la posibilidad de repetir el tratamiento sin riesgos ambientales.

Este método es útil en entornos donde los productos químicos están restringidos por normativas o salud, y en tareas de limpieza preventiva.

La recomendación institucional es sumar el agua caliente a un programa de manejo integrado que contemple exclusión, monitoreo y saneamiento continuo.

El agua caliente figura en las guías de la EPA y el NPIC como alternativa o complemento a cebos en gel, polvos de ácido bórico y reguladores de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones federales documentan la eficacia y límites del método

Las guías de la EPA, el NPIC y revisiones científicas como la de Gondhalekar et al. sostienen que el agua caliente elimina cucarachas expuestas de manera directa.

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El procedimiento requiere contacto efectivo y se limita a zonas accesibles.

La recomendación oficial es integrar el uso de agua hirviendo en programas de manejo de plagas junto con limpieza, exclusión y monitoreo sistemático.

El dato coincide en todas las instituciones: el calor es letal para las cucarachas, pero el control total exige constancia y acciones complementarias.